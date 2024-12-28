Санкционное яблоко раздора Евросоюза. Будапешт и Братислава не отступят, потому как выбор у них между плохим и очень плохим, - ФСК

01:22 29.12.2024

28.12.2024 | ПЕТР ДМИТРИЕВ



Санкционное яблоко раздора Евросоюза

Будапешт и Братислава не отступят, потому как выбор у них между плохим и очень плохим



Евросоюз применил к России 15 пакетов санкций и готовит 16-й пакет. В процессе подготовки обострились противоречия в самом Союзе. Еврокомиссия снова пытается нивелировать конфликт и наказать смутьянов, которым не оставили хорошего выбора.



Совет ЕС сообщил о принятии 15-го пакета антироссийских санкций 16 декабря. Дискриминационные списки были расширены за счет 54 физлиц, более 30 компаний и 52 танкеров, перевозящие нефть и зерно.



Среди физлиц – российские военнослужащие, в том числе 22-й гвардейской авиадивизии. Также сред них глава Республики Мордовия Артем Здунов, гендиректор АО "Вертолеты России" Николай Колесов, глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, популярная певица Лариса Долина.



Также в санкционные списки ЕС включены те, кто спасал детей из зоны боевых действий. Киевский режим и евробюрократия трактуют это как "похищение" детей, часть из которых свободно разъезжает по Европе – в том числе по ФРГ. Под санкции попали также министр обороны и замначальника Генштаба КНДР.



Среди новых юрлиц в санкционных списках ЕС значатся авиакомпания "Ютэйр", ПАО "ПИК – специализированный застройщик" и др. В пресс-релизе ЕС сказано, что он "в первую очередь нацелился на российские оборонные компании и судоходные компании, ответственные за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, что обеспечивает важные доходы российскому правительству".



"Впервые он вводит полноценные санкции (запрет на поездки, заморозка активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении различных китайских субъектов, поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты в поддержку агрессивной войны России против Украины", – разъяснили в Совете ЕС.



Китай в долгу никогда не оставался, и Еврокомиссия знает об этом. Урсула фон дер Ляйен уже имела неприятные разговоры с представителями официального Пекина и, видимо, не сделала правильных выводов. Объясняется это просто: глава Еврокомиссии давно и открыто обслуживает элиты США, а не ЕС. Вашингтон определили своим главным врагом КНР – Еврокомиссия взяла под козырек. Если кто-то в Евросоюзе этим недоволен, то тем хуже для него. Впрочем, как и для всего Союза, чрезвычайно зависящего от торговли с Поднебесной.



Важное место в 15-м пакете отведено тому, что новоявленные прибалтийские евробюрократы обозначили как "танкеры из стран, не входящих в ЕС, которые являются частью теневого флота Путина, обходящего механизм ограничения цен на нефть или поддерживающего энергетический сектор России, или суда, которые отвечают за транспортировку военной техники для России или участвуют в транспортировке украденного украинского зерна". Им запрещены доступы в порты и широкий спектр услуг, связанных с морскими перевозками. ЕС расширил список таких судов до 79 за счет 52 из третьих стран.



"Теневой флот Путина" – это новый перл еробюрократического кретинизма. Похоже, недалек тот час, когда в официальных документах ЕС появятся термины вроде "санкции фон дер Ляйен" или "внешняя политика Каллас", "автомобилестроение Шольца" или "птицеводство Макрона".



Совет ЕС вывел из-под санкций компании Союза, включив в черный список 32 новых субъекта. Некоторые из этих субъектов находятся в третьих странах (Китай, Индия, Иран, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты) и были вовлечены в обход торговых ограничений или занимались закупкой чувствительных товаров, используемых для российских военных операций, таких как БПЛА и ракеты", – сказано в документе.



Евробюрократия бросила перчатку правительствам этих стран, которые прекрасно видят двойные стандарты Брюсселя. Сербия вряд ли ответит – не только потому, что возможностей мало, но, прежде всего, из-за отсутствия воли официального Белграда и неуемной жажды наживы. Сербские боеприпасы активно используются ВСУ в ходе СВО.



Индия и ОАЭ могут оставить ЕС без хороших контрактов. ШОС и БРИКС возникли и развивают свои механизмы торгового и иного сотрудничества в том числе и потому, что слишком многие смертельно устали от удавок неоколониализма и несколько утомились от безответственности брюссельского райкома, всячески угождающего вашингтонскому обкому.



