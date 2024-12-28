Десять главных итогов 2024 года, - Ирина Алкснис

00:23 29.12.2024 Ирина Алкснис



Конец года - традиционное время подведения итогов. РИА Новости не осталось в стороне и выбрало десять главных событий и процессов, которые не только определили лицо 2024 года, но и продолжат оказывать непосредственное влияние на жизнь страны и мира в 2025 году.



1. Перехват Россией стратегической инициативы в ходе СВО

В 2024 году произошел кардинальный перелом в ходе СВО - российская армия перехватила стратегическую инициативу в боевых действиях. Только за три осенних месяца было освобождено больше территории, чем за весь 2023 год. Владимир Путин сообщил, что к середине декабря за 2024 год освобождено 189 населенных пунктов. Наши успехи на фронте приняли столь масштабный и быстро развивающийся характер, что игнорировать реальность не могут больше даже самые бескомпромиссные западные русофобы. В связи с этим в США и Европе начался процесс лихорадочного поиска альтернатив. Однако пока одни говорят о необходимости скорейшего прекращения конфликта, другие строят планы ввода на Украину иностранных - в первую очередь европейских - войск.



Пытаясь отвлечь внимание от быстро приближающегося военного, экономического и государственно-политического краха, Киев осуществил вторжение в Курскую область. С военной точки зрения эта авантюра моментально обнажила свою провальность и превратилась в еще одну "мясорубку" для ВСУ. Однако гражданское население на захваченных территориях стало объектом зверств со стороны украинских боевиков и иностранных наемников, чьи военные преступления и преступления против человечности не останутся безнаказанными. Следственными органами уже возбуждены десятки уголовных дел на действия ВСУ. Если кому-то из боевиков повезет сбежать живыми, Россия будет преследовать их до конца жизни, даже если на это потребуются десятилетия. Примеры экстремистов, воевавших на Северном Кавказе в 1990-е и нулевые и по сей день вылавливаемых по всему миру и отправляемых за решетку российскими правоохранительными органами, служат тому гарантией.



2. Вступление в силу обновлений в Конституции России

В марте 2024 года Владимир Путин был вновь избран президентом страны, что стало возможно благодаря внесенной в 2020 году поправке в Основной закон. Прошедшие выборы были примечательны еще и тем, что позволили проявить президентское супербольшинство: рекордное количество граждан приняли участие в выборах (77,4 процента избирателей), также рекордное количество отдало свои голоса за Путина (75,9 миллиона человек).

Другим важнейшим конституционным изменением, которое впервые реализовали в уходящем году, стало расширение полномочий парламента страны: Государственная дума впервые одобрила состав правительства, а руководители федеральных ведомств были назначены после консультаций с Советом Федерации.



Конституция России подтвердила, что является не юридическим памятником, а живым документом, адаптируясь под требования времени и являясь проводником ключевых тенденций в развитии страны - от расширения роли представительных органов власти до национализации элит.



3. "Время героев"



Первого марта 2024 года, спустя два года после начала СВО, президентом был запущен специальный образовательный проект "Время героев" - кадровая программа по подготовке ветеранов боевых действий для государственной службы. По итогам обучения первые участники уже получили назначения на посты в органах власти, ключевых государственных компаниях и общественно-политических организациях. Схожие программы инициированы также в ряде регионов страны.



Давно назревший запрос на обновление национальной элиты благодаря людям, собственной жизнью доказавшим любовь к Родине и приверженность самым высоким идеалам, начал воплощаться в реальность. Ветераны боевых действий, многим из которых нет еще и 30 лет, являются не балластом для общества (как это характерно, например, для США), а ценнейшим источником кадров, которые способны на протяжении десятилетий обеспечить развитие страны. Опыт ветеранов Великой Отечественной войны служит тому доказательством.



4. "Орешник"



Двадцать первого ноября 2024 года по заводу "Южмаш" в Днепропетровске российской армией был нанесен удар российским экспериментальным ракетным комплексом "Орешник". Запад оказался повергнут в смятение, поскольку это стало боевым испытанием невиданного ранее оружия, меняющего правила игры.



