 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.12.2024
17:43  На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
17:35  Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне СВО
16:11  Путин признал. Актаусский борт сбили российские ПВО
15:06  В Москве нейтрализована укомплектованная центр-азиатами ячейка "вилоята Хорасан"
14:36  Уловка Запада ...и крокодиловы слезы "миротворцев", - Николай Сорокин
12:19  "Оборона ВСУ начала рушиться". Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
12:15  Три нападения за месяц: Си Цзиньпин потребовал остановить массовые убийства в Китае

12:12  ВС РФ начали формировать восточную дугу охвата Мирнограда
11:09  Самарский суд. Певец-идиотик (сжегший в аэропорту паспорт) Шарлот получил 5,5 лет лишения свободы
11:07  Почему россиянки соглашаются быть вторыми женами. Как полигамные отношения отбрасывают нас в прошлое, - Мария Башмакова
10:46  Ближний Восток: кого уже исключили из уравнения войны, - Эран Лерман
10:41  Майнинг-майдан определился со своим кандидатом в президенты Абхазии, - Айнур Курманов
10:13  Три задачи эры Путина. Только Бог с Россией будет всегда, - Ростислав Ищенко
10:11  Молчание соросят. Европейские псиопы и заокеанские загадки, - Илья Титов
10:07  Владимир Путин пытался до последнего... Как разразился скандал на встрече ЕАЭС, - репортаж А.Колесникова
09:01  Загрязнение воздуха в Индии связано с миллионами смертей
08:47  Страна толстых. Чем грозит США и их армии эпидемия ожирения, - Игорь Веремеев
07:48  Афганистан: время для диалога, - Элдор Арипов
01:49  Перспективы незавидны. Общинные квазигосударства Черной Африки обречены.., - Андрей Школьников
00:58  Нетаньяху отодвигает северную границу. Армия Израиля не против задержаться в Ливане и Сирии надолго, - Игорь Субботин
00:52  Как России относиться к трампизму, - Борис Межуев
00:45  Как искусственный интеллект естественный одолел? Умственные операции без тренировки – угасают, как и мышечные навыки, - Татьяна Воеводина
00:42  Биткоин – новое "золото"? О проекте официального биткоин-резерва, - Валентин Катасонов
00:14  Финляндия мечтает о новой линии Маннергейма, - Юрий Паниев
00:13  Киргизия решила перейти к национальному написанию фамилий. Ради роста национальной духовитости, - Виктория Панфилова
00:03  Южную Корею временно возглавил вице-премьер по экономике и финансам Чхве Сан Мок
00:02  Астана. Скрывающийся экс-глава LRT Талгат Ардан попытался обжаловать приговор
00:01  Скромное обаяние либерализма: в чем главная проблема Российской школы?
00:00  В возрасте 94 лет скончался "гениальный скряга" Осаму Судзуки - более 40 лет руководивший автоконцерном Suzuki
Пятница, 27.12.2024
16:52  Предварительный тезис Азербайджана: самолет, потерпевший крушение в Актау, был сбит ПВО, - Рейтер
16:45  Демократия по-украински. Зеленский может править вечно
16:36  Нацбанк Казахстана выпустил интересные монеты - в честь Александра Македонского и др.
16:35  "Белый император" без хвоста: как выглядит истребитель будущего из Китая"
16:32  Надо учиться нарушать правила игры, - Андрей Школьников
16:25  Смертельный конфликт в Газе: детские жертвы и будущее региона
16:22  Национальный консерватизм на пути институционализации. Идейные искания американских правых, - А.Исмагилова
16:20  Семь самых громких преступлений в Таджикистане в 2024 году
16:17  Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента - премьеру Хан Док Су
16:16  Русские войска заняли большую часть Курахово
16:10  В числе погибших в авиакатастрофе под Актау - известный нотариус из Астаны и ее 11-летний сын
16:06  Сирия: границы войны и мира, - Е.Сатановский
16:02  Бои в Донбассе: накал не спадает
16:00  Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
15:29  Кощунство и Мазепа. Фальшивая сабля, фальшивые герои, фальшивая страна, - Руслан Калинчук
14:07  Тренер сборной РФ по вольной борьбе таджик Исматзода оказался террористом и посажен на 9 лет
14:06  Комиссия по изучению "нукусских событий" представила парламенту Узбекистана новый отчет
14:02  Президент Германии распустил Бундестаг. Досрочные выборы назначены на 23/02
11:07  Спасение Приднестровья, или Есть ли политическая воля у Кремля? - Алексей Логофет
10:56  Умер экс-премьер Индии (с 2004 по 2014 гг.) Манмохан Сингх
09:18  Криминальная "оппозиция" рвется к власти в Абхазии. Кто такой вождь майданщиков Кан Кварчия, - Айнур Курманов
09:13  Поспешный вывод: Ирак передумал прогонять американских солдат, - Ксения Логинова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
17:43 28.12.2024

Афганские военные атаковали ряд районов Пакистана в ответ на авиаудар, в результате которого, по данным Кабула, погибли 46 человек. Исламабад называл целью места укрытий боевиков. На границе двух стран с вечера пятницы идут бои

Афганские военные атаковали "центры и укрытия враждебных сил и их сторонников" в ответ на авиаудары по территории страны, сообщило в X Минобороны Афганистана.

В заявлении ведомства говорится, что удары были нанесены по нескольким местам за пределами "воображаемой линии" - это выражение власти Афганистана используют для обозначения границы с Пакистаном.

Граница между двумя странами протяженностью более 2600 км установлена на основе линии Дюранда 1893 года, она возникла в результате соглашения о делимитации между Эмиратом Афганистан и Британской Индией. Афганские власти перестали признавать ее после распада Британской Индии в 1947 году и образования Пакистана. Эту позицию поддерживает "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в России), контролирующий Афганистан с 2021 года.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники пишет, что в приграничных районах афганских провинций Хост и Пактия с вечера пятницы, 27 декабря, идут бои между сторонниками талибов и пакистанскими военными.

Пакистан в начале недели нанес авиаудары по приграничной восточной провинции Пактика в Афганистане, назвав целью места укрытий пакистанских талибов (членов радикальной группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан", или ТТП, запрещенной в России). По данным Исламабада, в результате был разрушен учебный центр и убиты несколько боевиков.

В Кабуле заявили, что при атаке погибли 46 человек, большинство - женщины и дети. Минобороны Афганистана пообещало ответ.

После прихода "Талибана" к власти в Афганистане участились случаи нападения боевиков "Техрик-и-Талибан Пакистан" на пакистанские силы безопасности на границе, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, отмечает Al Jazeera. Афганские талибы и ТТП годами поддерживали "симбиотические отношения", и Кабул вряд ли будет принимать какие-либо меры против членов ТТП по требованию Исламабада, поскольку это может привести к активизации в регионе других, более радикальных группировок, таких как "Исламское государство в Афганистане" (также известное как "Вилаят Хорасан" или ИГИЛ-Х, запрещено в России).

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735396980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Юбилейный показ спектакля "Гауhартас" состоялся на сцене Музыкального театра юного зрителя
- Спикер Сената подвел итоги работы Палаты за год
- Олжас Бектенов заслушал информацию о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау
- Олжас Бектенов о принципе "закон и порядок": Обязанность всех госорганов и правоохранительных структур – обеспечить безусловную реализацию установки Президента
- Информационное пространство: эволюция или деградация
- Кадровые перестановки
- Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий
- Проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий"
- Приговор в отношении экс-председателя правления ТОО "Астана LRT" вступил в законную силу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  