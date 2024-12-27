 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.12.2024
01:30  Триумф воль. 2024 год показал, как трансформируется демократия.., - Ф.Лукьянов
01:29  Химическое и биологическое оружие в геополитических играх, - А.Малыгина
01:22  Санкционное яблоко раздора Евросоюза. Будапешт и Братислава не отступят, потому как выбор у них между плохим и очень плохим, - ФСК
00:39  Сотворение Америки: от избранного народа к народу избранных. Ч. 2 (история), - В.Можегов
00:35  Сирийским алавитам готовят тотальное уничтожение, - Александр Сокуренко
00:34  Сословное общество серьезных людей. Главные признаки украинской деградации, - Ростислав Ищенко
00:23  Десять главных итогов 2024 года, - Ирина Алкснис

00:20  Россия спровоцировала войну за проливы и каналы, - Сергей Савчук
Суббота, 28.12.2024
19:05  Президент Сердар Бердымухамедов написал третью (литературоведческую) книгу - "Magtymguly – dunyianin akyldary"
18:35  Казахстан. Игра по-крупному. Часть 1: как под лотерейными билетами спрятали наркотики и проституток
17:43  На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
17:35  Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне СВО
16:11  Путин признал. Актаусский борт сбили российские ПВО
15:06  В Москве нейтрализована укомплектованная центр-азиатами ячейка "вилоята Хорасан"
14:36  Уловка Запада ...и крокодиловы слезы "миротворцев", - Николай Сорокин
12:19  "Оборона ВСУ начала рушиться". Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
12:15  Три нападения за месяц: Си Цзиньпин потребовал остановить массовые убийства в Китае
12:12  ВС РФ начали формировать восточную дугу охвата Мирнограда
11:09  Самарский суд. Певец-идиотик (сжегший в аэропорту паспорт) Шарлот получил 5,5 лет лишения свободы
11:07  Почему россиянки соглашаются быть вторыми женами. Как полигамные отношения отбрасывают нас в прошлое, - Мария Башмакова
10:46  Ближний Восток: кого уже исключили из уравнения войны, - Эран Лерман
10:41  Майнинг-майдан определился со своим кандидатом в президенты Абхазии, - Айнур Курманов
10:13  Три задачи эры Путина. Только Бог с Россией будет всегда, - Ростислав Ищенко
10:11  Молчание соросят. Европейские псиопы и заокеанские загадки, - Илья Титов
10:07  Владимир Путин пытался до последнего... Как разразился скандал на встрече ЕАЭС, - репортаж А.Колесникова
09:01  Загрязнение воздуха в Индии связано с миллионами смертей
08:47  Страна толстых. Чем грозит США и их армии эпидемия ожирения, - Игорь Веремеев
07:48  Афганистан: время для диалога, - Элдор Арипов
01:49  Перспективы незавидны. Общинные квазигосударства Черной Африки обречены.., - Андрей Школьников
00:58  Нетаньяху отодвигает северную границу. Армия Израиля не против задержаться в Ливане и Сирии надолго, - Игорь Субботин
00:52  Как России относиться к трампизму, - Борис Межуев
00:45  Как искусственный интеллект естественный одолел? Умственные операции без тренировки – угасают, как и мышечные навыки, - Татьяна Воеводина
00:42  Биткоин – новое "золото"? О проекте официального биткоин-резерва, - Валентин Катасонов
00:14  Финляндия мечтает о новой линии Маннергейма, - Юрий Паниев
00:13  Киргизия решила перейти к национальному написанию фамилий. Ради роста национальной духовитости, - Виктория Панфилова
00:03  Южную Корею временно возглавил вице-премьер по экономике и финансам Чхве Сан Мок
00:02  Астана. Скрывающийся экс-глава LRT Талгат Ардан попытался обжаловать приговор
00:01  Скромное обаяние либерализма: в чем главная проблема Российской школы?
00:00  В возрасте 94 лет скончался "гениальный скряга" Осаму Судзуки - более 40 лет руководивший автоконцерном Suzuki
Пятница, 27.12.2024
16:52  Предварительный тезис Азербайджана: самолет, потерпевший крушение в Актау, был сбит ПВО, - Рейтер
16:45  Демократия по-украински. Зеленский может править вечно
16:36  Нацбанк Казахстана выпустил интересные монеты - в честь Александра Македонского и др.
16:35  "Белый император" без хвоста: как выглядит истребитель будущего из Китая"
16:32  Надо учиться нарушать правила игры, - Андрей Школьников
16:25  Смертельный конфликт в Газе: детские жертвы и будущее региона
16:22  Национальный консерватизм на пути институционализации. Идейные искания американских правых, - А.Исмагилова
16:20  Семь самых громких преступлений в Таджикистане в 2024 году
16:17  Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента - премьеру Хан Док Су
16:16  Русские войска заняли большую часть Курахово
16:10  В числе погибших в авиакатастрофе под Актау - известный нотариус из Астаны и ее 11-летний сын
16:06  Сирия: границы войны и мира, - Е.Сатановский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Триумф воль. 2024 год показал, как трансформируется демократия.., - Ф.Лукьянов
01:30 29.12.2024

Лукьянов Ф.А. Триумф воль // Россия в глобальной политике. 2024. Т. 22. № 6. С. 5–8.
2024-й сразу объявили годом больших выборов – голосовала половина населения мира почти во всех значимых странах и регионах. И дело не только в том, что от результатов волеизъявления в некоторых государствах зависит вся мировая политика. В периоды кардинальных изменений, как теперь, общества приходят в движение. Индикатором их состояния, хотя и не идеальным, служат выборы.

