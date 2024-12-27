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|Овечкин на сломанной ноге вернулся и продолжает забивать. Есть 869 шайба и новый рекорд НХЛ
08:53 29.12.2024
Овечкин установил рекорд НХЛ по шайбам за год. Он опередил великого Халла
Александр Овечкин установил выдающийся рекорд в истории НХЛ, забросив 40 шайб в календарном 2024 году. Это уже 14-й год, в котором он преодолел отметку в 40 голов. Таким образом, он обошел легендарного Бретта Халла, который достигал этого результата 13 раз.
Этот рекорд особенно примечателен, учитывая, что Овечкин пропустил более месяца сезона из-за перелома ноги, но после возвращения сразу продемонстрировал высочайший уровень игры. В 19 матчах текущего сезона он набрал 26 очков (16 голов и 10 передач), подтверждая свой статус одного из самых результативных игроков лиги.
Гол, который установил новый рекорд, Овечкин забросил в матче против "Торонто Мэйпл Лифс", поразив пустые ворота. Этот успех подчеркнул его способность оставаться на пике формы даже в возрасте 39 лет.
Александр Овечкин
Овечкин более месяца пропустил из-за травмы ноги. Этот матч против "Торонто Мэйпл Лифс" стал его первым после возвращения на лед. Несмотря на длительное восстановление, Овечкин смог быстро войти в игровой ритм и установить исторический рекорд, забросив 40-ю шайбу в 2024 году.
Его возвращение после травмы столь успешно, что подчеркивает его профессионализм и умение восстанавливаться даже после серьезных повреждений. Очевидно, что Овечкин продолжает оставаться ключевым игроком "Вашингтон Кэпиталз" и одним из главных символов стабильности и мастерства в НХЛ.
Овечкин машина?