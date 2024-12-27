 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украинская группировка под Курском уверенно и упорно... становится "потеряшками", - Р.Маркуш
01:01 29.12.2024

Курская дуга, 28 декабря: "ВСУшники пленили первого северокорейского солдата"
США дали Зеленскому три месяца для "перемоги" в русском приграничье - в противном случае они прекратят финансировать вторжение
Радомир Маркуш

Оккупанты в Курском приграничье деморализованы из-за потерь и надвигающегося поражения. Об этом, со ссылкой на укровояк, пишет американское агентство Associated Press и цитирует "хероев", которые скулят, что не были готовы к агрессивному российскому ответу за вторжение. Теперь украинские войска подвергают сомнению приказы командования, тогда как главком Сырский запретил ротацию, в результате чего все без исключения ВСУшники, "сходившие на Курск", становятся "потеряшками".

Информация о "наступе последней надежды", предпринятом командованием "Пiвнiч", похоже, подтверждается. В районе Погребков ВСУ предприняли отчаянную попытку отбить потерянные позиции. Кое-кто из наших обзорщиков даже рассказал, что оккупантам якобы удалось чуть-чуть отодвинуть ВС РФ от Викторовки в сторону Кругленького.

Эти данные, однако, до сих пор имеют статус неподтвержденных, зато надежные источники сообщили, что в ходе этих боев за несколько позиций бандеровцы потеряли примерно 550 укровояк.

Таким образом, командиры-бандеровцы гонят личный состав в бессмысленные "мясные штурмы". В ход идут угрозы казнями в случае невыполнения приказов. Уже известны примеры применения украинской артиллерии по своим побратимам, когда те, обескровленные, вынуждены были пятиться назад, а также расстрела младшими офицерами ВСУ "отказников" без суда и следствия.

Севернее Русского Поречного наши бойцы постепенно продавливают оборону противника в западном направлении. "Громко" выше Мартыновки, где по врагу "северяне" бьют всеми калибрами - ФАБы сменяются "Градами", а потом опять за работу берется русская авиация, и эта огненная карусель не останавливается ни на минуту.

С мест сообщили, что оккупанты потеряли несколько опорников в районе Черкасской Конопельки, но продолжают восполнять "двухсотых" и "потеряшек" новыми отрядами самоубийц. Такая же картина наблюдается и в окрестностях Николаево-Дарьино и Марьевки.

Судя по всему, "мяса" у Сырского еще очень много. Прямо у границы на Сумщине продолжается накопление пiдроздiлiв, по которым наносит удары наша артиллерия. На этом фоне несколько неожиданно воспринимается информация Bloomberg, причем со ссылкой на официальных лиц США, что ВСУ могут быть вынуждены выйти из Курской области РФ к весне 2025 года.

По мнению американцев, потеря оставшихся под контролем ВСУ примерно 400 кв. км Курского приграничья "потенциально лишит Киев важных рычагов воздействия на переговоры о прекращении огня с Россией". Тем не менее янки были бы не против, если Киев к весне вывел бы войска.

Видимо, "курская авантюра" становится для США, главного спонсора бандеровцев, дотационной. Такое впечатление, что янки дали Зеленскому три месяца для "перемоги" в русском приграничье - в противном случае они прекратят финансировать вторжение. По-другому нельзя объяснить весьма прозрачный смысл публикации Bloomberg.

Именно этим, собственно, объясняется разгон "северокорейской темы", типа, один на один русские не справились бы. Правда, с участием чучхе американцы конкретно накосячили, отдельно отметим - это мнение Института изучения войны (ISW).

27 декабря советник по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что "северокорейские войска понесли около 1000 потерь за последнюю неделю в Курской области, и что российское командование использует - а северокорейские власти разрешают России использовать - северокорейских солдат низшего и высшего ранга в пехотных атаках без поддержки бронетехники".

26 декабря Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) подтвердила после консультаций с СБУ, что украинские Силы специальных операций (ССО) якобы взяли в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. В Сети даже опубликовали фотографии, на которых, предположительно, запечатлен пленный воин чучхе. Однако ISW не может подтвердить подлинность этих фотографий.

Милитари-блогер ЗеРада высмеял "фото" офиса президента, так как этому снимку уже более двух лет, а "пленивший" раненого бойца КНДР мужчина предательски оказался в российской форме с Z-символом на камуфляже. Именно поэтому "институтки" отмахнулись от доказательства, как от назойливой мухи. После чего разведка Южной Кореи поспешила сообщить, что "кореец" скончался от полученных ран. Так и не сказав по-корейски ни слова.

Зато с нашей стороны публикуются реальные видео с пленными оккупантами. Один из них, Владимир Попович, ранее служивший в транспортной авиации ВСУ и из-за ликвидации последней переведенный в морпехи, передал своей жене Алле Петровне пламенный привет из русского плена.

Согласно доброй украинской традиции, Попович заявил, что был обманом отправлен в Курскую область, а также в результате лжи со стороны укро-офицеров добровольно записался в ВСУ. Несмотря на то, что по ту сторону слишком много "брехни" (ложь на мове), возможно, сдавшийся "херой" и впрямь оказался на курском "передке" не по своей воле.

В любом случае супруг Аллы Петровны сделал правильный выбор не только когда сделал ей предложение, но и когда вовремя поднял руки для спасения своей жизни, шутят "северяне".

"Что же касается самого факта пленения нашими бойцами бывшего авиатора, то это является лишь очередным доказательством, что сегодня командование ВСУ уже не видит смысла в инженерах, летчиках, военнослужащих подразделений ПВО, РЭБ, военных химиках и др. - их всех превращают в „пушечное мясо", которым Киев безуспешно пытается остановить продвижение Северян в Курской области", - дает пояснение "Северный ветер".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735423260


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