Удар "Орешником" дал понять геополитическим противникам России, что их стратегия неограниченной эскалации конфликта с Москвой ошибочна. Западные расчеты строились на том, что у России нет ответа на постепенное пересечение всех возможных красных линий и взвинчивание противостояния, кроме ядерного оружия, применение которого фатально для всех. Наша страна наглядно продемонстрировала всю глубину данного заблуждения: в ее распоряжении находится оружие огромной разрушительной мощи, способное достигать целей в любой точке Европы и которое может быть использовано как в ядерном, так и неядерном исполнении.



5. Сила солидарности



Уходящий год в странах СНГ был объявлен годом волонтерства. Это точно соответствует содержанию и сути происходящих в российском обществе процессов. Социологические опросы подтверждают то, что может каждый наблюдать вокруг себя: национальную сплоченность перед лицом экзистенциального вызова, стоящего перед страной, спокойную нацеленность людей на результат без истерической взвинченности и уверенность, что совместными усилиями Россия - ее государство и народ - способна справиться с любыми трудностями и препятствиями.



Специальная военная операция и в целом война, которую Запад развернул против России на всех уровнях, перестали быть внешним фактором в жизни людей, а органично вплелись в ткань общественной жизни, обеспечив консолидацию и подтолкнув к развитию разнообразные добровольческие инициативы: проекты помощи армии, приграничным районам, беженцам и переселенцам, пострадавшим при террористических актах.

Нынешний год подтвердил, что, как сформулировал Путин, "России угрожать бессмысленно, нас это только взбадривает".



6. Развитие национальной экономики

В 2024 году российская экономика выросла почти на четыре процента, вновь существенно превзойдя прогнозы. Бурное экономическое развитие вызвало высасывание с рынка всех возможных трудовых ресурсов - уровень безработицы в течение года раз за разом бил исторические рекорды, на октябрь составив 2,3 процента. В свою очередь, дефицит рабочей силы повлек рекордный за многие годы рост зарплат и реальных доходов населения.



В то же время у социально-экономических достижений проявилась и обратная сторона - в первую очередь высокая инфляция. Для экономических властей уходящий год был в значительной степени посвящен усилиям по охлаждению избыточно разогревшейся национальной экономики. С 1 июля была отменена массовая льготная ипотека, которая разгоняла спрос (и, как следствие, цены) на недвижимость, а Центральный банк в течение года многократно повышал базовую ставку, в итоге доведя ее уровень до 21 процента.

По оценке властей, принимаемые меры начали давать результат: в частности, произошло охлаждение кредитной активности. Однако говорить о достижении поставленных целей, в том числе по показателю инфляции, пока рано.



7. Теракт в "Крокус Сити Холле" и волна терроризма по заказу Киева

В 2024 году Россия вновь в полный рост столкнулась с уже несколько подзабытой угрозой - терроризмом. Двадцать второго марта в московском "Крокус Сити Холле" произошла крупнейшая террористическая атака, жертвами которой стали 145 человек (больше было только в Беслане).



Главный "вклад" в рост террористической угрозы внес нацистский режим на Украине, для которого это стало ответом на боевые успехи российской армии. Будучи не в силах переломить ситуацию на фронте, киевские власти обратились к террору. Их целями становятся как рядовые граждане, так и должностные лица. Украинскими спецслужбами используются любые методы и средства: ракетные обстрелы приграничных территорий и удары беспилотников вглубь страны - по заведомо гражданским целям, организация заказных убийств руками как идеологических сторонников, так и работающих за деньги наемников, причем в качестве последних чаще всего стараются привлекать выходцев из Средней Азии. Семнадцатого декабря в Москве в результате подрыва были убиты начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Киевским "ноу-хау" можно считать создание технологии по вовлечению в террористическую деятельность людей, ставших жертвами украинских телефонных мошенников.



8. Саммит БРИКС в Казани



В октябре 2024 года Россия стала хозяйкой очередного ежегодного саммита БРИКС, который прошел в Казани. В его работе приняли участие 35 делегаций, причем 24 из них возглавляли главы государств. По итогам саммита 13 стран получили статус партнера БРИКС.



