Как США угробили свой военный флот, - В.Прохватилов

11:25 29.12.2024

29.12.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



В текущей реальности ВМС авианосные группы США не имеют полноценной противоракетной и противовоздушной обороны



Счетная палата (GAO) США опубликовала шокирующий доклад, в котором сообщается, что за деньги, которые были потрачены на продление срока службы трех модернизированных крейсеров, ВМС могли бы купить два новых эсминца типа "Арли Берк".



GAO утверждает, что модернизация кораблей была проведена с серьезными нарушениями и проблемами.



По данным GAO, С 2015 года ВМС потратили около $3,7 млрд на модернизацию семи устаревших крейсеров класса Ticonderoga – крупных надводных боевых кораблей, которые обеспечивают ключевые возможности противовоздушной обороны. Но только три из этих боевых кораблей завершат процесс модернизации, и ни один из них не прослужит хотя бы на пять лет дольше, чем предполагалось изначально. Почти половина потраченных средств, $1,84 млрд, была "потрачена впустую" на модернизацию четырех крейсеров, которые так и не вернулись в море и были выведены из эксплуатации ВМС.



"ВМС также столкнулись с проблемами производительности и качества подрядчиков во всех работах по крейсерам. Например, подрядчик выполнил некачественную работу по гидроакустическому куполу крейсера USS Vicksburg – важнейшему элементу зоны миссии по борьбе с подводными лодками – что привело к дополнительным расходам и задержкам в графике из-за необходимой доработки.



ВМС не смогли эффективно спланировать усилия по крейсеру. Это привело к большому объему незапланированной работы – 9000 изменений контракта – что привело к росту затрат и задержкам в графике. ВМС еще предстоит определить основные причины незапланированной работы или разработать и систематизировать стратегии смягчения основных причин, чтобы не допустить аналогичного влияния плохого планирования на будущие усилия по модернизации надводных кораблей", – говорится в докладе GAO.



Кроме того, реальная неспособность подрядчиков обеспечить качество ремонта вызвала отказ ВМС привлекать подрядчиков к ответственности за некачественную работу. В 2018 году было запрещено назначать денежные штрафы подрядчикам без одобрения высшего руководства ВМС. В 2020 году ВМС сократили проверки, которые являются жизненно важным инструментом для надзора за контрактами на ремонт судов, почти на 50 процентов.



"Эти действия были реализованы для поддержания прочных рабочих отношений с подрядчиками из-за зависимости ВМС от них в модернизации своего флота, по словам должностных лиц ВМС. Без переоценки ВМС рискует столкнуться с аналогичными негативными результатами в будущих усилиях по модернизации", – пишут аудиторы GAO, прозрачно намекая на коррупционную составляющую таких решений.



Между тем крейсеры класса Ticonderoga являются ключевым звеном авианосных ударных группировок (АУГ) США. Они несут ракеты Tomahawk Land Attack Missiles (TLAM) и служат в качестве батарей ПРО и ПВО, а также платформ командования и управления. Они также оснащены противокорабельными ракетами Harpoon и вертолетами MH-60R Sea Hawk и выполняют операции по борьбе с подводными лодками. Эти мощные корабли были построены в 1980-х и начале 1990-х годов и выступают в качестве центрального узла в архитектуре противовоздушной и противоракетной обороны ударной группы авианосца. На них размещается командующий ПВО АУГ.



Таким образом, в текущей реальности ВМС авианосные группы США не имеют полноценной противоракетной и противовоздушной обороны, что делает из весьма уязвимыми даже для ударов йеменских хуситов.



22 декабря американские военные сообщили, что случайно сбили свой собственный истребитель над Красным морем, когда наносили удары по целям йеменских хуситов.



По данным командования США, самолет F/A-18 Hornet был сбит ракетой, запущенной с американского военного корабля.



"Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S Truman, случайно нанес удар и поразил самолет F/A-18 Hornet, который взлетал с авианосца USS Harry S Truman", – сказано в сообщении.



Симптоматично, что американский истребитель был сбит ракетой с того самого крейсера USS Gettysburg, модернизация которого, как говорится в докладе GAO, прошла крайне неудовлетворительно и который будет вскоре выведен из эксплуатации.



Кстати, сообщается, что на крейсере была модернизирована именно система ПРО. Похоже, американские летчики теперь будут облетать стреляющий по своим крейсер далеко стороной.



