 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.12.2024
01:30  Триумф воль. 2024 год показал, как трансформируется демократия.., - Ф.Лукьянов
01:29  Химическое и биологическое оружие в геополитических играх, - А.Малыгина
01:22  Санкционное яблоко раздора Евросоюза. Будапешт и Братислава не отступят, потому как выбор у них между плохим и очень плохим, - ФСК
00:39  Сотворение Америки: от избранного народа к народу избранных. Ч. 2 (история), - В.Можегов
00:35  Сирийским алавитам готовят тотальное уничтожение, - Александр Сокуренко
00:34  Сословное общество серьезных людей. Главные признаки украинской деградации, - Ростислав Ищенко
00:23  Десять главных итогов 2024 года, - Ирина Алкснис

00:20  Россия спровоцировала войну за проливы и каналы, - Сергей Савчук
Суббота, 28.12.2024
19:05  Президент Сердар Бердымухамедов написал третью (литературоведческую) книгу - "Magtymguly – dunyianin akyldary"
18:35  Казахстан. Игра по-крупному. Часть 1: как под лотерейными билетами спрятали наркотики и проституток
17:43  На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
17:35  Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне СВО
16:11  Путин признал. Актаусский борт сбили российские ПВО
15:06  В Москве нейтрализована укомплектованная центр-азиатами ячейка "вилоята Хорасан"
14:36  Уловка Запада ...и крокодиловы слезы "миротворцев", - Николай Сорокин
12:19  "Оборона ВСУ начала рушиться". Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
12:15  Три нападения за месяц: Си Цзиньпин потребовал остановить массовые убийства в Китае
12:12  ВС РФ начали формировать восточную дугу охвата Мирнограда
11:09  Самарский суд. Певец-идиотик (сжегший в аэропорту паспорт) Шарлот получил 5,5 лет лишения свободы
11:07  Почему россиянки соглашаются быть вторыми женами. Как полигамные отношения отбрасывают нас в прошлое, - Мария Башмакова
10:46  Ближний Восток: кого уже исключили из уравнения войны, - Эран Лерман
10:41  Майнинг-майдан определился со своим кандидатом в президенты Абхазии, - Айнур Курманов
10:13  Три задачи эры Путина. Только Бог с Россией будет всегда, - Ростислав Ищенко
10:11  Молчание соросят. Европейские псиопы и заокеанские загадки, - Илья Титов
10:07  Владимир Путин пытался до последнего... Как разразился скандал на встрече ЕАЭС, - репортаж А.Колесникова
09:01  Загрязнение воздуха в Индии связано с миллионами смертей
08:47  Страна толстых. Чем грозит США и их армии эпидемия ожирения, - Игорь Веремеев
07:48  Афганистан: время для диалога, - Элдор Арипов
01:49  Перспективы незавидны. Общинные квазигосударства Черной Африки обречены.., - Андрей Школьников
00:58  Нетаньяху отодвигает северную границу. Армия Израиля не против задержаться в Ливане и Сирии надолго, - Игорь Субботин
00:52  Как России относиться к трампизму, - Борис Межуев
00:45  Как искусственный интеллект естественный одолел? Умственные операции без тренировки – угасают, как и мышечные навыки, - Татьяна Воеводина
00:42  Биткоин – новое "золото"? О проекте официального биткоин-резерва, - Валентин Катасонов
00:14  Финляндия мечтает о новой линии Маннергейма, - Юрий Паниев
00:13  Киргизия решила перейти к национальному написанию фамилий. Ради роста национальной духовитости, - Виктория Панфилова
00:03  Южную Корею временно возглавил вице-премьер по экономике и финансам Чхве Сан Мок
00:02  Астана. Скрывающийся экс-глава LRT Талгат Ардан попытался обжаловать приговор
00:01  Скромное обаяние либерализма: в чем главная проблема Российской школы?
00:00  В возрасте 94 лет скончался "гениальный скряга" Осаму Судзуки - более 40 лет руководивший автоконцерном Suzuki
Пятница, 27.12.2024
16:52  Предварительный тезис Азербайджана: самолет, потерпевший крушение в Актау, был сбит ПВО, - Рейтер
16:45  Демократия по-украински. Зеленский может править вечно
16:36  Нацбанк Казахстана выпустил интересные монеты - в честь Александра Македонского и др.
16:35  "Белый император" без хвоста: как выглядит истребитель будущего из Китая"
16:32  Надо учиться нарушать правила игры, - Андрей Школьников
16:25  Смертельный конфликт в Газе: детские жертвы и будущее региона
16:22  Национальный консерватизм на пути институционализации. Идейные искания американских правых, - А.Исмагилова
16:20  Семь самых громких преступлений в Таджикистане в 2024 году
16:17  Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента - премьеру Хан Док Су
16:16  Русские войска заняли большую часть Курахово
16:10  В числе погибших в авиакатастрофе под Актау - известный нотариус из Астаны и ее 11-летний сын
16:06  Сирия: границы войны и мира, - Е.Сатановский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сирийским алавитам готовят тотальное уничтожение, - Александр Сокуренко
00:35 29.12.2024

"Радио тысячи холмов" на новый манер. Сирия повторяет судьбу Руанды?
28.12.2024

Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру

На Ближнем Востоке продолжаются кошмары войны. Причем после победы "демократических" джихадистов в Сирии она местами представляет собой характер бойни.
Многие наблюдатели, оперируя конкретными данными, уже говорят о том, что в стране началась резня алавитского населения.
Планы уничтожить алавитов и разрушить их храмы, в принципе, даже не особо скрываются.
В сеть выложены видеоролики, где толпа фанатиков открыто скандирует такие призывы возле алавитского города Тартуса. Кроме того, к этому же активно призывают экстремистские сетевые ресурсы.