Для Запада главным результатом мероприятия стал полный и очевиднейший провал политики изоляции России, о чем так или иначе высказались все крупнейшие СМИ и ключевые политики.

Однако для остального мира куда важнее оказалась позитивная повестка саммита и конкретные договоренности, достигнутые по его результатам. В Казани Мировое Большинство окончательно превратилось из идейной концепции в реальность, в геополитическую силу, которая спокойно и последовательно, с учетом интересов всех участников, выстраивает новые, альтернативные существующим структуры координации мировой экономики и международных отношений. Транспортные коридоры, товарные (в частности, зерновая) биржи, валютно-финансовые, координационные и арбитражные структуры - не ставящие своей целью уничтожить существующую и находящуюся под контролем Запада систему, а неторопливо, но неумолимо прорастающие параллельно ей.



9. Кризис мирового либерализма

"Год выборов" - так называли 2024-й задолго до его начала. В уходящем году президентские или парламентские выборы состоялись в 74 странах, и, по сути, главным и общемировым трендом стал кризис либеральной идеи и провал либеральных сил. Особенно ярко это проявилось на Западе - в колыбели и оплоте современного либерализма.



В США пришел к власти Дональд Трамп. Германия под руководством Олафа Шольца за пару лет превратилась из ключевой экономики в "больного человека Европы", сам канцлер вместе со своим правительством под конец года получил вотум недоверия. В Канаде под премьером-либералом Джастином Трюдо кресло не просто шатается, а рассыпается на глазах: есть подозрение, что мировое лидерство Канады в эвтаназии (там уже пять процентов всех смертей происходит при "ассистированном самоубийстве") вносит свою лепту в процесс. Общественные настроения повсеместно в Европе дают отчетливый правый крен. Во Франции, Британии, Нидерландах, Германии и далее везде либеральный истеблишмент теряет доверие граждан, которые все активнее и последовательнее поддерживают внесистемные и правые движения. Пытаясь удержать ускользающую власть, мейнстримные силы прибегают к любым средствам: в Нидерландах устроили подковерный междусобойчик, чтобы не допустить к власти победителя, в ФРГ предпринимаются попытки запретить "Альтернативу для Германии", в Румынии просто на ровном месте отменили выборы из-за "неправильного" победившего кандидата.

Однако подобное открытое лицемерие и аморальность, демонстративное наплевательство на мнение общества не только не помогут либералам - наоборот, грозят обернуться для них еще большими проблемами.



10. Передел Ближнего Востока

Начавшаяся в 2023 году эскалация вокруг Газы, в 2024-м неуклонно расширялась и становилась все более кровавой.

На протяжении всего уходящего года Израиль активно действовал против своих врагов - как точечно, так и неизбирательно. Самым громким убийством стала смерть главы ХАМАС Исмаила Хании, но больше всего мир поразила акция израильских спецслужб с подрывом тысяч телекоммуникационных устройств, в первую очередь пейджеров, в Ливане, где ими активно пользовались члены "Хезболлы".

Иран понес серьезную утрату, когда в катастрофе вертолета погиб президент Ибрахим Раиси.



А конец года ознаменовался стремительным падением Башара Асада и крахом асадовской Сирии. Этим немедленно воспользовались Турция и Израиль, "откусившие" себе лакомые части страны.

Однако относительно малокровный переход власти в новые руки, похоже, долго не продлится. В стране нарастают волны протестов и стычки, в том числе вооруженные, между представителями разных общин. Сирия погружается в хаос, который способен вовлечь в себя всех соседей.



28.12.24 Источник - ria.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735420980





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Юбилейный показ спектакля "Гауhартас" состоялся на сцене Музыкального театра юного зрителя

- Спикер Сената подвел итоги работы Палаты за год

- Олжас Бектенов заслушал информацию о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау

- Олжас Бектенов о принципе "закон и порядок": Обязанность всех госорганов и правоохранительных структур – обеспечить безусловную реализацию установки Президента

- Информационное пространство: эволюция или деградация

- Кадровые перестановки

- Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий

- Проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий"

- Приговор в отношении экс-председателя правления ТОО "Астана LRT" вступил в законную силу

