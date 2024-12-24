Илон Маск предложил переименовать Википедию в Членопедию (Хренопедию)

01:00 29.12.2024

Илон Маск призвал не помогать "Википедии". Он даст $1 млрд, если ее на год переименуют в "Членопедию" (Dickipedia)



Миллиардер призвал прекратить делать пожертвования онлайн-энциклопедии "Википедия", пока та не восстановит баланс в редакторских полномочиях. Основатель энциклопедии упрекал ранее Маска за цензурирование турецкой оппозиции, а его социальную сеть X называли "суперраспространителем дезинформации". Маск предложил переименовать на некоторое время онлайн-проект за скромный гонорар.



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Американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) призвал прекратить делать пожертвования онлайн-энциклопедии "Википедия", пока та не восстановит баланс в редакторских полномочиях, об этом он написал на платформе X. Маск также снова предложил заплатить $1 млрд онлайн-энциклопедии "Википедия", если ее переименуют в "Dickipedia". "Dick" в переводе - "Член", "Хер".



Маск и "Википедия" давно конфликтуют в связи с тем, что основатель энциклопедии Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) упрекал Илона Маска за цензурирование турецкой оппозиции, его соцсеть X называли "суперраспространителем дезинформации".



Илон Маск также написал, что его предложение все еще в силе, которое он сделал в сентябре 2024 г. Суть его идеи была в том, чтобы заплатить $1 млрд для переименования "Википедии" в "Dickipedia" на год. Также бизнесмен иронично исказил название "Wikipedia" на "Wokepedia". Слово "woke" первоначально использовалось в американском политическом дискурсе для обозначения борцов с социальной несправедливостью, но позднее приобрело негативный окрас, им чаще стали называть лицемерных людей, мнящих себя прогрессивными.



В сентябре 2024 г. состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху (Benjamin Netanyahu) с бизнесменом Илоном Маском. Историю, как гласит древняя поговорка, действительно пишут победители, сказал про "Википедию" Маск. "Но только не в том случае, если твои враги еще живы и у них есть много свободного времени, чтобы исправлять статьи в "Википедии"", намекнул предприниматель. "Историю пишут люди, которые могут наплодить больше редакторов", - согласился Нетаньяху. Просто потому, что больше им уже нечем заняться, объяснил Маск.



"Википедия" - это самая крупная и самая популярная в мире онлайн-энциклопедия. В августе 2023 г. "Википедия" содержала 61 млн статей на 334 языках . На русском языке создано почти 2 млн страниц. Каждый день в "Википедию" заходят 32,8 млн уникальных пользователей со всего мира, из них 1,6 млн - россияне.



Новый департамент под Маска



Избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) 11 ноября объявил о назначении Илона Маска, основателя и главы Tesla и SpaceX, на должность руководителя недавно созданного Департамента правительственной эффективности.



В этом проекте Маску предстоит работать вместе с Вивеком Рамасвами (Vivek Ramaswamy), предпринимателем и бывшим кандидатом в Президенты США от Республиканской партии. Новый департамент, по словам Трампа, будет действовать за пределами традиционной государственной структуры и сосредоточится на сокращении бюрократии, оптимизации государственных расходов и упрощении регулирования.



По информации Bloomberg, назначение Илона Маска на роль руководителя нового департамента вызвало большой интерес, учитывая его значительное влияние на американский бизнес и техносферу. Маск уже активно сотрудничает с американским правительством, управляя ведущими технологическими и инновационными компаниями, и это назначение может еще больше усилить его влияние в политике. Маск инвестировал миллионы долларов в кампанию Трампа, активно поддерживая его, и теперь, став частью команды администрации, он получит исключительный доступ к федеральным структурам, что может положительно сказаться на его бизнесах, особенно в сферах искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты.



Вивек Рамасвами также стал важной частью этого проекта. Он известен своими критическими высказываниями в адрес "политически корректных" корпоративных практик. Рамасвами поддержал Трампа на выборах и согласился отказаться от возможного назначения в Сенат, сосредоточившись на новых задачах департамента.



В России платформе назначено более 10 штрафов



В марте 2024 г. Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", за отказ удалить недостоверную информацию. В этот раз сумма штрафа составила 3 млн руб.



"Компания Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.", - сказала представитель суда журналисту ТАСС.



Wikimedia Foundation - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов. В России ей назначено уже более 10 штрафов.



24 Декабря 2024