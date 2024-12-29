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|18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду
06:13 29.12.2024
29 декабря 2024
18-летний российский гроссмейстер Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Нью-Йорке. Мурзин в последнем, 13-м туре сыграл вничью с армянином Кареном Григоряном и набрал 10 очков в общем зачете. Это сделало его недосягаемым для преследователей.
Весь пьедестал турнира оказался российским. Серебро досталось Александру Грищуку, а бронзу завоевал Ян Непомнящий. Оба завершили соревнования, набрав 9,5 очка.
В ходе чемпионата произошел скандал с главным фаворитом турнира, экс-чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Его дисквалифицировали с турнира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Норвежец пришел на турнир в джинсах. После дисквалификации Карлсен отказался от участия в чемпионате мира по блицу.
В классическом зачете рейтинга ФИДЕ Мурзин занимает 64-е место (2664 балла).
Хампи Конеру стала чемпионкой мира по рапиду среди женщин, россиянка Лагно уступила пол-очка
Индийская шахматистка Хампи Конеру стала чемпионкой мира по рапиду среди женщин.
Чемпионат мира по блицу и рапиду проходит в Нью-Йорке. 28 декабря был разыгран первый чемпионский титул. Завершились соревнования у женщин в рапиде. Конеру заняла первое место, набрав 8,5 очков в 11 турах. Она одержала семь побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Россиянка Екатерина Лагно оказалась в числе шести шахматисток, набравших восемь очков и уступивших чемпионке пол-очка в итоговом зачете. Лагно ни разу не проиграла, одержала пять побед и шесть раз сыграла вничью. Россиянка получила бронзовую медаль. Серебро досталось китаянке Цзюй Вэньцзюнь, которая опередила Лагно по дополнительным показателям.
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Чемпионат мира по рапиду проходит по швейцарской системе в 13 туров. 11 туров в женском турнире. Контроль времени - 15 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.