"Хотя уже слишком поздно спасать усилия по модернизации крейсеров, неспособность извлечь важные уроки представляет риск для будущего надводного флота ВМС, поскольку он начинает значительные усилия по модернизации других классов кораблей", – говорится в отчете. "Это особенно касается модернизации [эсминцев] DDG 2.0 и продления срока службы и модернизации десантных кораблей. Хотя некоторые проблемы были характерны только для усилий по крейсерам, мы наблюдали недостатки, которые охватывают планирование и выполнение периодов технического обслуживания и модернизации кораблей ВМС", – констатируют аудиторы Счетной платы США.



В десантном флоте США дела обстоят еще более плачевно.



Десантный флот США находится в таком плачевном состоянии, что половина кораблей признана находящейся в "неудовлетворительном состоянии" и непригодной для службы в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, военно-морским силам будет сложно поддерживать флот из 31 десантного корабля до 2030-х годов, как того требует закон.



Таковы некоторые из мрачных выводов отчета GAO о состоянии 32 десантных кораблей-амфибий (LHD/LHA), десантных кораблей-доков (LSD) и десантно-транспортных кораблей-доков (LPD), которые объединяются в десантно-штурмовые группы (ARG), перевозящие морских пехотинцев, их самолеты и другую технику по морю.



GAO также выделяет множество давних проблем, которые в разной степени затронули весь парк, включая "хронические задержки в техническом обслуживании, конкурирующие бюджетные приоритеты, плохо спланированные усилия по досрочному выводу из эксплуатации, которые осуществлялись без необходимого одобрения Конгресса, дефицит запасных частей, ненадлежащий надзор со стороны подрядчиков и другие проблемы".



Два скандальных случая с участием десантных кораблей в 2024 году продемонстрировали реальную деградацию американских ВМС.



Десантный отряд "Боксер", в состав которого входят USS "Боксер" (LHD-4), USS "Сомерсет" (LPD-25) и USS "Харперс Ферри" (LSD-49), столкнулся с задержками в техническом обслуживании и не смог выйти в море, как планировалось, в сентябре 2023 года. "Боксер" не мог выйти в море аж до апреля 2024 года, но был вынужден вернуться на базу в Сан-Диего всего через несколько дней из-за проблем с правым рулем. После этого USS "Боксер" не выходил в море до июля 2024 года, то есть 10 месяцев после запланированного выхода.



Командиры ARG позже отметили, что они все же смогли провести подготовку во время развертывания, но GAO отмечает, что из-за отсутствия "Боксеров" "Корпус морской пехоты не смог развернуть в полном составе 15-е экспедиционное подразделение морской пехоты и не обладал возможностями, которые предоставляют истребители F-35".



Десантный корабль-амфибия USS America (LHA-6) со своей ARG не смог патрулировать в полном составе в этом году из-за отсутствия трех кораблей, необходимых для полноценного ARG, что привело к тому, что ВМС и Корпус морской пехоты не участвовали в учениях и не обеспечивали присутствие в зоне ответственности группы, говорится в отчете GAO.



Военно-морской флот также лишился еще одного десантного корабля после того, как в 2020 году пожар в порту и неумелые действия пожарных привели к уничтожению USS Bonhomme Richard (LHD-6).



По данным GAO, такие проблемы с готовностью к боевым действиям не новы для флота. GAO ссылается на данные Корпуса морской пехоты, согласно которым с 2010 по 2021 год военно-морскому флоту пришлось продлить более 70% сроков технического обслуживания десантных кораблей, что стоило морским пехотинцам почти 29 лет потерянного времени на подготовку и развертывание.



Плохое состояние десантного флота США связано с решением командования ВМС отменить техническое обслуживание значительной части флота. В 2022 году ВМС, отдавая себе отчет в деградации ремонтной базы планировали списать 10 десантных кораблей до окончания срока их службы.



Но в декабре 2022 года Конгресс США в порыве милитаризма запретил ВМС продажу и списание проблемных кораблей, поэтому флоту пришлось продолжать их эксплуатацию "даже несмотря на то, что они уже отменили обязательные периоды технического обслуживания".



"В результате эти десантные корабли-доки класса LSD пришли в еще большее негодное состояние, что увеличило объем работ, которые военно-морскому флоту необходимо выполнить в ходе технического обслуживания в будущем. В 2023 году военно-морской флот обнаружил, что семь из 13 инцидентов, повлиявших на боеготовность десантного флота, были связаны с проблемами дизельных двигателей LSD, возникшими из-за несвоевременного технического обслуживания", – говорится в докладе GAO.



Интересно, что напишут аудиторы GAO, когда займутся проверкой состояния гордости США – авианосцев.