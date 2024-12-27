Уловка Запада ...и крокодиловы слезы "миротворцев", - Николай Сорокин

14:36 28.12.2024 Кто постарше, прекрасно помнит, что постепенно от идеологии строительства коммунизма и совершенствования социализма при позднем Горбачеве советский идеологический аппарат скатился исключительно к теме построения "прочного мира во всем мире".



"Миру - мир", "За мир во всем мире", "Нет - поджигателям войны!" - эти лозунги, существовавшие и при Хрущеве, и при Брежневе в качестве дополнительных пропагандистских формул, подчеркивающих миролюбивую суть советской внешней политики и ее принципиальное нежелание скатываться вместе со всей планетой в пепелище третьей мировой, во времена воплощения в жизнь принципов "перестройки" и "демократизации общества" остались единственными. И немедленно из разумного дополнения к стратегии развития и укрепления всемирного социалистического лагеря и примкнувших к нему развивающихся стран превратились в капитулянтский нарратив, волею судеб оказавшийся в основе идеологии сдачи лидерских позиций и последующей самоликвидации всей системы в целом и Союза ССР в частности.



Иногда создается впечатление, что этот сценарий кто-то пытается сегодня повторить. А почему бы и нет? Получилось тогда, почему бы не попробовать снова. Ведь на чëм сыграли в 1980-е? Очевидно, на страхе повторения событий 45-летней на тот момент давности, на страхе перед новой разрушительной апокалиптической войной, опыт которой имелся в каждой советской семье. Эта тема начала эксплуатироваться еще при Хрущеве, приобрела эксклюзивную ценность к 1988 году, фактически подменив собой все другие цели и задачи социалистического общества.



Беспрецедентные односторонние уступки Горбачева американцам и европейцам, кабальное, позорное, ставшее окончательным крахом для всей системы "второго мира" соглашение об объединении Германии, разрезанные на иголки ракеты, самолеты, подводные лодки, чудовищный бардак в политической и социальной жизни государства, повсеместный неконтролируемый взлет национализма, полностью растерявшийся КГБ, уничтоженная советская идентичность - вот к чему привела ловушка перестройки, где не последнюю роль играл лозунг "За мир во всем мире".



И сейчас многочисленные провокаторы, западные агенты, европейские лидеры, ципсошные манипуляторы постоянно твердят: "…когда вы остановите войну", "военного решения у проблемы нет" - давят на эмоции обывателей, не понимающих всей глубины конфликта, причина которого заключается в очередной попытке Запада подчинить Россию, заставить ее (на этот раз уже навсегда) забыть о любых идеях государственного суверенитета и самостоятельного пути развития.



Чтобы добиться своих целей, стратегическое командование НАТО в 2022 году запланировало "вилку". Если Россия не начнет операцию против Украины, 1 марта "батальоны смерти" нацистской хунты заходят в восточный Донбасс, 20 марта - в Крым, пользуясь неожиданностью и смятением, проводя линию на массовый террор и запугивание населения, а главное - подавляющим преимуществом в живой силе и технике нейтрализуют сопротивление наших бригад, "освобождают" Донбасс и Крым и вступают в НАТО всей территорией Украины по состоянию на 01.01.1992. Если Россия начнет первой - введение жесточайших санкций, арест всех государственных вкладов и сбережений, восстановление в полном объеме "железного занавеса", максимальная поддержка Украины оружием, создание предпосылок для реализации "оранжевого" сценария в Москве, невиданный информационный и идеологический прессинг, в том числе и за счет включения в борьбу "пятой колонны".



Серьезных шансов на крутое продвижение и тем более победу над до зубов вооруженной, идеологизированной, наводненной нацистскими комиссарами украинской армией 120-тысячному корпусу ВС РФ никто в НАТО не давал, над нашими возможностями посмеивались. Они углядели для себя реальный шанс раз и навсегда нивелировать российский фактор в мировой истории. Подпитываемая их собственными довольно устаревшими идеями и накачиваемая банкирами ручная система соросовских СМИ постоянно убеждала их самих в слабости и внутренней нестабильности Москвы.



Как услужливо подсказывает нам нежелательная в РФ Википедия, 15 декабря 2021 года Путин передал помощнице госсекретаря США Карен Донфрид "конкретные предложения" о "гарантиях безопасности", которые Россия желала получить от Запада. Спустя два дня, 17 декабря, МИД России на своем сайте опубликовал эти документы. Проекты договоренностей назывались "Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности" и "Соглашение о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств - членов Организации Североатлантического договора".



Российский проект договора с США, в частности, предусматривал:



- отказ США от создания военных баз в государствах бывшего СССР и прекращение любого военного сотрудничества с ними;



- обязательство США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказ от приема в Альянс государств бывшего СССР;



- отказ России и США от развертывания ракет средней и меньшей дальности в местах, из которых они могут поражать цели на территории другой стороны;



- обязательство сторон не развертывать ядерное оружие за пределами своих границ; вернуть оружие, развернутое ранее вне национальных территорий; ликвидировать зарубежную инфраструктуру для размещения ядерного оружия; не проводить учений с отработкой применения ядерного оружия; не обучать военных неядерных государств применять ядерное оружие.



По сути, речь шла о выведении всех американских военных баз на линию разграничения 1997 года, т. е. из Прибалтики, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии. При этом данные страны могли оставаться в НАТО и продолжать поддерживать евроатлантическую солидарность во всех отношениях, кроме наличия у наших границ баз и ракетных стартовых комплексов, какими бы "оборонительными словесами" они ни маскировались.



Среди прочего Москва требовала от США и НАТО гарантий невступления в Альянс Украины и Грузии, а также гарантий отказа от ведения любой военной деятельности на территории Украины, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.



