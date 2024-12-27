В Южной Корее при посадке разбился пассажирский Boeing 737-800 из Бангкока - более 179 погибших

11:09 29.12.2024

Число погибших в результате крушения самолета в южнокорейском Муане возросло до 179 человек. Об этом сообщило агентство Ренхап, ссылаясь на пожарные службы. Из экипажа спасены только две стюардессы.



Напомним, что авиакатастрофа произошла 29 декабря около 09:07 по местному времени. самолет Boeing 737−800, который летел из Бангкока в Муан, разбился при посадке. На борту находился 181 человек.



Как сообщали СМИ, в двигатель самолета попала птица, после чего произошел отказ работы шасси. В итоге лайнер пролетел мимо посадочной полосы и врезался в ограждение. После этого начался пожар. Также известно о двух выживших, ими оказались члены экипажа - женщина и мужчина.



Ранее сообщалось о 64 погибших.



При этом СМИ уточнили, что спасли лишь двух человек - одного пассажира и одного члена экипажа.



Всего же на борту следовавшего из Бангкока самолета было 175 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Сам лайнер принадлежал авиакомпании Jeju Air.



По предварительным данным, катастрофа произошла из-за неисправности шасси. К этому привело столкновение борта с птицами. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, однако сбросить скорость не вышло. В итоге судно выкатилось на пределы полосы и врезалось в ограждение. После этого прогремел взрыв и начался пожар.