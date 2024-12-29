 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.12.2024
11:41  В истории с катастрофой самолета авиакомпании Azal торчат британские и украинские "уши", - ФСК
11:31  К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез, - Игорь Караулов
11:25  Как США угробили свой военный флот, - В.Прохватилов
11:22  Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части, - Глеб Простаков
11:15  В Грузии вступил в должность еще один президент - Михаил Кавелашвили. Госпожа Зурабишвили отказалась передавать ему символы власти
11:09  В Южной Корее при посадке разбился пассажирский Boeing 737-800 из Бангкока - более 179 погибших
11:05  Хуситы покрыли НАТО неувядаемым позором, - Константин Ольшанский

08:53  Овечкин на сломанной ноге вернулся и продолжает забивать. Есть 869 шайба и новый рекорд НХЛ
06:13  18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду
01:30  Триумф воль. 2024 год показал, как трансформируется демократия.., - Ф.Лукьянов
01:29  Химическое и биологическое оружие в геополитических играх, - А.Малыгина
01:22  Санкционное яблоко раздора Евросоюза. Будапешт и Братислава не отступят, потому как выбор у них между плохим и очень плохим, - ФСК
01:01  Украинская группировка под Курском уверенно и упорно... становится "потеряшками", - Р.Маркуш
01:00  Илон Маск предложил переименовать Википедию в Членопедию (Хренопедию)
00:39  Сотворение Америки: от избранного народа к народу избранных. Ч. 2 (история), - В.Можегов
00:35  Сирийским алавитам готовят тотальное уничтожение, - Александр Сокуренко
00:34  Сословное общество серьезных людей. Главные признаки украинской деградации, - Ростислав Ищенко
00:23  Десять главных итогов 2024 года, - Ирина Алкснис
00:20  Россия спровоцировала войну за проливы и каналы, - Сергей Савчук
Суббота, 28.12.2024
19:05  Президент Сердар Бердымухамедов написал третью (литературоведческую) книгу - "Magtymguly – dunyianin akyldary"
18:35  Казахстан. Игра по-крупному. Часть 1: как под лотерейными билетами спрятали наркотики и проституток
17:43  На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
17:35  Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне СВО
16:11  Путин признал. Актаусский борт сбили российские ПВО
15:06  В Москве нейтрализована укомплектованная центр-азиатами ячейка "вилоята Хорасан"
14:36  Уловка Запада ...и крокодиловы слезы "миротворцев", - Николай Сорокин
12:19  "Оборона ВСУ начала рушиться". Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
12:15  Три нападения за месяц: Си Цзиньпин потребовал остановить массовые убийства в Китае
12:12  ВС РФ начали формировать восточную дугу охвата Мирнограда
11:09  Самарский суд. Певец-идиотик (сжегший в аэропорту паспорт) Шарлот получил 5,5 лет лишения свободы
11:07  Почему россиянки соглашаются быть вторыми женами. Как полигамные отношения отбрасывают нас в прошлое, - Мария Башмакова
10:46  Ближний Восток: кого уже исключили из уравнения войны, - Эран Лерман
10:41  Майнинг-майдан определился со своим кандидатом в президенты Абхазии, - Айнур Курманов
10:13  Три задачи эры Путина. Только Бог с Россией будет всегда, - Ростислав Ищенко
10:11  Молчание соросят. Европейские псиопы и заокеанские загадки, - Илья Титов
10:07  Владимир Путин пытался до последнего... Как разразился скандал на встрече ЕАЭС, - репортаж А.Колесникова
09:01  Загрязнение воздуха в Индии связано с миллионами смертей
08:47  Страна толстых. Чем грозит США и их армии эпидемия ожирения, - Игорь Веремеев
07:48  Афганистан: время для диалога, - Элдор Арипов
01:49  Перспективы незавидны. Общинные квазигосударства Черной Африки обречены.., - Андрей Школьников
00:58  Нетаньяху отодвигает северную границу. Армия Израиля не против задержаться в Ливане и Сирии надолго, - Игорь Субботин
00:52  Как России относиться к трампизму, - Борис Межуев
00:45  Как искусственный интеллект естественный одолел? Умственные операции без тренировки – угасают, как и мышечные навыки, - Татьяна Воеводина
00:42  Биткоин – новое "золото"? О проекте официального биткоин-резерва, - Валентин Катасонов
00:14  Финляндия мечтает о новой линии Маннергейма, - Юрий Паниев
00:13  Киргизия решила перейти к национальному написанию фамилий. Ради роста национальной духовитости, - Виктория Панфилова
00:03  Южную Корею временно возглавил вице-премьер по экономике и финансам Чхве Сан Мок
00:02  Астана. Скрывающийся экс-глава LRT Талгат Ардан попытался обжаловать приговор
00:01  Скромное обаяние либерализма: в чем главная проблема Российской школы?
00:00  В возрасте 94 лет скончался "гениальный скряга" Осаму Судзуки - более 40 лет руководивший автоконцерном Suzuki
Пятница, 27.12.2024
16:52  Предварительный тезис Азербайджана: самолет, потерпевший крушение в Актау, был сбит ПВО, - Рейтер
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как США угробили свой военный флот, - В.Прохватилов
11:25 29.12.2024

29.12.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

В текущей реальности ВМС авианосные группы США не имеют полноценной противоракетной и противовоздушной обороны

Счетная палата (GAO) США опубликовала шокирующий доклад, в котором сообщается, что за деньги, которые были потрачены на продление срока службы трех модернизированных крейсеров, ВМС могли бы купить два новых эсминца типа "Арли Берк".

