Казахстан. Игра по-крупному. Часть 1: как под лотерейными билетами спрятали наркотики и проституток

18:35 28.12.2024 Игра по-крупному. Часть 1: как под лотерейными билетами спрятали наркотики и проституток



Никита Дробны

24 декабря 2024



Казино с рулеткой под видом лотерейных клубов. Наркотики, проституция и оружие. Сотни миллиардов в офшорах, которых бюджет Казахстана никогда не увидит. Все это - часть большой схемы, которую реализуют под предлогом "оздоровления рынка". Много лет назад это случилось с лотереями, сейчас на очереди еще несколько отраслей.



О том, как в Казахстане строят прокладки-монополии с офшорными корнями, почему бюджет не получает сотни миллиардов тенге и ради чьей прибыли под видом лотерейных клубов по всей стране открывают казино, которые не платят налогов - в материале Orda.kz.



В распоряжении редакции оказалось обращение от ОЮЛ "Ассоциация букмекеров Казахстана", адресованное Антикору. В нем бизнесмены рассказывают о том, как в стране пытаются монополизировать очередные отрасли, прикрываясь разговорами о спасении экономики и общественной нравственности.



За этой схемой стоит не регулятор: она существовала задолго до нынешнего состава Минспорта, парламента и даже до нынешнего президента. Но госорганы снова попались на ту же удочку - и это значит, что авторы схемы отлично знают пределы (не)компетентности чиновников.



Как говорится, благими намерениями вымощен путь в ад. В нашем случае ад - экономический, а благие намерения - неискренние. Редакция Orda.kz проверила ряд фактов, указанных в обращении ассоциации букмекеров, и они подтвердились.



Оружие, наркотики, лотерейные билеты



15 января МВД триумфально объявило об очередной победе в войне против криминала и лудомании. Полицейские вместе с сотрудниками КНБ и при поддержке Генпрокуратуры ликвидировали "крупнейшую сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов".



"Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставили свыше 400 человек. Задержаны восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья", - говорил Куандык Алпыс, начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД.



Полицейские также выяснили, что в лото-клубах итоги розыгрышей были известны заранее. Администраторы могли вручную их регулировать и "подстраивать" клиентам проигрыши в нужный момент.



Цифры впечатляли: 570 обысков в лото-клубах по всей стране, 326 закрытых за незаконную деятельность заведений, 247 млн тенге, 55 млн рублей и 125 тысяч долларов, изъятых у фигурантов расследования. И шесть миллиардов тенге - прибыль всех участников схемы: большую часть этих денег выводили за рубеж.



Как мы сообщали в январе, по делу проходили в том числе и владельцы компании Loto Club. Их клубы в регионах Казахстана закрыли и опечатали. Но дальше в деле произошел неожиданный поворот.



В сентябре МВД отчиталось об итогах проверки. В министерстве обобщили результаты работы, длившейся более полугода, и заявили... что не нашли ничего незаконного в работе компании. Уголовное дело тихо закрыли за отсутствием состава преступления.



Куда же, спрашивается, делись оружие, наркотики и проститутки, которых обнаружили в лото-клубах сотрудники того же самого МВД? Или сотни обысков просто померещились полицейским? Или три тысячи силовиков по всей стране работали зря?



За что боролись...



В 2016 году Министерство культуры и спорта (сейчас это Министерство туризма и спорта) объявило, что собирается навести порядок на лотерейном рынке. Для этого решили создать единого оператора, чтобы тот занимался всеми вопросами лотерейных игр в стране. На словах это звучало "как спасение рынка от серых схем, неуплаты налогов и подпольных азартных игр".



На практике получилось ровно то, о чем так волновалось Минспорта.



Главным сторонником единого оператора был Куанышбек Есекеев - тогда председатель правления "Казахтелекома" и цифровой "серый кардинал" Казахстана. Когда на лотерейном рынке создавали единого оператора, ходили слухи, что присматривать за ним якобы будет Кайрат Сатыбалды, племянник Нурсултана Назарбаева. Это помогло провернуть схему без лишних возражений как со стороны министерства, так и со стороны обеих палат парламента. При упоминании нужных фамилий чиновники просто переставали задавать вопросы и делали, что им велели.



