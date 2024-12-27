Путин признал. Актаусский борт сбили российские ПВО

16:11 28.12.2024

Путин принес извинения Алиеву за трагический инцидент с самолетом AZAL



По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает Zakon.kz.

Стороны подробно обсудили вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", которое случилось 25 декабря вблизи Актау в Казахстане.



"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре было отмечено, что самолет следовал четко по расписанию и неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты и российские средства ПВО отражали эти нападения.



В данный момент Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Идут допросы гражданских и военных специалистов.



25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.



Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.



Андрей Дюсупов