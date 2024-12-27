В Москве нейтрализована укомплектованная центр-азиатами ячейка "вилоята Хорасан"

15:06 28.12.2024

В Москве ликвидированы террористы из "Вилаята Хорасан"*

Алексей Иванов



Центр общественных связей ФСБ сообщает:



"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* в Афганистане - "Вилаят Хорасан"*, члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона.



Злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности как лица, осуществлявшие сбор сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России в г. Москве. Присягнув на верность "Исламскому государству"*, приобрели автотранспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ).



При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.



По данному факту следственным подразделением УФСБ России по г. Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.



В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ.



Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются".



* террористическая группировка, запрещенная в России