Россия спровоцировала войну за проливы и каналы, - Сергей Савчук

00:20 29.12.2024

28.12.2024)

Россия спровоцировала войну за проливы и каналы



Сергей Савчук



Мир продолжает лихорадить, и в этой исторической горячке рушатся казавшиеся незыблемыми правила и сценарии. Как утверждает ближневосточная пресса, президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси на днях заслушивал доклад главы администрации Суэцкого канала. Тот сообщил, что по итогам уходящего года египетская казна недосчиталась более семи миллиардов долларов. Именно в таком объеме сократилась выручка от проводки судов через канал по сравнению с 2023-м. Если же говорить в процентном соотношении, то операционный оборот ключевой судоходной артерии планеты просел сразу на 60 процентов.



Причина известна, но это знание вовсе не радует Каир. Йеменские хуситы только за ноябрь и декабрь нанесли более сотни ракетных ударов по торговым и грузовым судам, направляющимся через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море к Суэцкому каналу, из-за чего судовладельцы перенаправляют все больше маршрутов на юг - в обход Африки. Это приводит к значительному увеличению сроков плавания и стоимости, что, в свою очередь, тянет за собой требования неустоек и тяжбы с недовольными клиентами. Египет во всем происходящем - сторона пострадавшая с любой точки зрения, так как хуситы базовой причиной блокады морских грузоперевозок называют агрессию Израиля против палестинцев Газы. При этом Тель-Авив как проводил, так и проводит боевые операции в секторе, бомбя все неугодные ему объекты в соседних странах, и на его экономике блокада канала если и сказалась, то точно не в критическом масштабе.



Египетская пресса попыталась подсластить пилюлю, написав, что ас-Сиси обсудил не только убытки, но и проекты модернизации канала. В частности, планируется завершить инфраструктурное строительство в южной части маршрута, а также расширить участок протяженностью 30 километров, чтобы через него смогли проходить суда большего водоизмещения и тоннажа.



В целом перед нами промежуточный итог одного из направлений ближневосточного кризиса, вызванного очередной военной операцией Израиля в секторе Газа. Хуситы уже год регулируют судоходство в Красном море с помощью ракетного шлагбаума, и, поскольку через Суэцкий канал идет основной трафик китайских товаров и арабской нефти в Европу, всем участникам рынка было интересно узнать размеры расползающейся финансовой пробоины. Теперь цифры ясны.

Как бы ни показалось странным на первый взгляд, но страсти египетские являются лишь частью глобальной динамической мозаики, ее отмечает слом исторических систем, наработок и цепочек взаимодействия. Двукратное снижение прибыли от работы Суэцкого канала, к слову, многое проясняет в эпатажных заявлениях Дональда Трампа.



Уверенно подъезжающий к Овальному кабинету Белого дома 47-й президент за прошедшую неделю успел ультимативно потребовать от Евросоюза кратно нарастить импорт американских углеводородов в объемах, гарантирующих выравнивание торгового дефицита. Для понимания: по данным U.S. Census Bureau data, торговый дисбаланс между США и ЕС по итогам 2023 года составил 208 миллиардов долларов. Естественно, в пользу Старого Света, перед которым американские друзья, партнеры и союзники, пользуясь безвыходным энергетическим положением, ставят выбор простой донельзя: либо окончательно похоронить свою экономику и реальный сектор с любыми мало-мальски емкими производствами, либо войти в тотальную зависимость от поставок из-за океана, попутно своими деньгами оплачивая американский торговый реванш.



Также Трамп заявил, что Мексике и Гренландии было бы лучше и спокойнее в составе Соединенных Штатов, а жителям Канады пообещал двукратное снижение налогов в том случае, если Страна кленового листа согласится стать 51-м штатом. Но самое пристальное внимание катящаяся к закату империя уделяет Панамскому каналу, который, по мнению избранного президента, должен быть возвращен в американское владение.



И вот тут линии нашего повествования - и египетская, и панамская - сходятся в единую точку. Потому что и падение трафика в районе Суэца, и реальная угроза повторения Панамского военного гамбита - отражение глобального переустройства. И надо сказать, что во многом именно Россия стала катализатором происходящего.

Неуступчивая позиция Москвы, упорно гнущей свою историческую линию, во многом стимулировала "островизацию" глобальной политики, когда однополярный англосаксонский мир уже физически распался, а его части сейчас дрейфуют (или их насильно волокут, как Европу) к новым центрам притяжения. Речь, конечно же, о формировании многополярной системы, в рамках которой впервые возникли такие экстерриториальные образования, как Глобальный Юг и Глобальный Восток. Дональд Трамп по своей сути реваншист, и сейчас мы наблюдаем, как он пытается подтянуть все доступные силы, чтобы дать последний и решительный бой Китаю, торговый дисбаланс с которым с момента первого раунда удвоился и сегодня превышает полтриллиона долларов. В пользу Пекина, вестимо. Надо отдать должное команде республиканца: они осознали процесс потери Вашингтоном тотального превосходства и доминирования и изобретают новые инструменты для экономической игры вдолгую. Впервые в новейшей истории Штаты стремятся установить контроль не только над ресурсами, но и над маршрутами их доставки. Претензии Трампа совсем не похожи на шутку, так как США все еще имеют законное право ввести войска в Панаму, если посчитают, что водный путь, соединяющий два океана, может потерять свой нейтральный статус.



В пользу этой теории говорит и свежее заявление сербского президента Вучича. В своем последнем интервью он сказал, что не сомневается в том, что Соединенные Штаты купят трубопроводную часть "Северного потока", быстро договорятся с Россией и уже в 2025 году будут качать российский газ в Европу. Что это, если не установление контроля над логистическим маршрутом, от работы которого зависит существование целого континента?



Конкретно в случае с Суэцким каналом удача Египта заключается в том, что бывший владелец в лице Великобритании сейчас находится не в той военно-экономической форме, чтобы повторить события 1957 года, когда британцы при поддержке Франции и Израиля попытались силой вернуть себе контроль над водной артерией. Некоторая историческая ирония заключается в том, что тогда именно США были одними их тех, кто ультимативно требовал остановить войну и вывести войска. Естественно, делалось это не из любви к Египту, в моменте примкнувшему к блоку просоветских стран, а чтобы окончательно похоронить любые надежды Лондона на возрождение его морского и торгового доминирования.



Кстати, еще один показательный момент. Трамп, успевший после объявления итогов голосования раздать множество угрожающих обещаний, старательно обходит стороной Иран. Именно персы руками своих йеменских прокси застопорили поток грузов через Суэцкий канал, при этом еще администрация Байдена тщательно подчеркивала, что не рассматривает даже возможности прямого военного конфликта с хуситами.



Судя по всему, Соединенные Штаты всерьез настроены либо подчинить себе, либо опосредованно влиять на работу крупнейших морских и океанских маршрутов. В случае с Суэцким каналом это возможность одновременно давить и на Китай, и на Европу, а последняя по товарообороту с Поднебесной лишь немногим уступает Штатам. А им, как показывает практика, конкуренты совершенно не нужны.