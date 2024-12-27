Триумф воль. 2024 год показал, как трансформируется демократия.., - Ф.Лукьянов

01:30 29.12.2024

Лукьянов Ф.А. Триумф воль // Россия в глобальной политике. 2024. Т. 22. № 6. С. 5–8.

2024-й сразу объявили годом больших выборов – голосовала половина населения мира почти во всех значимых странах и регионах. И дело не только в том, что от результатов волеизъявления в некоторых государствах зависит вся мировая политика. В периоды кардинальных изменений, как теперь, общества приходят в движение. Индикатором их состояния, хотя и не идеальным, служат выборы.



Одновременно они же способны выполнять функцию клапана – снижать накопившееся в системе напряжение. Правда, тут случаются сбои, и избирательные кампании вместо выпуска пара только усугубляют размежевание. А следующие за ними манипуляции, призванные при любом исходе сохранить приемлемый статус-кво, очередной раз заводят в тупик.



Этот год показал, как трансформируется демократия. Если считать таковой соблюдение – тщательное – установленных процедур, она укрепляется. Почти нигде теперь невозможно провести выборы просто для галочки, даже когда итог не вызывает сомнений. И тем более обойтись без них, мол, и так все понятно. Формальную легитимность нужно обеспечить неукоснительно, и на помощь спешат современные технологии. Прозрачность, точность и оперативность подсчета, охват электората – эти показатели повышаются при помощи новейших средств коммуникации и управления.



Технологический подход имеет оборотную сторону – форма начинает брать верх над содержанием. Виноваты, конечно, не алгоритмы, служащие просто инструментом, а социальные и политические процессы. Правящие круги, несущие ответственность за стабильность вверенных им государств, по мере сил и понимания стараются ее сохранить. И их трудно упрекнуть, ведь в условиях мирового шторма любая внутренняя неувязка чревата опасным резонансом со шквалистыми порывами снаружи. Сметет – костей не соберешь. Отсюда высокая манипулятивность и самих кампаний (вне зависимости от уровня плюрализма), и того, что за ними следует, – формирования собственно структур власти.



Манипулирование, кстати, дело тоже ответственное, оно должно вписываться в действующие правила, формальное нарушение способно, напротив, раскачать ситуацию. Тем более что в отличие от прежних времен утаить что-либо не получится.



Содержание убывает и по другой причине. О кризисе традиционных идеологий перестали даже говорить, настолько он несомненен. Деление на правых и левых, консерваторов и прогрессистов, либералов и дирижистов утратило смысл.



Все либо перепутано – элементы любых идейных систем произвольно перемешиваются для получения заказанного в данный момент коктейля. Либо доводится до абсурда – необузданного либертарианства или откровенного мракобесия.



Верхушки разных стран предпочитают выстраивать простую дихотомию: безответственный популизм (оппоненты) против ответственного управления (мы). Все чаще добавляется мотив подверженности внешнему влиянию – оппозиция поет с чужого (вписать чьего) голоса, мешая истинным патриотам вести нацию к успеху.



Выборы становятся набором приемов, где роль играют и личные характеристики участников, и организационная дееспособность партий и движений, и эффективность политических технологий. Но важнее всего – навыки регуляторов, которые устанавливают процедуры. Потому что они в конечном счете и определяют легитимность. Сталину приписывают фразу (которой он не произносил): "Не важно, как проголосуют, важно, как посчитают". Так вот, теперь наиболее важно сразу проголосовать так, чтобы, считая корректно, все равно получить нужный результат. И на это с самого начала работает вся машина.



К международным делам отношение прямое.



Во-первых, коммуникационная и гуманитарная неразрывность мира делает стремление защититься от внешних процессов практически нереализуемым. И это в условиях крайне смутного представления, как международная система будет выглядеть не через десять-пятнадцать лет, а через два-три года.



Во-вторых, правительствам приходится все больше ориентироваться на домашние обстоятельства, запросы и настроения обществ, чтобы не попасть в клещи между амбициями вовне и их пределами внутри. Пресловутый многополярный/полицентричный мир, если рассматривать его не с позиций международной системы в целом, а с точки зрения каждого отдельного "полюса"/центра, предъявляет каждому из последних повышенные требования. Полагаться только на себя, не будучи уверенными в способности полностью контролировать собственную территорию.



Гармония (насколько она достижима) между государством и обществом – задача номер один, иначе не получится вообще ничего. Отсюда и ухищрения с правилами и процедурами – воля должна быть изъявлена, но без фатальных последствий для всей системы. И наоборот – систему надо укрепить, но без подавления волеизъявления.



Год больших выборов прошел под знаком межгосударственных войн и конфликтов. Но только подчеркнул, что будущее мира будут определять не они. Главное – сохранят ли люди уверенность в себе и своих сообществах на фоне необратимо и нервно меняющегося международного контекста.



Автор: Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", профессор-исследователь Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"