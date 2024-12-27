Три нападения за месяц: Си Цзиньпин потребовал остановить массовые убийства в Китае

12:15 28.12.2024

Си Цзиньпин приказал местным властям остановить волну массовых убийств в КНР



Ева Вишневская



Председатель КНР Си Цзиньпин поручил местным властям остановить волну массовых убийств в стране. В последнее время в Китае участились случаи нападения на людей: только в ноябре произошло три происшествия. В результате одного из них погибли 35 человек и пострадали 43, что стало самым смертоносным нападением в КНР за последнее десятилетие.



Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин поручил чиновникам остановить волну массовых убийств в стране.



"Он приказал местным властям предотвращать в будущем "экстремальные случаи", - говорится в публикации.



Местные чиновники, по данным AP, выразили готовность рассматривать любые конфликты между гражданами, которые могут привести к агрессии, в том числе семейные проблемы или споры о наследстве. При этом растущее вмешательство в частную жизнь людей вызывает обеспокоенность в обществе.



В 2022 году, по данным китайской газеты Global Times, Китай был одной из стран с самым низким уровнем преступности. При этом, как передает AP, случаи массовых нападений на людей в КНР не являются чем-то новым. И в последнее время подобные инциденты участились.



Так, в сентябре вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета. В результате происшествия погибли трое и пострадали еще 15 человек.



В октябре пять человек, в том числе трое детей, получили ранения после того, как 50-летний мужчина напал на прохожих рядом с начальной школой в Пекине.



В ноябре произошло три подобных инцидента.



Наезд на людей в Чжухае



11 ноября в городе Чжухай 62-летний мужчина по фамилии Фан въехал на внедорожнике в толпу людей около спортивного центра. После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими. Его обнаружили в машине, где он наносил себе ножевые ранения в область шеи. Мужчину госпитализировали, он впал в кому.



В результате инцидента погибли 35 человек, еще 43 пострадали. Как сообщал телеканал CNN, это стало "самым смертоносным нападением" в Китае с 2014 года.



Китайское издание Caixin сообщило, что большинство погибших и раненых - это люди среднего и пожилого возраста, но также среди жертв были подростки и дети.



По предварительным данным, мотивом наезда на людей могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. Против мужчины возбудили уголовное дело.



Нападение в институте



16 ноября еще одно нападение произошло в Институте искусств и технологий города Уси. В результате него погибли восемь человек и еще 17 пострадали.



Нападавшим оказался бывший студент учебного заведения. По данным полиции, 21-летний молодой человек в этом году должен был закончить институт, однако провалил экзамен. Кроме этого, молодой человек также был недоволен размером оплаты на стажировке, которую он проходил.



"Он вернулся в институт, чтобы выразить свой гнев и совершить эти убийства", - заявили в полиции.



Наезд на школьников в провинции Хунань



Утром 19 ноября в городе Чандэ провинции Хунань в центральной части Китая автомобиль протаранил толпу детей около школы. Машина въехала в людей прямо перед входом в учебное учреждение, сообщило Центральное телевидение Китая.



За рулем внедорожника был мужчина. После того, как автомобиль остановился из-за неисправности, он вышел из машины с оружием и намеревался напасть на людей. Однако нападавшего смогли обезвредить сотрудники охраны школы и родители учеников. В результате инцидента пострадали 30 человек, из них 18 - младшеклассники.



По данным агентства "Синьхуа", в ходе расследования выяснилось, что мужчина совершил нападение из-за семейных конфликтов и инвестиционных убытков. 24 декабря суд города Чандэ приговорил наехавшего на школьников к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания на два года.