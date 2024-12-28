Президент Сердар Бердымухамедов написал третью (литературоведческую) книгу - "Magtymguly – dunyianin akyldary"

19:05 28.12.2024

Кабмин: эмблема 2025 года и новая (третья) книга Сердара Бердымухамедова

Редакция

28 декабря 2024



Презентация новой книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова стала основной темой расширенного заседания Кабинета министров и Совета безопасности, которое он провел 27 декабря, сообщает госинформагентство ТДХ.



Председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова сообщила, что подготовлено Постановление об объявлении предстоящего года "Международным годом мира и доверия". Она также представила на рассмотрение главы государства эмблему года. Глава государства их одобрил.



Президент напомнил, что в "Международный год мира и доверия" Туркменистан будет отмечать 30-летие нейтралитета. Для проведения торжеств создан Государственный организационный комитет, руководство которым Бердымухамедов возложил на Халк Маслахаты.



Затем Сердар Бердымухамедов сообщил, что завершил работу над книгой "Magtymguly – dünýäniň akyldary", в которой "освещены литературное наследие Махтумкули Фраги, его вклад в мировую культуру, а также достигнутые Туркменистаном высокие рубежи и успехи". Напомним, что 2024 год в стране проходит под девизом "Кладезь разума Махтумкули Фраги".



"Magtymguly – dünýäniň akyldary" - третья книга президента. Вторая, "Анау – культура из глубин тысячелетий", была написана по случаю провозглашения города Анау культурной столицй тюркского мира в 2024 году и презентована в марте. Свое первое произведение - книгу "Молодежь – опора Родины", президент представил в декабре 2023 года.



В заключение совещания глава государства поручил в дни празднования Нового года:



организовать дежурств во всех структурах;

обеспечить бесперебойную работу учреждений коммунального хозяйства, служб энерго- и водоснабжения, больниц и магазинов;

контролировать строгое соблюдение повсеместно правопорядка.