Одновременно они же способны выполнять функцию клапана – снижать накопившееся в системе напряжение. Правда, тут случаются сбои, и избирательные кампании вместо выпуска пара только усугубляют размежевание. А следующие за ними манипуляции, призванные при любом исходе сохранить приемлемый статус-кво, очередной раз заводят в тупик.

Этот год показал, как трансформируется демократия. Если считать таковой соблюдение – тщательное – установленных процедур, она укрепляется. Почти нигде теперь невозможно провести выборы просто для галочки, даже когда итог не вызывает сомнений. И тем более обойтись без них, мол, и так все понятно. Формальную легитимность нужно обеспечить неукоснительно, и на помощь спешат современные технологии. Прозрачность, точность и оперативность подсчета, охват электората – эти показатели повышаются при помощи новейших средств коммуникации и управления.

Технологический подход имеет оборотную сторону – форма начинает брать верх над содержанием. Виноваты, конечно, не алгоритмы, служащие просто инструментом, а социальные и политические процессы. Правящие круги, несущие ответственность за стабильность вверенных им государств, по мере сил и понимания стараются ее сохранить. И их трудно упрекнуть, ведь в условиях мирового шторма любая внутренняя неувязка чревата опасным резонансом со шквалистыми порывами снаружи. Сметет – костей не соберешь. Отсюда высокая манипулятивность и самих кампаний (вне зависимости от уровня плюрализма), и того, что за ними следует, – формирования собственно структур власти.

Манипулирование, кстати, дело тоже ответственное, оно должно вписываться в действующие правила, формальное нарушение способно, напротив, раскачать ситуацию. Тем более что в отличие от прежних времен утаить что-либо не получится.

Содержание убывает и по другой причине. О кризисе традиционных идеологий перестали даже говорить, настолько он несомненен. Деление на правых и левых, консерваторов и прогрессистов, либералов и дирижистов утратило смысл.

Все либо перепутано – элементы любых идейных систем произвольно перемешиваются для получения заказанного в данный момент коктейля. Либо доводится до абсурда – необузданного либертарианства или откровенного мракобесия.

Верхушки разных стран предпочитают выстраивать простую дихотомию: безответственный популизм (оппоненты) против ответственного управления (мы). Все чаще добавляется мотив подверженности внешнему влиянию – оппозиция поет с чужого (вписать чьего) голоса, мешая истинным патриотам вести нацию к успеху.

Выборы становятся набором приемов, где роль играют и личные характеристики участников, и организационная дееспособность партий и движений, и эффективность политических технологий. Но важнее всего – навыки регуляторов, которые устанавливают процедуры. Потому что они в конечном счете и определяют легитимность. Сталину приписывают фразу (которой он не произносил): "Не важно, как проголосуют, важно, как посчитают". Так вот, теперь наиболее важно сразу проголосовать так, чтобы, считая корректно, все равно получить нужный результат. И на это с самого начала работает вся машина.

К международным делам отношение прямое.

Во-первых, коммуникационная и гуманитарная неразрывность мира делает стремление защититься от внешних процессов практически нереализуемым. И это в условиях крайне смутного представления, как международная система будет выглядеть не через десять-пятнадцать лет, а через два-три года.

Во-вторых, правительствам приходится все больше ориентироваться на домашние обстоятельства, запросы и настроения обществ, чтобы не попасть в клещи между амбициями вовне и их пределами внутри. Пресловутый многополярный/полицентричный мир, если рассматривать его не с позиций международной системы в целом, а с точки зрения каждого отдельного "полюса"/центра, предъявляет каждому из последних повышенные требования. Полагаться только на себя, не будучи уверенными в способности полностью контролировать собственную территорию.

Гармония (насколько она достижима) между государством и обществом – задача номер один, иначе не получится вообще ничего. Отсюда и ухищрения с правилами и процедурами – воля должна быть изъявлена, но без фатальных последствий для всей системы. И наоборот – систему надо укрепить, но без подавления волеизъявления.

Год больших выборов прошел под знаком межгосударственных войн и конфликтов. Но только подчеркнул, что будущее мира будут определять не они. Главное – сохранят ли люди уверенность в себе и своих сообществах на фоне необратимо и нервно меняющегося международного контекста.

Автор: Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", профессор-исследователь Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"

Источник - globalaffairs.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735425000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Юбилейный показ спектакля "Гауhартас" состоялся на сцене Музыкального театра юного зрителя
- Спикер Сената подвел итоги работы Палаты за год
- Олжас Бектенов заслушал информацию о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау
- Олжас Бектенов о принципе "закон и порядок": Обязанность всех госорганов и правоохранительных структур – обеспечить безусловную реализацию установки Президента
- Информационное пространство: эволюция или деградация
- Кадровые перестановки
- Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий
- Проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий"
- Приговор в отношении экс-председателя правления ТОО "Астана LRT" вступил в законную силу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  