Администрация Байдена наши требования проигнорировала.



24 февраля 2022 года российские войска впервые за 33 года пошли вперед. Началась операция по принудительному отодвиганию натовских баз от российских границ. На эту акцию наложилась и другая задача: освобождение Украины от нацистских захватчиков, плотно связанных с западными центрами принятия решений. Войска неожиданно быстро для натовцев подошли к Киеву, Чернигову, Сумам, заняли Мелитополь, Бердянск, Херсон, начали двигаться в сторону Мариуполя и Артемовска.



Вскоре Запад санкционировал переговоры. Киев на тот момент находился на осадном положении. В результате последнего этапа переговоров по линии Мединский - Арахамия было выработано предварительное соглашение.



Уже тогда стало очевидно, что мизерных сил, введенных Россией на территорию противника, не хватает для решения мощных и действительно крутых задач, поставленных Верховным. Мы не знаем, кто несет за это непосредственную ответственность, разведка или аналитические службы, но создавалось впечатление, что мы по-прежнему предполагали воевать с украинской армией образца 2014-го, а не 2022 года.



Но мы собрались и перестроились. Для этого нам, правда, пришлось потерять еще и Харьковскую область, где соотношение сил было 10:1 в пользу ВСУ, и Херсон, который пришлось оставить без боя.



Но в 2023 году мы отбили мощное летнее наступление противника на юге и пошли вперед.



Мы заняли несколько тысяч квадратных километров Донбасса и на юге, освободив серьезные ключевые города: Артемовск, Авдеевку, Марьинку Селидово, Угледар и пр. Войска накануне освобождения Курахова, Часова Яра, Торецка, Покровска, Мирнограда, Великой Новосëлки, Орехова, Гуляйполя.



Но в августе 2024 года (опять же, мы не знаем: несвоевременные сообщения разведки, неправильный анализ обобщенных данных или же нерасторопность в маневре привели к этому) - мы пропустили удар в Курской области. К счастью, вторжение имело лишь тактическое значение, серьезно не повлияв на наше общее успешное наступление. Более того, противник сковал под Курском значительные и хорошо подготовленные силы, как минимум половина которых - более 40 000 бойцов - на сегодняшний день физически уничтожена. Потеряно невероятное количество западной техники - более 1000 единиц.



И вот в такой ситуации вновь вбрасываются лозунги "Миру - мир", "Худой мир лучше доброй ссоры", "Остановим войну хотя бы на день", "Переговоры неизбежны", "Трамп придет - порядок наведет". Все это - элементы очередной идеологической диверсии. Цель у нее все та же - уничтожить и расчленить Россию.



В состав России должны войти полностью не только четыре региона, но и Харьковская область, Одесса, Николаев, Днепропетровск. Это наши города, к которым ни киевские власти, впитавшие идеологию галичанской бандеровщины, ни Запад никакого отношения не имеют. Это города Донецко-Криворожского бассейна, новой индустриальной агломерации, которую Российская империя начала развивать в XIX веке, а Советский Союз превратил в крупнейший в мире промышленный кластер с помощью развития самой передовой науки, миллиардных многолетних инвестиций в основные фонды предприятий и перетока сюда лучших кадров из центральной России.



Это русские причерноморские города, которые были основаны по указанию императрицы Екатерины князем Потемкиным-Таврическим в безлюдном Диком Поле, под постоянной опасностью вполне реальных на тот момент рейдов татарской конницы.



Херсон, Николаев, Одесса не имеют ни малейшей исторической связи ни с украинством, ни с бандеровским подпольем, ни с культурой отмены, которую Зеленский активно берет на вооружение.



И что же, по мнению "миротворцев", мы должны все это отдать, обмануть чаяния миллионов людей, которые ждут от России уже 10 лет только одного - освобождения от киевского режима? Как это будет расценено нашими соотечественниками, "миротворцы"? Или вам, как обычно, плевать на все, кроме ваших тупых идей и планов?



С чего, с какой радости мы должны отказываться от цели, которая на две трети уже достигнута с помощью уничтожения кадровой армии ВСУ?



Вы, "миротворцы", проливая крокодиловы слезы, лишь приведете к страшной войне на уничтожение с Западом, который только и ждет, когда мы хоть на капельку отступим, дадим заднюю, купимся на конфетку в виде компромиссов, как это всегда делал Горбачев.



А когда ребята после "перемирия", заключенного по вашему сценарию, вернутся с фронта, наиболее смелая и пассионарная их часть начнет задавать интересные вопросы: за что мы воевали, если ничего не добились, почему НАТО у наших границ, почему то же самое, что было на Украине, началось теперь в Белоруссии, что происходит в российских национальных регионах и т. п.



У нас нет другого выхода, кроме того, чтобы разгромить противника и освободить как минимум всю Восточную и Южную Украину, как минимум, повторяю. И Путин, и все высшее руководство это прекрасно и отчетливо понимают: на последней прямой линии Верховный однозначно расставил все приоритеты и точки над "и".



Наш проигрыш будет означать полное банкротство наших государственных и общественных институтов, начнется распад страны, не сразу, но начнется, после того как громыхнет в одном-двух регионах, как это было в Советском Союзе. Мы просто не можем проиграть и не проиграем.



Западу, если его основной противник - Китай, здесь нужен мир на западных условиях, и они стремятся достигнуть этого, несмотря ни на что. На Западе в ближайшие недели разыграется колоссальной силы конфликт между изоляционистами и глобалистами по поводу условий Трампа, тех принципов, которые он должен будет выкатить России для заключения мира. Но окончательно всю раскладку будущего мироустройства определит русская армия. Источник - завтра

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