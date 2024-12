Хуситы покрыли НАТО неувядаемым позором, - Константин Ольшанский

11:05 29.12.2024

Йемен, Израиль и американские авианосцы продолжают утюжить друг друга

Константин Ольшанский

29.12.24



Натовская военная операция "Страж процветания" полностью провалилась - это признают уже все западные эксперты. Целый год бессмысленных бомбардировок Йемена так и не смог подорвать военную мощь хуситов.



The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне пишет, что натовская военная разведка оказалась слишком слаба: большинство военных объектов Йемена были слишком хорошо подготовлены, и их оказалось просто невозможно выявить.



Большинство ракетных установок и катапульт для запусков ударных БПЛА установлена на грузовиках, которые перемещаются с места на место. Или просто укрываются в пещерах и бункерах, будучи абсолютно невидимы для американских спутников и тем более недосягаемы для ударов. От злобного бессилия натовцы в декабре начали бомбардировки столицы Йемена - 3-миллионной Саны.



Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило, что теперь проводит авиаудары по складам боеприпасов и центрам управления в Сане. В частности, 16 декабря был нанесен удар был нанесен по комплексу Аль-Арад, где находится йеменское Министерство обороны, а также по базе Аль-Хафа.



Целью этих операций CENTCOM назвал "ослабление военных возможностей хуситов" против ВМФ США и торговых судов в южной части Красного моря и Аденском заливе. После этого удара представители хуситов пообещали жестко ответить на агрессию НАТО. И ответили.



22 декабря истребитель F/A-18 Hornet, взлетевший с авианосца USS Harry S. Truman, был сбит дружественным огнем, открытым крейсером USS Gettysburg над Красным морем. По крайней мере, такова официальная версия.



Правда, это крушение вызывает множество вопросов. The WarZone обращает внимание - почему экипаж такого современного крейсера, который вернулся во флот в прошлом году с множеством серьезных модернизаций системы противовоздушной и противоракетной обороны и других систем, по ошибке сбил собственный истребитель? The WarZone пишет: ходят слухи, что истребитель на самом деле был сбит хуситами, а американское командование этот факт хочет скрыть.



Также за год "Стража процветания" натовцы потеряли над Йеменом как минимум 4 тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper, каждый стоимостью порядка $50−60 млн.



Спустя почти год после начала бомбардировок (официально "Страж процветания" начался 12 января, и за это время по территории Йемена нанесены десятки авиаударов) хуситы представляют все такую же мощную военную силу. Они наносят удары по территории Израиля. Только в декабре хуситы нанесли как минимум 8 крупных ракетных ударов и атак БПЛА по Израилю, подсчитал американский Институт изучения войны (ISW).



В частности, спикер хуситов, бригадный генерал Яхья Сариа, объявил о запуске баллистической ракеты "Палестина-2", нацеленной на военную базу в районе Тель-Авива - Яффы. в результате чего 16 израильтян получили ранения. Несмотря на то, что израильские системы ПВО обнаружили ракету, они не смогли ее перехватить. Это происшествие стало одним из нескольких случаев использования хуситами данного типа ракет для атак на Израиль, обращает внимание ISW. И успешное применение ракеты позволит хуситам использовать их как можно чаще, видя дыры в израильской ПВО.



Зато теперь пытаются огрызаться на Йемен сами израильтяне. И, похоже, им удается противостоять хуситам эффективнее, чем всему блоку НАТО. Недавно назначенный израильский министр обороны Исраэль Кац пообещал продолжить атаки на лидеров Йемена после того, как израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную хуситами 24 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил о необходимости уничтожить инфраструктуру хуситов.



Правда, как и в случае с Сектором Газа, ЦАХАЛ бьет неизбирательно по гражданским объектам. Один из самых страшных налетов был 18 декабря: две волны авиаударов по портовой и энергетической инфраструктуре в разных районах Йемена. В операции участвовали 14 самолетов ВВС Израиля, которые нанесли удары по шести буксирам в портах Ходейда и Салиф, а также по нефтеперерабатывающему заводу Рас-Исса. Удары также были направлены на электростанции Дабхан и Хейзаз близ столицы. Правда, хуситы смогли быстро восстановить электроснабжение в Сане, что лишний раз указывает на их устойчивость к западной агрессии.



Чтобы оправдать удары по крупнейшему в стране порту Ходейда, израильские военные заявляют: он используется как логистический центр для перемещения иранских чиновников и поставок оружия. Как обращает внимание ISW, Иран продолжает играть ключевую роль в поддержке хуситов, предоставляя им технологии, оружие, разведданные и проводя обучение военных.



После того, как захваченная протурецкими боевиками Сирия частично выпала из "Оси исламского сопротивления" Ирана, он получил больше возможностей по поддержке других дружественных режимов - в первую очередь, йеменского, конечно.