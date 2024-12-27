Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне СВО

17:35 28.12.2024

Виктор Зотов

Он ушел служить добровольцем в 2022 году

В результате атаки украинского БПЛА в зона спецоперации погиб редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев. Информацию об этом подтвердили в издании.



Отмечается, что осенью 2022 года он оставил свою профессиональную деятельность и ушел добровольцев в зону проведения СВО. Елисеев получил позывной "Диктор" и служил связистом в ЛНР.



Ранее стало известно, что в результате удара ВСУ в Льгове Курской области погибли

4 человека. Кроме того, в медучреждения региона были госпитализировано 5 пострадавших.