GAO утверждает, что модернизация кораблей была проведена с серьезными нарушениями и проблемами.

По данным GAO, С 2015 года ВМС потратили около $3,7 млрд на модернизацию семи устаревших крейсеров класса Ticonderoga – крупных надводных боевых кораблей, которые обеспечивают ключевые возможности противовоздушной обороны. Но только три из этих боевых кораблей завершат процесс модернизации, и ни один из них не прослужит хотя бы на пять лет дольше, чем предполагалось изначально. Почти половина потраченных средств, $1,84 млрд, была "потрачена впустую" на модернизацию четырех крейсеров, которые так и не вернулись в море и были выведены из эксплуатации ВМС.

"ВМС также столкнулись с проблемами производительности и качества подрядчиков во всех работах по крейсерам. Например, подрядчик выполнил некачественную работу по гидроакустическому куполу крейсера USS Vicksburg – важнейшему элементу зоны миссии по борьбе с подводными лодками – что привело к дополнительным расходам и задержкам в графике из-за необходимой доработки.

ВМС не смогли эффективно спланировать усилия по крейсеру. Это привело к большому объему незапланированной работы – 9000 изменений контракта – что привело к росту затрат и задержкам в графике. ВМС еще предстоит определить основные причины незапланированной работы или разработать и систематизировать стратегии смягчения основных причин, чтобы не допустить аналогичного влияния плохого планирования на будущие усилия по модернизации надводных кораблей", – говорится в докладе GAO.

Кроме того, реальная неспособность подрядчиков обеспечить качество ремонта вызвала отказ ВМС привлекать подрядчиков к ответственности за некачественную работу. В 2018 году было запрещено назначать денежные штрафы подрядчикам без одобрения высшего руководства ВМС. В 2020 году ВМС сократили проверки, которые являются жизненно важным инструментом для надзора за контрактами на ремонт судов, почти на 50 процентов.

"Эти действия были реализованы для поддержания прочных рабочих отношений с подрядчиками из-за зависимости ВМС от них в модернизации своего флота, по словам должностных лиц ВМС. Без переоценки ВМС рискует столкнуться с аналогичными негативными результатами в будущих усилиях по модернизации", – пишут аудиторы GAO, прозрачно намекая на коррупционную составляющую таких решений.

Между тем крейсеры класса Ticonderoga являются ключевым звеном авианосных ударных группировок (АУГ) США. Они несут ракеты Tomahawk Land Attack Missiles (TLAM) и служат в качестве батарей ПРО и ПВО, а также платформ командования и управления. Они также оснащены противокорабельными ракетами Harpoon и вертолетами MH-60R Sea Hawk и выполняют операции по борьбе с подводными лодками. Эти мощные корабли были построены в 1980-х и начале 1990-х годов и выступают в качестве центрального узла в архитектуре противовоздушной и противоракетной обороны ударной группы авианосца. На них размещается командующий ПВО АУГ.

Таким образом, в текущей реальности ВМС авианосные группы США не имеют полноценной противоракетной и противовоздушной обороны, что делает из весьма уязвимыми даже для ударов йеменских хуситов.

22 декабря американские военные сообщили, что случайно сбили свой собственный истребитель над Красным морем, когда наносили удары по целям йеменских хуситов.

По данным командования США, самолет F/A-18 Hornet был сбит ракетой, запущенной с американского военного корабля.

"Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S Truman, случайно нанес удар и поразил самолет F/A-18 Hornet, который взлетал с авианосца USS Harry S Truman", – сказано в сообщении.

Симптоматично, что американский истребитель был сбит ракетой с того самого крейсера USS Gettysburg, модернизация которого, как говорится в докладе GAO, прошла крайне неудовлетворительно и который будет вскоре выведен из эксплуатации.

Кстати, сообщается, что на крейсере была модернизирована именно система ПРО. Похоже, американские летчики теперь будут облетать стреляющий по своим крейсер далеко стороной.

"Хотя уже слишком поздно спасать усилия по модернизации крейсеров, неспособность извлечь важные уроки представляет риск для будущего надводного флота ВМС, поскольку он начинает значительные усилия по модернизации других классов кораблей", – говорится в отчете. "Это особенно касается модернизации [эсминцев] DDG 2.0 и продления срока службы и модернизации десантных кораблей. Хотя некоторые проблемы были характерны только для усилий по крейсерам, мы наблюдали недостатки, которые охватывают планирование и выполнение периодов технического обслуживания и модернизации кораблей ВМС", – констатируют аудиторы Счетной платы США.