"Еще кто-то помнит "Радио тысячи холмов"? Кто-то помнит, кто-то забыл, а кто-то и не знал. Так вот это было радио, призывавшее к геноциду в Руанде. И он случился под молчаливое согласие коллективного Запада, заявившего, что это внутреннее дело Руанды. Кому интересно, могут найти, и узнать, чем обернулось это внутреннее дело. Так вот, в Сирии тоже появились подобные ресурсы", – сообщил военный корреспондент Олег Блохин, хорошо знающий внутрисирийскую ситуацию.
После чего он привел цитаты с призывами к убийству алавитов и христиан..
От таких черных слов очень быстро переходят к не менее черным делам.
Важный для алавитов храм Сайида Аби Абдуллы аль-Хусейна бин Хамдана аль-Хусайби в Алеппо сожгли, а его смотрители были жестоко убиты.

Также исламисты атаковали алавитскую деревню Хирбет Хамам в провинции Хомс, убив там 12 человек, включая трех детей. Жители другой алавитской деревни Хирбат Аль Маза в провинции Тартус оказали бандитам сопротивление. После этого селение окружили вооруженные террористы, и его население, скорее всего, вырежут.
Таких сообщений множество. Обычно они доходят через новостные сети Ливана, куда пытается убежать алавитское население.
Как сообщает Олег Блохин, геноцидная тактика джихадистов состоит в том, чтобы поначалу вырезать небольшие села, где после массовых преступлений не будет свидетелей.

Судя по всему, о печальной судьбе многих алавитских деревень, ведущих свое существование веками (это отнюдь не является преувеличением) мы узнаем значительно позднее, и задним числом.
Конечно, алавиты сопротивляются – причем, есть информация о том, что в приграничных с Ливаном районах им помогают представители "Хезболлы". Около Тартуса и Хомса они пытаются формировать вооруженные отряды самообороны, в которых, видимо, участвуют и бывшие солдаты сирийской армии.

Но в случае серьезного сопротивления джихадисты всегда могут перебросить в этот район свои основные силы из центральных провинций. Так что, несмотря на подобные сообщения, поводов для чрезмерного оптимизма пока что не наблюдается.
Как справедливо отметили выше, главным фактором, который может привести к массовой резне алавитов, является молчание Запада.
Это полностью сознательная позиция. Конечно, политики вроде коллективно-собирательной Анналены Бербок слишком невежественны, чтобы в принципе знать о существовании подобной этноконфессиональной группы, понимать ее специфику и осознавать угрозу, нависшую над сотнями тысяч людей.

Однако в их окружении хватает достаточно грамотных экспертов, которые тоже получают сейчас информацию о преступлениях джихадистов. Но, несмотря на это, они делают все, чтобы в мире не обратили на это никакого внимания.

Сирия – международно признанное на все уровнях государство, с довольно большой историей. Поэтому, для начала, мы специально оговоримся, что никаким образом на отрицаем его право на существование.

Между тем, такая же угроза нависла и над сирийскими христианами.
Чтобы заслужить похвалу в Брюсселе и Вашингтоне, новое правительство Сирии официально объявило католическое Рождество государственным праздником – всего лишь подтвердив статус, которым оно всегда обладало и во времена Башара Асада.
Но исламистские фанатики на местах не обращают внимание ни на какие указы.
В провинции Хомс группа неизвестных террористов как раз в эти дни расправилась с супружеской парой христиан, отрезав мужчине голову.

А в некоторых городах – например, в Скальбии, где при Асаде проходило строительство уменьшенной копии константинопольского собора Святой Софии – джихадисты сожгли елку и другую праздничную символику.

В древних христианских городах Маалула и Сейд-Найя, где до сих пор говорят на диалектах арамейского языка, исламисты начали выгонять население из домов, угрожая им за то, что местные христиане поддерживали нормальные отношения с прошлой сирийской властью.

Протесты против этого прошли даже в Дамаске, где также проживает большая община христиан разных конфессий. Но, несмотря на мировое культурное значение Маалулы и Сейд-Найи, западные правительства просто умыли руки – как это сделал в свое время Понтий Пилат.
Курды продолжают оказывать джихадистам сопротивление – причем, интересно, что это происходит даже в Алеппо. Протурецкие формирования до сих пор не достигли серьезных успехов ни на одном участке курдского фронта. А друзы на юге страны также формируют свои ополчения.

"Четыре общины в Сирии находятся в состоянии конфликта против джихадистского режима", который действует как переходное правительство в Дамаске. Курды на северо-востоке; алавиты вдоль побережья; друзы на юго-востоке; христиане в нескольких анклавах" – отмечает бывший советник Дональда Трампа по внешней политике доктор Валид Фарес.
Однако там, где этноконфессиональные меньшинства не смогут постоять за себя, ситуация действительно может быстро развиваться по самому печальному образцу, напоминающему судьбу Руанды.

Источник - ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735421700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Юбилейный показ спектакля "Гауhартас" состоялся на сцене Музыкального театра юного зрителя
- Спикер Сената подвел итоги работы Палаты за год
- Олжас Бектенов заслушал информацию о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау
- Олжас Бектенов о принципе "закон и порядок": Обязанность всех госорганов и правоохранительных структур – обеспечить безусловную реализацию установки Президента
- Информационное пространство: эволюция или деградация
- Кадровые перестановки
- Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий
- Проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий"
- Приговор в отношении экс-председателя правления ТОО "Астана LRT" вступил в законную силу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  