"Этот пакет санкций является частью нашего ответа на ослабление военной машины России и тех, кто способствует этой войне, включая также китайские компании. Он показывает единство стран-членов ЕС в нашей постоянной поддержке Украины. Наш непосредственный приоритет – поставить Украину в максимально сильную позицию", – заявила для пресс-релиза новый верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Союза Кайя Каллас.



В этом же официозном комментарии она указала на недопустимость сомнений в победе преступного режима Зеленского. Переехавшие в Брюссель глыбы прибалтийского лимитрофного политикума весьма предсказуемы как в речах, так и в поступках. С 1 января Польша возглавит Евросовет, и жизнь в ЕС станет еще более соответствовать тому, что древние китайцы называли жизнью в интересное время.



Не все в ЕС согласны с такими перспективами, однако поделать ничего не могут. Например, венгерское председательство в Евросовете продемонстрировало открытый саботаж евробюрократии с открыто враждебными выпадами Еврокомиссии. Доходило до того, что она открыто отказывала в представительстве интересов ЕС премьер-министру Венгрии, как это было в позорной истории с парламентскими выборами в Грузии.



Словакия и Венгрия находятся в первой линии окопов на необъявленной внутренней политической войне ЕС. Поэтому Виктор Орбан и Роберт Фицо годами выдерживают персональные оскорбления брюссельских клерков, а их страны – огромное давление Еврокомиссии, подкрепленное кампанией травли через западные медиахолдинги.



Евробюрократия неоднократно ставила вопросы о применении санкций к Будапешту, блокировала средства из бюджетов ЕС. Орбан отвечал блокировкой средств Брюсселя на войну с Россией. Глава евродипломатии Жозеп Боррель в 2022 году выразил это в предписании победить Россию на поле боя, для начала – на украинском поле, желательно руками защитников режима Зеленского. Брюссель стал создавать структуры, в которых Венгрия не могла бы воспользоваться правом вето на военные и другие виды помощи Киеву.



Братислава стоит отдельной мессы. Словакия, как и Венгрия, очень зависят от экономических связей с Россией. Прежде всего, речь о нефтегазовых поставках, участии Росатома в энергетических проектах.



Та же проблема и у Венгрии. Поэтому, когда в июле Киев заблокировал поставки нефти венгерским, словацким и чешским потребителям, Будапешт и Братислава запросили помощь Еврокомиссии. Брюссель им отказал, предложив самостоятельно искать альтернативу.



В сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не выживет без поставок российской нефти. Словакия также заявила о невозможности заменить российские поставки. Железнодорожный транспорт не готов к такому сценарию, а цена вопроса является приговором для местных НПЗ и связанных с ними предприятий других отраслей, не говоря уж про инфляцию.



Еврокомиссия и в прежнем составе, и в обновленном непреклонна в предписании умереть отраслям национальных экономик стран-членов ЕС. Венгерской и словацкой экономикам указано деградировать, понизить уровень жизни населения до беднейших балканских лимитрофов.



Естественно, элиты Венгрии и Словакии не согласны с такими перспективами. Они сопротивляются, приводят в правительства более требовательных выразителей своих интересов, ищут рычаги давления в команде теперь уже избранного президента США.



Дональд Трамп видит, на кого он может опереться, – об этом говорят его контакты. После январской инаугурации станет ясно, проведет ли Белый дом ротацию девочек в евроборделе или ограничится отработанными инструментами.



Тем временем Каллас со товарищи готовят 16-й пакет санкций. Они снова намерены "послать ясный сигнал Москве", который она, скорее всего, проигнорирует. По задумке евробюрократов, февральский пакет ударит по тем секторам российской экономики, "которые до сих пор не затрагивались или затрагивались в недостаточной мере". По словам Каллас, речь идет о "теневом флоте", но уже не Путина, а России.



Будапешт и Братислава не отступят, потому как выбор у них между плохим и очень плохим. За последствиями ухода Байдена, досрочных выборов в ФРГ и другими процессами пристально следят в Вене и Риме, чтобы вовремя скорректировать свои позиции. По европейской традиции позже это назовут предвидением.