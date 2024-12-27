ВС РФ начали формировать восточную дугу охвата Мирнограда

12:12 28.12.2024

– итоговая сводка Readovka за 27 декабря



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 27 декабря в разрезе СВО. Русские войска начали наступление юго-восточнее Мирнограда. На Украине констатировали, что инициатива амнистировать самовольно оставивших воинские части привела только к росту дезертирства в ВСУ.



Следующая фаза началась



