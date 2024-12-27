На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои

17:43 28.12.2024

Афганские военные атаковали ряд районов Пакистана в ответ на авиаудар, в результате которого, по данным Кабула, погибли 46 человек. Исламабад называл целью места укрытий боевиков. На границе двух стран с вечера пятницы идут бои



Афганские военные атаковали "центры и укрытия враждебных сил и их сторонников" в ответ на авиаудары по территории страны, сообщило в X Минобороны Афганистана.



В заявлении ведомства говорится, что удары были нанесены по нескольким местам за пределами "воображаемой линии" - это выражение власти Афганистана используют для обозначения границы с Пакистаном.



Граница между двумя странами протяженностью более 2600 км установлена на основе линии Дюранда 1893 года, она возникла в результате соглашения о делимитации между Эмиратом Афганистан и Британской Индией. Афганские власти перестали признавать ее после распада Британской Индии в 1947 году и образования Пакистана. Эту позицию поддерживает "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в России), контролирующий Афганистан с 2021 года.



Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники пишет, что в приграничных районах афганских провинций Хост и Пактия с вечера пятницы, 27 декабря, идут бои между сторонниками талибов и пакистанскими военными.



Пакистан в начале недели нанес авиаудары по приграничной восточной провинции Пактика в Афганистане, назвав целью места укрытий пакистанских талибов (членов радикальной группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан", или ТТП, запрещенной в России). По данным Исламабада, в результате был разрушен учебный центр и убиты несколько боевиков.



В Кабуле заявили, что при атаке погибли 46 человек, большинство - женщины и дети. Минобороны Афганистана пообещало ответ.



После прихода "Талибана" к власти в Афганистане участились случаи нападения боевиков "Техрик-и-Талибан Пакистан" на пакистанские силы безопасности на границе, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, отмечает Al Jazeera. Афганские талибы и ТТП годами поддерживали "симбиотические отношения", и Кабул вряд ли будет принимать какие-либо меры против членов ТТП по требованию Исламабада, поскольку это может привести к активизации в регионе других, более радикальных группировок, таких как "Исламское государство в Афганистане" (также известное как "Вилаят Хорасан" или ИГИЛ-Х, запрещено в России).