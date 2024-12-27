Самарский суд. Певец-идиотик (сжегший в аэропорту паспорт) Шарлот получил 5,5 лет лишения свободы

11:09 28.12.2024

За свои провокационные ролики он извинился в зале суда

По обвинению в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма певец Эдуард Шарлот (внесен в реестр террористов и экстремистов) получил 5,5 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии-поселении. Об этом сообщила пресс-служба Самарского областного суда.



Отмечается, что в прошлом году исполнитель опубликовал ряд видеороликов. В одном из них он разорвал и растоптал георгиевскую ленту. В другом видео Шарлот оскорблял патриарха Всея Руси Кирилла и других высокопоставленных граждан. Кроме того, певец показательно уничтожил свой военный билет и российский паспорт.



За все это прямо в зале суда Шарлот попросил прощения. В свою очередь, в РПЦ призывали учесть его покаяние при назначении наказания.



Напомним, что реестр Росфинмониторинга певца внесли

еще в июле прошлого года.