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Сословное общество серьезных людей. Главные признаки украинской деградации, - Ростислав Ищенко
00:34 29.12.2024

27.12.2024

Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру

Помните фильм "Кин-дза-дза"? Там на планете Плюк существовало сословное общество, со строгим разграничением прав и обязанностей каждого сословия и четкой яркой внешней маркировкой принадлежности к сословию ("цветовая дифференциация штанов").
Все сословные общества в обязательном порядке маркируют принадлежность к сословию (чтобы сразу было видно кому сколько раз "Ку!" надо делать). Кому-то можно носить кольцо в носу, кому-то кольца в ушах, а кому-то и в ушах, и в носу. Кто-то имеет право только на одежду темных цветов из простой ткани, а кто-то на яркие цвета импортных шелков. Кому-то еще и перья можно.
Даже в квазисословном СССР член политбюро имел право на лимузин ЗИЛ, первый секретарь обкома на "Чайку" ГАЗ-14, а все начальство помельче, на "Волгу", кто побольше – ГАЗ-31, помельче - ГАЗ-24. Причем у совсем мелких она могла быть даже не черной, а, например, белой или бежевой. Ну а "трудовая интеллигенция" ездила в автобусе, зато "в очках и шляпе". Так же дифференцировались по объему и наполнению пайки и заказы, по качеству, площади и месту расположения квартиры и дачи и т.д.

Но главный признак сословного общества – отсутствие улыбок. На планете Плюк не улыбался вообще никто. В средневековой Европе и в социалистическом лагере, безусловно и шутили, и улыбались, и Рабле написал своего "Гаргантюа и Пантагрюэля", и Рязанов свои комедии снимал. Но чем выше по сословной лестнице, чем больше в жизни официоза, тем реже встречались улыбки.

Католическая церковь считала смех и шутки грехом, актеры изначально признавались отбросами общества. Православная церковь преследовала скоморохов. О товарище Суслове – главном идеологе брежневской поры, начавшем карьеру еще при Сталине, говорили, что если он улыбнется, его лицо треснет. Запрета на юмор не было, в нем даже видели пользу - пусть народ в свободное время выпьет и расслабится, посмеется над тем, что он не может изменить. Но в верхах, и то, далеко не во все времена и не во всяком сословном обществе, признавалась только серьезная, даже угрюмая сатира. Но не просто сатира кого хочешь на кого попало, а сатира проверенная и санкционированная.

В общем, планета Плюк, конечно, гиперболизация. В обычном сословном обществе смех не исчезает полностью. Но власть относится к нему с осторожностью, в виду трудности его регламентации – холоп смеется так же и тем же шуткам, что и лорд. Это не допустимо, так как сословное общество базируется на тотальной регламентации. Оно стремится регламентировать все, вплоть до определения дней недели и количества часов в эти дни, когда муж с женой могут любовью заниматься. Оно даже "правильные позы" неформально (так как проверить трудно) рекомендует.
Противостоящая свободе регламентация всего и вся – основа сословного общества. Оно стремится тотально упорядочить жизнь, сделать ее предельно предсказуемой от рождения до смерти. Оно стремится к стабильности, а потому с подозрением относится к прогрессу. Идеальные примеры Китай, династии Мин, и Япония при сегунате Токугава, закрывшиеся от мира и попытавшиеся полностью остановить внутреннее техническое развитие, ради сохранения стабильности и неизменности.

Сословное общество действительно гарантирует своему населению стабильность и предсказуемость. Оно декларирует построение рая на земле, в рамках которого высшее сословие, как заботливый, но строгий родитель, печется о низших. Разрушить эту совершенную систему может либо катастрофичных масштабов стихийное бедствие (и то, как правило, результатом становится только смена высшего эшелона власти, не справившегося с последствиями стихии, на новых людей, при сохранении сословной организации общества), либо вмешательство извне.

Внешние вмешательства бывают двух типов: "прогрессорские" (СССР а Афганистане), в рамках которых "развитые" цивилизации, вопреки законам развития общества, пытаются модернизировать сословные общества до своего уровня и "потребительские" (колониальные), когда более развитые цивилизации вмешиваются во внутренние дела сословного общества, с целью установления в нем выгодного им правления – приведения к власти сил, которые будут в своей внутренней и внешней политике ориентироваться на конкретную развитую цивилизацию и обеспечивать защиту ее интересов.

