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|ВС РФ начали формировать восточную дугу охвата Мирнограда
12:12 28.12.2024
– итоговая сводка Readovka за 27 декабря
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 27 декабря в разрезе СВО. Русские войска начали наступление юго-восточнее Мирнограда. На Украине констатировали, что инициатива амнистировать самовольно оставивших воинские части привела только к росту дезертирства в ВСУ.
Следующая фаза началась
Русские войска начали новый этап битвы за города-спутники Покровск и Мирноград. ВС РФ уже проводят охват этой городской агломерации с запада, срезая противнику основные логистические артерии со стороны Павлограда и Васильковки. Но ВСУ даже при этом не полностью утратят возможность получать снабжение. И охват городов-спутников с востока может решить вопрос "перекрытия кислорода" украинскому гарнизону со стороны Константиновки.
Стоит отдельно остановиться на том, кто противостоит русской армии на описываемом участке. Направление противник прикрыл большим количеством частей. Ядро обороны ВСУ юго-восточнее Мирнограда держится на подразделениях НГУ при поддержке 151-й механизированной бригады. И особенность ситуации состоит в том, что это единственная часть, которая обеспечивает неприятелю возможность контратаковать в том районе. 151-я ОМБр играет роль "палочки-выручалочки" на участке фронта шириной в 10 км. Однако эта бригада ВСУ постоянно истощается и ее боевые возможности соответственно тоже. Главный вопрос поддержания боеспособности 151-й ОМБр заключается даже не в том, насколько вовремя и полноценно в ней восполняется убыль личного состава. Первостепенное значение имеет, прежде всего, регулярное пополнение парка бронетехники. Ведь бронетанковая составляющая по большей части будет выбита, 151-я "усреднится" с бригадами НГУ и больше не сможет выполнять свою главную функцию – поддерживать мотопехоту в обороне.
На данный момент русские войска вплотную подошли к Миролюбовке – главному прикрытию трассы на Константиновку. Но у ВС РФ есть и другая цель. Она состоит в том, чтобы занять села Николаевка и Новоэкономическое. Это в перспективе позволит использовать их как стартовую позицию для штурма Мирнограда.
Обратный эффект
После того, как на Украине был принят закон о декриминализации самовольного оставления воинской части, если военнослужащий совершил нарушение впервые, последствия этого решения не заставили себя долго ждать. Военный психолог Козинчук в эфире местного телевидения констатировал, что законодатели незалежной знатно промахнулись в расчетах. Закон, который задумывался как амнистия для тысяч дезертиров в надежде вернуть их в ряды ВСУ, превратился в удобную возможность для других украинских солдат оставить свои подразделения, не опасаясь последствий.
Кроме того, военная прокуратура незалежной ранее сообщала, что из десятков тысяч дезертиров только 4 тыс самовольно оставивших свои части вернулись обратно.
Загнанных лошадей пристреливают. В Германии распущен Бундестаг
Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер разогнал Бундестаг. Выборы нового состава назначены на 23 февраля 2025 года. Правящая коалиция развалилась. Олафу Шольцу вынесен вотум недоверия.
Правительство оставляет Германию в сложном положении. Страну лихорадит. Экономика на фоне внутренних трудностей, СВО на Украине и разрыва экономических связей с РФ (и потери доступа к ее дешевым энергоносителям) находится в тяжелой ситуации. В Германии сокращается промышленное производство. Серьезным остается вопрос массовой миграции в ФРГ из стран Глобального Юга. Кроме того, неясно, как будут строиться отношения с США и новым президентом Дональдом Трампом.
Падение кабинета Шольца – это попытка выйти из затяжного кризиса, когда ключевые решения для Германии тяжело принять, а четкого видения будущего нет ни у кого. Проблема в том, что от кризиса новых идей страдают не только Шольц и его Социал-демократическая партия, но и все конкуренты. К тому же, проблемы Германии – это не какие-то частные сбои, это системные трудности.
Для России главным остается вопрос о позиции ФРГ по поводу Украины. Шольц сделал ставку на активное участие Германии в поставках помощи нашему противнику в рамках СВО. Отрицательные эффекты этой политики очевидны, а вот назвать хоть один положительный трудно. ФРГ не выиграла от решений Шольца вообще ничего и приобрела множество проблем.
Это, однако, совершенно не значит, что следующий канцлер скажет "Бери шинель, пошли домой", а самопровозглашенная дивизия "Галичина" останется без поддержки. Германии предстоит сделать важный, просто-таки исторический выбор. Новому правительству сделать это будет проще: из кого бы оно ни состояло, за ним не тянется шлейф неверных решений, и сохраняется возможность корректировки политического курса. Вопрос в том, захочет ли новое правительство ее осуществить. Идеология значит в немецкой политике немало, и за последние 3 года в соревновании телевизора и холодильника первый выигрывал с разгромным счетом. Однако сейчас дело зашло уже очень далеко. Если в эпоху Ангелы Меркель можно было шутить про построенный Германией Четвертый европейский рейх, то сейчас ФРГ выглядит едва ли не хромой уткой, да и ЕС в целом переживает не лучшие времена.
В любом случае позиция России здесь очень простая. Наше правительство будет разговаривать с любым немецким, которое само готово к этому. Но диалог не будет приятным – ни с Шольцем, ни с кем бы то ни было еще. Однако РФ предстоит отстоять свои интересы – и не поступаться решением ключевых для нас задач ради добрых отношений.
Германия, будем говорить прямо, это естественный партнер России. Хорошие отношения между нашими странами важны для будущего и РФ, и ФРГ. Нам есть что предложить друг другу. И хорошо бы, чтобы новое правительство в Берлине понимало это лучше, чем Олаф Шольц – банкрот, сделавший главную внешнеполитическую ставку на клоуна.
Вчера, 26 декабря, главным событием дня стало занятие ВС РФ основной части города Курахово.