В десантном флоте США дела обстоят еще более плачевно.

Десантный флот США находится в таком плачевном состоянии, что половина кораблей признана находящейся в "неудовлетворительном состоянии" и непригодной для службы в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, военно-морским силам будет сложно поддерживать флот из 31 десантного корабля до 2030-х годов, как того требует закон.

Таковы некоторые из мрачных выводов отчета GAO о состоянии 32 десантных кораблей-амфибий (LHD/LHA), десантных кораблей-доков (LSD) и десантно-транспортных кораблей-доков (LPD), которые объединяются в десантно-штурмовые группы (ARG), перевозящие морских пехотинцев, их самолеты и другую технику по морю.

GAO также выделяет множество давних проблем, которые в разной степени затронули весь парк, включая "хронические задержки в техническом обслуживании, конкурирующие бюджетные приоритеты, плохо спланированные усилия по досрочному выводу из эксплуатации, которые осуществлялись без необходимого одобрения Конгресса, дефицит запасных частей, ненадлежащий надзор со стороны подрядчиков и другие проблемы".

Два скандальных случая с участием десантных кораблей в 2024 году продемонстрировали реальную деградацию американских ВМС.

Десантный отряд "Боксер", в состав которого входят USS "Боксер" (LHD-4), USS "Сомерсет" (LPD-25) и USS "Харперс Ферри" (LSD-49), столкнулся с задержками в техническом обслуживании и не смог выйти в море, как планировалось, в сентябре 2023 года. "Боксер" не мог выйти в море аж до апреля 2024 года, но был вынужден вернуться на базу в Сан-Диего всего через несколько дней из-за проблем с правым рулем. После этого USS "Боксер" не выходил в море до июля 2024 года, то есть 10 месяцев после запланированного выхода.

Командиры ARG позже отметили, что они все же смогли провести подготовку во время развертывания, но GAO отмечает, что из-за отсутствия "Боксеров" "Корпус морской пехоты не смог развернуть в полном составе 15-е экспедиционное подразделение морской пехоты и не обладал возможностями, которые предоставляют истребители F-35".

Десантный корабль-амфибия USS America (LHA-6) со своей ARG не смог патрулировать в полном составе в этом году из-за отсутствия трех кораблей, необходимых для полноценного ARG, что привело к тому, что ВМС и Корпус морской пехоты не участвовали в учениях и не обеспечивали присутствие в зоне ответственности группы, говорится в отчете GAO.

Военно-морской флот также лишился еще одного десантного корабля после того, как в 2020 году пожар в порту и неумелые действия пожарных привели к уничтожению USS Bonhomme Richard (LHD-6).

По данным GAO, такие проблемы с готовностью к боевым действиям не новы для флота. GAO ссылается на данные Корпуса морской пехоты, согласно которым с 2010 по 2021 год военно-морскому флоту пришлось продлить более 70% сроков технического обслуживания десантных кораблей, что стоило морским пехотинцам почти 29 лет потерянного времени на подготовку и развертывание.

Плохое состояние десантного флота США связано с решением командования ВМС отменить техническое обслуживание значительной части флота. В 2022 году ВМС, отдавая себе отчет в деградации ремонтной базы планировали списать 10 десантных кораблей до окончания срока их службы.

Но в декабре 2022 года Конгресс США в порыве милитаризма запретил ВМС продажу и списание проблемных кораблей, поэтому флоту пришлось продолжать их эксплуатацию "даже несмотря на то, что они уже отменили обязательные периоды технического обслуживания".

"В результате эти десантные корабли-доки класса LSD пришли в еще большее негодное состояние, что увеличило объем работ, которые военно-морскому флоту необходимо выполнить в ходе технического обслуживания в будущем. В 2023 году военно-морской флот обнаружил, что семь из 13 инцидентов, повлиявших на боеготовность десантного флота, были связаны с проблемами дизельных двигателей LSD, возникшими из-за несвоевременного технического обслуживания", – говорится в докладе GAO.

Интересно, что напишут аудиторы GAO, когда займутся проверкой состояния гордости США – авианосцев.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735460700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Юбилейный показ спектакля "Гауhартас" состоялся на сцене Музыкального театра юного зрителя
- Спикер Сената подвел итоги работы Палаты за год
- Олжас Бектенов заслушал информацию о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау
- Олжас Бектенов о принципе "закон и порядок": Обязанность всех госорганов и правоохранительных структур – обеспечить безусловную реализацию установки Президента
- Информационное пространство: эволюция или деградация
- Кадровые перестановки
- Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий
- Проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий"
- Приговор в отношении экс-председателя правления ТОО "Астана LRT" вступил в законную силу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  