В рамках "потребительского" вмешательства происходит извращение сути сословного общества, так как ресурсы, выделяемые обществом в распоряжение высших сословий для патерналистской защиты ими интересов всего общества, используются для обеспечения интересов общества метрополии, а также гомерического элитного потребления высших сословий.

На Украине мы видим практически завершенное строительство сословного общества второго типа.
"Цветовая дифференциация штанов" присутствует – все слои, выше самого низшего носят либо форму, либо камуфляж, причем по качеству материала, особен6ностям расцветки, шевронам и прочим мелким отличительным признакам, в которых разбираются только члены конкретного сословного общества, украинцы легко определяют к какому конкретно из высших сословий принадлежит конкретная камуфлированная личность: простой ли это ТЦКшник или личность высокого полета – депутат, министр, а то и высокопоставленный сотрудник Офиса президента.

Это очень удобно – представители ТЦК и полиция сразу видят кого можно бусифицировать и бить чем попало, по чем попало, а кому надо три раза "Ку!" делать.
Улыбаются на Украине сейчас только остатки "95-го квартала", и то как-то натужно. Остальные (журналисты, политики и даже сам главный клоун страны) предельно серьезны, даже откровенную чушь они несут со столь серьезными лицами, что сразу понимаешь – здесь никакая медицина не поможет (только эвтаназия).

Это очень полезно – высшие сословия, таким образом, демонстрируют низшим, что все под контролем, что они постоянно, ни на секунду не отвлекаясь, думают о народе, что они понимают серьезность ситуации, но знают выход, надо только чуть-чуть потерпеть. Слишком улыбчивые, как террорист Арестович, которые пытались ориентировать свою пропаганду на умных, сделать ее чуть сложнее обычной эмалированной кастрюли, давно были вынуждены покинуть страну и теперь работают с западных площадок.

Внутри страны разнобой недопустим – низшие сословия не должны даже догадываться даже предполагать, что существует альтернатива текущему курсу. Они не должны думать, они должны верить в мудрость власти и выполнять ее предначертания. Они могут власть не любить, но они не должны сомневаться в том, что власть едина, консолидирована и неуязвима.

Поэтому "своих", слишком активно выступающих с альтернативными предложениями, украинские нацисты убивают с тем же рвением, что и чужих (борющихся с ними). В сословном обществе фракционер (раскалывающий единство сословия) – опаснее врага, хуже предателя.

Присутствует и "потребительское" вмешательство. Запад уже не скрывает, что использовал Украину в своих интересах и теперь, когда она исчерпала внутренний ресурс, необходимый для поддержания дальнейшего существования, больше ее спасать и поддерживать не намерен. Он приходил на Украину получать, а не отдавать.

Слабость сословного общества, заключается в том, что для достижения максимальной устойчивости необходимо по максимуму прекратить социальное движение, а для этого остановить прогресс. Общество начинает тем быстрее отставать технически, чем большая стабильность достигается, так как торможение технического развития должно быть прямо пропорционально достигаемой стабильности.

Отставшее технически общество становится легкой добычей как "прогрессоров", так и (в случае с Украиной) "потребителей". Хоть цели у них и различны, но и те, и другие, хоть и с разной скоростью, в конечном итоге разрушают социальную ткань и экономический базис сословного общества. Однако стремящиеся к прогрессу его члены, быстро осознают, что решить личную проблему можно быстро и эффективно – путем переезда и перевоза семьи в метрополию "прогрессора" или "потребителя". Общество лишается активной части населения, а оставшиеся скатываются в первобытный трайбализм. Государство и народ исчезают без всякой ядерной войны, без геноцида. На скатившейся в доисторию территории построение цивилизации надо начинать сначала.

Украина за тридцать лет пришла именно в это постцивилизационное состояние. Поэтому мы и не можем понять живущих там людей – они иначе видят мир, видят его так, как видели наши далекие предки, вооруженные каменными топорами. Только предки пытались совершенствоваться, а украинцы выбрали целью деградацию.
Поэтому символом современной Украины и стал комично-серьезный клоун в хаки, во главе команды камуфлированных гробовщиков.

Источник - Украина.Ру
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