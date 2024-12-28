Сирийским алавитам готовят тотальное уничтожение, - Александр Сокуренко

00:35 29.12.2024

"Радио тысячи холмов" на новый манер. Сирия повторяет судьбу Руанды?

28.12.2024



Александр Сокуренко

автор издания Украина.ру



На Ближнем Востоке продолжаются кошмары войны. Причем после победы "демократических" джихадистов в Сирии она местами представляет собой характер бойни.

Многие наблюдатели, оперируя конкретными данными, уже говорят о том, что в стране началась резня алавитского населения.

Планы уничтожить алавитов и разрушить их храмы, в принципе, даже не особо скрываются.

В сеть выложены видеоролики, где толпа фанатиков открыто скандирует такие призывы возле алавитского города Тартуса. Кроме того, к этому же активно призывают экстремистские сетевые ресурсы.



"Еще кто-то помнит "Радио тысячи холмов"? Кто-то помнит, кто-то забыл, а кто-то и не знал. Так вот это было радио, призывавшее к геноциду в Руанде. И он случился под молчаливое согласие коллективного Запада, заявившего, что это внутреннее дело Руанды. Кому интересно, могут найти, и узнать, чем обернулось это внутреннее дело. Так вот, в Сирии тоже появились подобные ресурсы", – сообщил военный корреспондент Олег Блохин, хорошо знающий внутрисирийскую ситуацию.

После чего он привел цитаты с призывами к убийству алавитов и христиан..

От таких черных слов очень быстро переходят к не менее черным делам.

Важный для алавитов храм Сайида Аби Абдуллы аль-Хусейна бин Хамдана аль-Хусайби в Алеппо сожгли, а его смотрители были жестоко убиты.



Также исламисты атаковали алавитскую деревню Хирбет Хамам в провинции Хомс, убив там 12 человек, включая трех детей. Жители другой алавитской деревни Хирбат Аль Маза в провинции Тартус оказали бандитам сопротивление. После этого селение окружили вооруженные террористы, и его население, скорее всего, вырежут.

Таких сообщений множество. Обычно они доходят через новостные сети Ливана, куда пытается убежать алавитское население.

Как сообщает Олег Блохин, геноцидная тактика джихадистов состоит в том, чтобы поначалу вырезать небольшие села, где после массовых преступлений не будет свидетелей.



Судя по всему, о печальной судьбе многих алавитских деревень, ведущих свое существование веками (это отнюдь не является преувеличением) мы узнаем значительно позднее, и задним числом.

Конечно, алавиты сопротивляются – причем, есть информация о том, что в приграничных с Ливаном районах им помогают представители "Хезболлы". Около Тартуса и Хомса они пытаются формировать вооруженные отряды самообороны, в которых, видимо, участвуют и бывшие солдаты сирийской армии.



Но в случае серьезного сопротивления джихадисты всегда могут перебросить в этот район свои основные силы из центральных провинций. Так что, несмотря на подобные сообщения, поводов для чрезмерного оптимизма пока что не наблюдается.

Как справедливо отметили выше, главным фактором, который может привести к массовой резне алавитов, является молчание Запада.

Это полностью сознательная позиция. Конечно, политики вроде коллективно-собирательной Анналены Бербок слишком невежественны, чтобы в принципе знать о существовании подобной этноконфессиональной группы, понимать ее специфику и осознавать угрозу, нависшую над сотнями тысяч людей.



Однако в их окружении хватает достаточно грамотных экспертов, которые тоже получают сейчас информацию о преступлениях джихадистов. Но, несмотря на это, они делают все, чтобы в мире не обратили на это никакого внимания.



Сирия – международно признанное на все уровнях государство, с довольно большой историей. Поэтому, для начала, мы специально оговоримся, что никаким образом на отрицаем его право на существование.



Между тем, такая же угроза нависла и над сирийскими христианами.

Чтобы заслужить похвалу в Брюсселе и Вашингтоне, новое правительство Сирии официально объявило католическое Рождество государственным праздником – всего лишь подтвердив статус, которым оно всегда обладало и во времена Башара Асада.

Но исламистские фанатики на местах не обращают внимание ни на какие указы.

В провинции Хомс группа неизвестных террористов как раз в эти дни расправилась с супружеской парой христиан, отрезав мужчине голову.



А в некоторых городах – например, в Скальбии, где при Асаде проходило строительство уменьшенной копии константинопольского собора Святой Софии – джихадисты сожгли елку и другую праздничную символику.



В древних христианских городах Маалула и Сейд-Найя, где до сих пор говорят на диалектах арамейского языка, исламисты начали выгонять население из домов, угрожая им за то, что местные христиане поддерживали нормальные отношения с прошлой сирийской властью.



Протесты против этого прошли даже в Дамаске, где также проживает большая община христиан разных конфессий. Но, несмотря на мировое культурное значение Маалулы и Сейд-Найи, западные правительства просто умыли руки – как это сделал в свое время Понтий Пилат.

Курды продолжают оказывать джихадистам сопротивление – причем, интересно, что это происходит даже в Алеппо. Протурецкие формирования до сих пор не достигли серьезных успехов ни на одном участке курдского фронта. А друзы на юге страны также формируют свои ополчения.



"Четыре общины в Сирии находятся в состоянии конфликта против джихадистского режима", который действует как переходное правительство в Дамаске. Курды на северо-востоке; алавиты вдоль побережья; друзы на юго-востоке; христиане в нескольких анклавах" – отмечает бывший советник Дональда Трампа по внешней политике доктор Валид Фарес.

Однако там, где этноконфессиональные меньшинства не смогут постоять за себя, ситуация действительно может быстро развиваться по самому печальному образцу, напоминающему судьбу Руанды.