Деятельность Кайрата Сатыбалды расследовали многие правоохранительные органы, но о лотереях в ходе следствия не упоминали ни разу. Вероятно, его имя просто использовали, чтобы добиться нужного эффекта. Но схема сработала. И ее авторы это запомнили.



В итоге в 2016 году на рынке лотерей вместо 85 компаний появился единый регулятор АО "Сәтті Жұлдыз". При этом каждая из этих фирм имела лицензию и работала в белую - хотя главным аргументом в пользу создания оператора было то, что рынок якобы находится в тени и платит мало налогов. Нелицензированных операторов регулирование не коснулось, то есть серый рынок на самом деле никуда не исчез. Вишенка на торте - в том, что "Сәтті Жұлдыз" получило доступ к прибыльной "кормушке" безо всякого конкурса, хотя это не государственная компания.



Проигранные миллиарды



Сколько же денег Казахстан потерял из-за "регулирования" лотерейной отрасли, которое на поверку оказалось монополизацией?



За рубежом есть две схемы, по которым работают рынки лотереи. Первая - конкурентная: никаких единых регуляторов, множество компаний соперничают за внимание игроков и напрямую платят налоги в бюджет. Вторая - централизованная: есть государственный оператор, который собирает с них выплаты и выводит всю прибыль на финансирование госпроектов. В обоих случаях государство в выигрыше.



Международный опыт показывает, что для бюджета выгоднее конкурентный рынок, чем государственный оператор. Но Казахстан придумал третью схему, самую убыточную: доходы от госоператора идут в офшор.



Вместо того, чтобы отдавать все доходы в казну, оператор обогащает своих владельцев. Без госрегулирования и единого оператора отрасль принесла бы стране на порядок больше денег.



Вот конкретные цифры. С 2016 года АО "Сәтті Жұлдыз" заплатило в бюджет 16 млрд 838 млн 216 тыс. 387,87 тенге налогов. Больше всего - в 2023 году (пять миллиардов 434 млн 828,9 тыс. тенге). А сколько налогов могли бы заплатить 85 лотерейных операторов, которые работали до монополизации рынка?



По данным соцопроса 2023 года, в лотерею регулярно играют и посещают лото-клубы 3,8 % респондентов, а ставки у букмекеров делают 3,9 %. Так что эти рынки можно сравнивать и по оборотам, и по отчислениям в казну.



"Букмекерская отрасль, которая пока не монополизирована руками регулятора, выплатила в госбюджет в виде налогов за 2023 год около 80 млрд тенге и еще около 20 млрд тенге за 2023 год в виде спонсорских контрактов и благотворительности. В то же время единый оператор лотереи АО „Сәтті Жұлдыз" выплатил в виде налогов 5,5 млрд тенге в 2023 году", подчеркивают в Ассоциации букмекеров.



Разница - почти в 15 раз! И если взять более длительный период, то она еще ощутимее. Букмекеры, которые пока что работают в рамках рыночной конкуренции, с 2020 по 2023-й заплатили в бюджет порядка 254 млрд тенге налогов. АО "Сәтті Жұлдыз" за то же время принесло казне около восьми миллиардов. Разница для бюджета - более 200 млрд тенге всего за три года. Такова цена монополизации отрасли.



Букмекеры вынуждены конкурировать - в том числе за спонсорские контракты, которые им необходимы, чтобы оставаться на рынке. А лотереи под пристальным надзором единого оператора резко перестали приносить прибыль государству. Не потому ли, что этот оператор заботится прежде всего о собственном благосостоянии?



И не потому ли, что под видом лотерей зачастую прячется нелегальный игорный бизнес?



Билет на рулетку



В лото-клубах по всей стране совершенно "легально" можно сыграть в рулетку. Азартные игры проводят под видом лотереи: вы якобы покупаете билет и делаете ставки на "счастливые номера", а там уж повезет или не повезет. При этом легальные казино, действующие в игорных зонах, обязаны платить отчисления в бюджет и финансировать социальную и туристическую инфраструктуру. Лотерейные клубы этого делать не должны.



