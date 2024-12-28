|13:57 Катастрофа в Актау и загадки авиации
13:48 Каких атак стоит ожидать от хакеров в 2025 году
13:42 Дурман опасных химер. В 2024 году мир не стал справедливее, - Сергей Кожемякин
13:41 Китай запустил первый десантный корабль нового поколения: конкуренция с военной армадой США
13:25 Событие недели в СВО. Блокада Великой Новоселки
13:22 Казахстан. Игра по-крупному. Часть 2: Как паук-монополист забирает все ставки себе
13:17 Второй ушел: зачем парламент Южной Кореи отстранил и.о. президента, - К.Фeнин
13:05 Глобальное воровство, дары смерти и борьба за уран. Хроники смуты: декабрь 2024 года, - Игорь Нагаев
12:36 Китайские роботы-гуманоиды Хунху, Рэй и др. выступят на Всемирных играх в Чэнду, - Чжан Жуйжуй
12:07 В будущем году мир столкнется с новыми потрясениями... Одна война будет следовать за другой, - Слободан Янкович
12:01 Юджель Оздемир: "Ультраправые набирают силу": эта тенденция погубит Европу в 2025 году
11:41 В истории с катастрофой самолета авиакомпании Azal торчат британские и украинские "уши", - ФСК
11:31 К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез, - Игорь Караулов
11:25 Как США угробили свой военный флот, - В.Прохватилов
11:22 Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части, - Глеб Простаков
11:15 В Грузии вступил в должность еще один президент - Михаил Кавелашвили. Госпожа Зурабишвили отказалась передавать ему символы власти
11:09 В Южной Корее при посадке разбился пассажирский Boeing 737-800 из Бангкока - более 179 погибших
11:05 Хуситы покрыли НАТО неувядаемым позором, - Константин Ольшанский
10:41 В китайском Госкомитете по реформам создан департамент "по развитию экономики низких высот"
08:53 Овечкин на сломанной ноге вернулся и продолжает забивать. Есть 869 шайба и новый рекорд НХЛ
06:13 18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду
01:30 Триумф воль. 2024 год показал, как трансформируется демократия.., - Ф.Лукьянов
01:29 Химическое и биологическое оружие в геополитических играх, - А.Малыгина
01:22 Санкционное яблоко раздора Евросоюза. Будапешт и Братислава не отступят, потому как выбор у них между плохим и очень плохим, - ФСК
01:01 Украинская группировка под Курском уверенно и упорно... становится "потеряшками", - Р.Маркуш
01:00 Илон Маск предложил переименовать Википедию в Членопедию (Хренопедию)
00:39 Сотворение Америки: от избранного народа к народу избранных. Ч. 2 (история), - В.Можегов
00:35 Сирийским алавитам готовят тотальное уничтожение, - Александр Сокуренко
00:34 Сословное общество серьезных людей. Главные признаки украинской деградации, - Ростислав Ищенко
00:23 Десять главных итогов 2024 года, - Ирина Алкснис
00:20 Россия спровоцировала войну за проливы и каналы, - Сергей Савчук
|19:05 Президент Сердар Бердымухамедов написал третью (литературоведческую) книгу - "Magtymguly – dunyianin akyldary"
18:35 Казахстан. Игра по-крупному. Часть 1: как под лотерейными билетами спрятали наркотики и проституток
17:43 На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
17:35 Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне СВО
16:11 Путин признал. Актаусский борт сбили российские ПВО
15:06 В Москве нейтрализована укомплектованная центр-азиатами ячейка "вилоята Хорасан"
14:36 Уловка Запада ...и крокодиловы слезы "миротворцев", - Николай Сорокин
12:19 "Оборона ВСУ начала рушиться". Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
12:15 Три нападения за месяц: Си Цзиньпин потребовал остановить массовые убийства в Китае
12:12 ВС РФ начали формировать восточную дугу охвата Мирнограда
11:09 Самарский суд. Певец-идиотик (сжегший в аэропорту паспорт) Шарлот получил 5,5 лет лишения свободы
11:07 Почему россиянки соглашаются быть вторыми женами. Как полигамные отношения отбрасывают нас в прошлое, - Мария Башмакова
10:46 Ближний Восток: кого уже исключили из уравнения войны, - Эран Лерман
10:41 Майнинг-майдан определился со своим кандидатом в президенты Абхазии, - Айнур Курманов
10:13 Три задачи эры Путина. Только Бог с Россией будет всегда, - Ростислав Ищенко
10:11 Молчание соросят. Европейские псиопы и заокеанские загадки, - Илья Титов
10:07 Владимир Путин пытался до последнего... Как разразился скандал на встрече ЕАЭС, - репортаж А.Колесникова
09:01 Загрязнение воздуха в Индии связано с миллионами смертей
08:47 Страна толстых. Чем грозит США и их армии эпидемия ожирения, - Игорь Веремеев
07:48 Афганистан: время для диалога, - Элдор Арипов
|В китайском Госкомитете по реформам создан департамент "по развитию экономики низких высот"
10:41 29.12.2024
28 Декабря 2024
В Китае создали департамент по развитию экономики низких высот
Ее объем оценивается почти в 70 миллиардов долларов
Государственный комитет по делам развития и реформ (ГКРР) Китая создал департамент по развитию экономики низких высот. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Как рассказали в комитете, новый департамент будет отвечать за разработку и организацию реализации стратегических, а также средне- и долгосрочных планов развития этого сегмента экономики. Он также займется разработкой рекомендаций по проведению соответствующей политики, а также координацию усилий по основным вопросам, связанным с данным сектором народного хозяйства.
По состоянию на конец 2023 года объем экономики малых высот Китая оценивался более чем в 500 миллиардов юаней (около 69,5 миллиарда долларов). В Управлении гражданской авиации КНР отмечали, что к 2030 году ожидается увеличение ее масштабов до двух триллионов юаней.