 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Овечкин на сломанной ноге вернулся и продолжает забивать. Есть 869 шайба и новый рекорд НХЛ
08:53 29.12.2024

Овечкин установил рекорд НХЛ по шайбам за год. Он опередил великого Халла

Александр Овечкин установил выдающийся рекорд в истории НХЛ, забросив 40 шайб в календарном 2024 году. Это уже 14-й год, в котором он преодолел отметку в 40 голов. Таким образом, он обошел легендарного Бретта Халла, который достигал этого результата 13 раз.

Этот рекорд особенно примечателен, учитывая, что Овечкин пропустил более месяца сезона из-за перелома ноги, но после возвращения сразу продемонстрировал высочайший уровень игры. В 19 матчах текущего сезона он набрал 26 очков (16 голов и 10 передач), подтверждая свой статус одного из самых результативных игроков лиги.

Гол, который установил новый рекорд, Овечкин забросил в матче против "Торонто Мэйпл Лифс", поразив пустые ворота. Этот успех подчеркнул его способность оставаться на пике формы даже в возрасте 39 лет.

Александр Овечкин
Овечкин более месяца пропустил из-за травмы ноги. Этот матч против "Торонто Мэйпл Лифс" стал его первым после возвращения на лед. Несмотря на длительное восстановление, Овечкин смог быстро войти в игровой ритм и установить исторический рекорд, забросив 40-ю шайбу в 2024 году.

Его возвращение после травмы столь успешно, что подчеркивает его профессионализм и умение восстанавливаться даже после серьезных повреждений. Очевидно, что Овечкин продолжает оставаться ключевым игроком "Вашингтон Кэпиталз" и одним из главных символов стабильности и мастерства в НХЛ.

Овечкин машина?

Источник - dzen.ru
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