"Кроме упущенных доходов государства, оцениваемых в сумму не менее 200 млрд тенге, есть еще недополученные доходы от развития туристической отрасли. Рулетка, которую в лото-клубах выдают за лотерею, является изначально продуктом казино, к которым предъявляют требования создавать гостиницы и туристическую инфраструктуру в специально отведенных игорных зонах. Но зачем желающему сыграть в рулетку отправляться в специализированную игорную зону, если можно найти ее в десятках лото-клубов во всех городах Казахстана?", - подчеркивают в Ассоциации букмекеров.



О том, что в лото-клубах проводят азартные игры под видом лотерей, говорят уже не первый год. В 2022 году жительницы Кызылординской области даже требовали закрыть такие заведения в регионе, потому что они стали полными аналогами казино. Депутат Бахытбек Смагул тогда обещал, что в 2023-м примут закон о ликвидации "Сәтті Жұлдыз" и ограничении лотерейной деятельности - но этого не произошло.



В феврале 2024-го работу киосков "Сәтті Жұлдыз" приостановили под предлогом борьбы с нелегальными электронными лотереями. Но никаких обвинений в организации незаконных азартных игр в адрес компании не прозвучало. Государство решило самоотверженно позаботиться о том, чтобы монополист продолжал зарабатывать, выводя деньги в офшор.



Расследование полиции и КНБ о наркотиках, проституции и оружии в лото-клубах тоже закончилось для структур "Сәтті Жұлдыз" ничем. Но между возбуждением и закрытием уголовного дела произошло одно знаменательное событие.



У единого оператора лотереи сменились учредители. У компании TLC System Ltd, которая числится совладельцем АО, в собственниках появилось ТОО "NLT Technologies" Николая Неплюева, который прежде с лотерейным бизнесом никогда не был связан. Хотя во время расследования такие изменения проводить нельзя - запрещено законом. Это выглядит как неприкрытая попытка уйти от внимания правоохранительных органов.



И это подводит нас к рассказу о том, кто стоит за "Сәтті Жұлдыз".



Кто в игре?



Сохранять деньги в своем кармане "Сәтті Жұлдыз" помогают подрядчики, связанные с самим оператором. Так, за лотерейные терминалы и их обслуживание компания платит АО "Логиком", которое напрямую с ним аффилировано. В отличие от "Сәтті Жұлдыз", "Логиком" не связан с государством, поэтому не обязан перечислять в бюджет часть прибыли.



Один из учредителей "Сәтті Жұлдыз" - Сергей Швалов, который по стечению обстоятельств одновременно состоит в совете директоров "Логикома" и официально числится руководителем компании. А единственный учредитель "Логикома" - иностранная компания KS8 Holding B.V., зарегистрированная в Нидерландах. То есть значительная часть доходов единого национального оператора уходит в офшор.



Второй соучредитель "Сәтті Жұлдыз" - частная компания TLC System Ltd, она создана в мае 2022 года. С того момента организация заплатила в бюджет смехотворные 324 тыс. тенге налогов. Ее руководитель, 33-летний Даурен Кусаинов, одновременно состоит в советах директоров "Сәтті Жұлдыз" и "Логикома". А владелец TLC System Ltd, в свою очередь, - ТОО "NLT Technologies", зарегистрированное в Астане (налоговые отчисления с 2022 года - 469,6 тыс. тенге). Единственный учредитель и директор этой организации - Николай Неплюев.



Что касается Loto Club, то эту компанию в 2018 году открыли Ержан Есекеев и Роман Добродаев. Имя Ержана Есекеева связывают с офшором KS8 Holding B.V., который управляет "Логикомом", и с Куанышбеком Есекеевым. По предположению ассоциации, именно Куанышбек Есекеев создал схему по монополизации различных отраслей для вывода денег в иностранные юрисдикции.



Помимо Куанышбека Есекеева, есть еще одна ниточка, которая тянется от "Казахтелекома" к структурам, связанным с единым оператором лотереи. Точнее, к Сергею Швалову, топ-менеджеру "Логикома". Мы уже рассказывали, что в апреле 2023 года "Казахтелеком" продал свою долю (49 %) в совместном предприятии ТОО "QazCloud" ТОО "Данекер Сала". А это ТОО, в свою очередь, принадлежало "Логикому".



