18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду

06:13 29.12.2024

29 декабря 2024



18-летний российский гроссмейстер Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду.



Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Нью-Йорке. Мурзин в последнем, 13-м туре сыграл вничью с армянином Кареном Григоряном и набрал 10 очков в общем зачете. Это сделало его недосягаемым для преследователей.



Весь пьедестал турнира оказался российским. Серебро досталось Александру Грищуку, а бронзу завоевал Ян Непомнящий. Оба завершили соревнования, набрав 9,5 очка.



В ходе чемпионата произошел скандал с главным фаворитом турнира, экс-чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Его дисквалифицировали с турнира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Норвежец пришел на турнир в джинсах. После дисквалификации Карлсен отказался от участия в чемпионате мира по блицу.



В классическом зачете рейтинга ФИДЕ Мурзин занимает 64-е место (2664 балла).



