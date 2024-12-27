 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Грузии вступил в должность еще один президент - Михаил Кавелашвили. Госпожа Зурабишвили отказалась передавать ему символы власти
11:15 29.12.2024

Победивший на выборах Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии. В здании парламента, где проходит церемония инаугурации, господин Кавелашвили произнес торжественную клятву, после чего прозвучал гимн Грузии.

Выборы президента Грузии прошли 14 декабря. Впервые в истории страны главу государства определяла избирательная коллегия из 300 парламентариев и депутатов, которая на 75% состояла из членов партии "Грузинская мечта". Михаил Кавелашвили, который баллотировался от "Грузинской мечты", был единственным кандидатом на пост президента. Его поддержали 224 голосовавших.

Михаилу Кавелашвили 53 года. Он бывший футболист, был нападающим сборной Грузии, а также игроком тбилисского "Динамо", "Манчестер Сити и "Спартак-Алании". Завершил футбольную карьеру в 2006 году. В 2016 и 2020 годах избирался в парламент Грузии от партии "Грузинская мечта". В 2022 году господин Кавелашвили и еще два депутата покинули партию, обвинив США в "обострении политического фона" и "искусственном создании революционного настроя" в Грузии.

На президентском посту Михаил Кавелашвили сменил Саломе Зурабишвили, которая стала главой государства в 2018 году. Госпожа Зурабишвили не признала победу ни "Грузинской мечты", ни Михаила Кавелашвили. Сегодня, 29 декабря, в день инаугурации господина Кавелашвили, она согласилась покинуть президентский дворец, но заявила, что остается единственным легитимным главой государства.

Источник - Коммерсантъ
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