Так что, возможно, г-н Швалов и г-н Есекеев знакомы друг с другом теснее, чем может показаться. Бывший руководитель "Казахтелекома" и глава "Логикома" могли обсуждать эту сделку лично. А значит, имели возможность договориться о совместных действиях по регулированию (читай: монополизации) очередных отраслей.



Объединяй и властвуй



Схема, по которой создаются прокладки-монополии, всегда одна и та же. Сначала в публичное поле "вбрасывают" тревожную информацию о беспределе на том или ином рынке. Доводы классические: предприниматели распоясались, сплошь и рядом допускают нарушения, не платят налоги, а то и напрямую угрожают национальным интересам. В случае с лотереями и игорным бизнесом добавляется еще и этический аспект: нельзя же оставлять эту сферу без государственного регулирования, иначе казахстанцы поголовно станут лудоманами!



Под этими предлогами над отраслью "надстраивают" оператора, который должен заботиться о государственных интересах. Хотя эти рынки - уже регулируемые, недостатка в следящих за ними ведомствах нет. Деньги, которые проходят через этого оператора, оседают в связанных с ним частных компаниях и иностранных юрисдикциях. И государство в итоге получает значительно меньше денег, а монополист становится баснословно богат.



Лотерейная "игра по-крупному" - лишь один такой пример. Спустя пару лет по тому же сценарию создали единого оператора по маркировке товаров - тогда тоже звучали аргументы о том, что рынок платит слишком мало налогов и "находится в тени". Необходимость маркировки оправдывали также борьбой с контрабандой и контрафактом.



Маркировку ввели, товары подорожали, бизнес понес дополнительные расходы - а доволен этим оказался только единый оператор, получающий стабильную прибыль (а еще российские разработчики систем по маркировке). Что касается контрабанды и контрафакта, то их в стране меньше не стало - о чем можно прочесть в нашем расследовании.



То же самое можно сказать и о едином операторе фискальных данных (его внедряли под предлогом "вывода бизнеса из тени"), и о нашумевшей инициативе по созданию Центра управления ставками в 2021 году - тогда вице-министр культуры и спорта Мусайбеков признал вину в суде, и внедрение ЦУС приостановили из-за явной коррупционной составляющей. С тех пор состав правительства и депутатского корпуса сменился: многие успели забыть о схеме по созданию монополистов-частников под прикрытием громких имен.



Лишнее тому подтверждение - "Единая система учета" (ЕСУ). Схему монополизации снова разыграли по образцу 2016-2020 годов, воспользовавшись тем, что новые депутаты и члены правительства ее не застали. Участники рынка платежей, эквайринга и электронных денег прямо говорят, что конечная цель всех этих манипуляций - подмять весь финансовый рынок розничных покупок под одного "хозяина".



Если рынок платежей перейдет под контроль монополиста, пострадает финансовая система Казахстана, упадет инвестиционная привлекательность страны и рейтинг прозрачности бизнеса. А значит, страна недосчитается инвестиций. Тысячи казахстанцев лишатся работы - но авторов прибыльных схем это, по-видимому, ничуть не волнует.



Государственных монстров-монополистов в Казахстане более чем достаточно. Это и КТЖ с его финансово-инфраструктурными проблемами, и пресловутый "Казахтелеком", и KEGOC, и "Сәтті Жұлдыз" - список можно продолжить. И как бы АЗРК ни изображало бурную деятельность, суровая реальность такова, что таких монстров становится больше. До сих пор единственный пример, когда от бесполезного монополиста удалось успешно избавиться - это "Оператор РОП" Алии Назарбаевой.



Но, видимо, "Старый Казахстан" нашел новые способы создавать монополии для вывода государственных денег в частные карманы и за рубеж. Авторы схемы по "вирусной монополизации" не оставили попыток прибрать к рукам все онлайн-платежи, захватывая одну отрасль за другой.



Сейчас Куанышбек Есекеев, стоявший за монополизацией лотерейного рынка, - советник президента Касым-Жомарта Токаева. И неизвестно, какими чудесными идеями он делится с главой государства, оправдывая их необходимостью "оздоровления экономики".



Во второй части этого расследования мы расскажем, как адепты монополизма пытаются под предлогом борьбы с лудоманией прибрать к рукам рынок ставок.

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735400100





