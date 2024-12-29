В истории с катастрофой самолета авиакомпании Azal торчат британские и украинские "уши", - ФСК

11:41 29.12.2024

29.12.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Западная пропаганда пытается повлиять на расследование трагедии в Актау



28 декабря Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, посвященное актуальным вопросам взаимодействия в Каспийском регионе. В тот же день по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и Азербайджана, в ходе которого подробно обсуждались вопросы, связанные с крушением пассажирского самолета авиакомпании Embraer E190 авиакомпании Azal ("Азербайджанские авиалинии") 25 декабря вблизи города Актау на казахстанском побережье Каспия.



"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.



Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.



В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау",



– говорится на официальном сайте Кремля. В тот же день в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева было подтверждено, что "казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер".



"Назначили комплексную трасологическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизу. Когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать четкие ответы. По итогам мы будем информировать общественность: и казахстанскую, и мировую", – рассказал в интервью Tengrinews вице-премьер РК Канат Бозумбаев. В ходе прошедшего накануне в Грозном оперативного совещания глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин получил доклад о расследовании обстоятельств инцидента, относительно обстоятельств которого различные заинтересованные круги все последние дни распространяли самые нелепые и фантасмагорические фейковые версии. В частности, Центром анализа и расследования кибератак Казахстана зафиксированы факты распространения однотипных текстовых сообщений о намеренном перенаправлении российскими диспетчерами борта авиакомпании Azal в аэропорт Актау, после якобы повреждения самолета российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в расчете на то, что воздушное судно потерпит катастрофу в акватории Каспийского моря, что, в свою очередь, затруднит объективное расследование авиапроисшествия. Муссируется и тема с задержанием казахстанского блогера Азамата Сарсенова, якобы за съемку им фотографий хвостовой части упавшего самолета с повреждениями, похожими на следы поражающих элементов, в действительности произведенную другими очевидцами.



Но даже на общем предельно токсичном информационном фоне особым циничным безумием выглядит безапелляционное заявление МИД Великобритании о том, что "в заявлении президента Путина отсутствует признание того, что бездумные и безответственные действия российского государства представляют огромную и непосредственную угрозу интересам и национальной безопасности других государств". Можно с уверенностью предположить, что всеми своими публичными заявлениями и иными шагами британские власти, прямо заинтересованные в дестабилизации Кавказа и Центральной Азии (в том числе через продвигаемые Анкарой "общетюркские" проекты), будут делать все возможное и невозможное, не дожидаясь результатов расследования, дабы перевалить ответственность за трагический инцидент на российскую сторону.



Между тем, связанное с администрацией президента Алиева информационное агентство Haqqin, изначально написало о том, что самолет сбит украинским беспилотником, однако через некоторое время слово "украинским" исчезло из текста соответствующего информационного сообщения. Тем не менее, тон сообщений в целом оставался сдержанно-нейтральным, однако уже на следующий день бакинские СМИ, политики и эксперты, словно по команде, принялись обвинять в крушении самолета Россию. При этом вопрос о том, каким образом уже через 15-20 минут после происшествия на проправительственном бакинском сайте могло появиться недвусмысленное указание на причастность к нему Украины, как бы остался "за кадром".



Не исключено, что речь идет о весьма филигранно реализуемом проекте по окончательному выдавливанию России из Южного Кавказа, что чревато новыми вызовами уже по северную, российскую сторону Большого Кавказского хребта. Вовсе не случайно, наряду с Грозным в тот же день, 25 декабря, украинские беспилотники атаковали Магас (Ингушетия) и Владикавказ (Северная Осетия), где в результате удара по торговому центру погибла женщина. Не следует забывать и о том, что прикаспийская страна является важным участником переговоров относительно гипотетических схем поставок в Европу природного газа через территорию бывшей Украинской ССР после окончания 31 декабря действующего контракта "Газпрома". Соответственно, ухудшение российско-азербайджанских отношений отвечает интересам противников продолжения поставок российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины и "Турецкий поток".



Обращаясь же к непосредственным обстоятельствам трагедии, заметим, что деструктивное воздействие на навигационную систему самолета авиакомпании Azal могло быть осуществлено с помощью стаи украинских дронов, оснащенных системами локальной радиоэлектронной борьбы. "Ослепленный" самолет вполне мог потерять маршрут, и даже, более того, его могли с помощью этой технологии умело подставить под огонь противовоздушной обороны. Маршрут воздушного судна был известен, так что повод поднять возопить на весь мир про "злых русских", поразивших-де гражданский самолет, представляется вполне подходящий.



Ну, а если эта версия в конечном итоге подтвердится, то и выгодоприобретатели неизбежно так или иначе себя проявят. Собственно, они уже начали это делать, о чем в полной мере свидетельствует процитированное выше истерично-нетерпеливое заявление Форин Офиса. Кому выгодно серьезное охлаждение отношений Баку с Москвой на фоне ведущейся Западом гибридной войны против России? Вестимо, не только и не столько не явившемуся на неформальный саммит СНГ Николу Пашиняну, но его хозяевам такое развитие событий уж точно на руку. Про бандеровцев и говорить нечего, учитывая их прямую причастность к теракту в "Крокус-Сити" и убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.



Российские граждане неоднократно становились жертвами "воздушного" терроризма, как, например, в 2015 году, когда боевики одной из террористических группировок взорвали над Синаем лайнер авиакомпании "Когалымавиа". На борту рейса Баку – Грозный также следовало немало граждан нашей страны, безусловно заинтересованной в объективном расследовании и нахождении системного решения, исключающего возникновение подобных ситуаций в будущем.