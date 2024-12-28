В китайском Госкомитете по реформам создан департамент "по развитию экономики низких высот"

10:41 29.12.2024

28 Декабря 2024



В Китае создали департамент по развитию экономики низких высот

Ее объем оценивается почти в 70 миллиардов долларов



Государственный комитет по делам развития и реформ (ГКРР) Китая создал департамент по развитию экономики низких высот. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.



Как рассказали в комитете, новый департамент будет отвечать за разработку и организацию реализации стратегических, а также средне- и долгосрочных планов развития этого сегмента экономики. Он также займется разработкой рекомендаций по проведению соответствующей политики, а также координацию усилий по основным вопросам, связанным с данным сектором народного хозяйства.



По состоянию на конец 2023 года объем экономики малых высот Китая оценивался более чем в 500 миллиардов юаней (около 69,5 миллиарда долларов). В Управлении гражданской авиации КНР отмечали, что к 2030 году ожидается увеличение ее масштабов до двух триллионов юаней.