 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.12.2024
11:41  В истории с катастрофой самолета авиакомпании Azal торчат британские и украинские "уши", - ФСК
11:31  К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез, - Игорь Караулов
11:25  Как США угробили свой военный флот, - В.Прохватилов
11:22  Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части, - Глеб Простаков
11:15  В Грузии вступил в должность еще один президент - Михаил Кавелашвили. Госпожа Зурабишвили отказалась передавать ему символы власти
11:09  В Южной Корее при посадке разбился пассажирский Boeing 737-800 из Бангкока - более 179 погибших
11:05  Хуситы покрыли НАТО неувядаемым позором, - Константин Ольшанский

08:53  Овечкин на сломанной ноге вернулся и продолжает забивать. Есть 869 шайба и новый рекорд НХЛ
06:13  18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду
01:30  Триумф воль. 2024 год показал, как трансформируется демократия.., - Ф.Лукьянов
01:29  Химическое и биологическое оружие в геополитических играх, - А.Малыгина
01:22  Санкционное яблоко раздора Евросоюза. Будапешт и Братислава не отступят, потому как выбор у них между плохим и очень плохим, - ФСК
01:01  Украинская группировка под Курском уверенно и упорно... становится "потеряшками", - Р.Маркуш
01:00  Илон Маск предложил переименовать Википедию в Членопедию (Хренопедию)
00:39  Сотворение Америки: от избранного народа к народу избранных. Ч. 2 (история), - В.Можегов
00:35  Сирийским алавитам готовят тотальное уничтожение, - Александр Сокуренко
00:34  Сословное общество серьезных людей. Главные признаки украинской деградации, - Ростислав Ищенко
00:23  Десять главных итогов 2024 года, - Ирина Алкснис
00:20  Россия спровоцировала войну за проливы и каналы, - Сергей Савчук
Суббота, 28.12.2024
19:05  Президент Сердар Бердымухамедов написал третью (литературоведческую) книгу - "Magtymguly – dunyianin akyldary"
18:35  Казахстан. Игра по-крупному. Часть 1: как под лотерейными билетами спрятали наркотики и проституток
17:43  На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
17:35  Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне СВО
16:11  Путин признал. Актаусский борт сбили российские ПВО
15:06  В Москве нейтрализована укомплектованная центр-азиатами ячейка "вилоята Хорасан"
14:36  Уловка Запада ...и крокодиловы слезы "миротворцев", - Николай Сорокин
12:19  "Оборона ВСУ начала рушиться". Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
12:15  Три нападения за месяц: Си Цзиньпин потребовал остановить массовые убийства в Китае
12:12  ВС РФ начали формировать восточную дугу охвата Мирнограда
11:09  Самарский суд. Певец-идиотик (сжегший в аэропорту паспорт) Шарлот получил 5,5 лет лишения свободы
11:07  Почему россиянки соглашаются быть вторыми женами. Как полигамные отношения отбрасывают нас в прошлое, - Мария Башмакова
10:46  Ближний Восток: кого уже исключили из уравнения войны, - Эран Лерман
10:41  Майнинг-майдан определился со своим кандидатом в президенты Абхазии, - Айнур Курманов
10:13  Три задачи эры Путина. Только Бог с Россией будет всегда, - Ростислав Ищенко
10:11  Молчание соросят. Европейские псиопы и заокеанские загадки, - Илья Титов
10:07  Владимир Путин пытался до последнего... Как разразился скандал на встрече ЕАЭС, - репортаж А.Колесникова
09:01  Загрязнение воздуха в Индии связано с миллионами смертей
08:47  Страна толстых. Чем грозит США и их армии эпидемия ожирения, - Игорь Веремеев
07:48  Афганистан: время для диалога, - Элдор Арипов
01:49  Перспективы незавидны. Общинные квазигосударства Черной Африки обречены.., - Андрей Школьников
00:58  Нетаньяху отодвигает северную границу. Армия Израиля не против задержаться в Ливане и Сирии надолго, - Игорь Субботин
00:52  Как России относиться к трампизму, - Борис Межуев
00:45  Как искусственный интеллект естественный одолел? Умственные операции без тренировки – угасают, как и мышечные навыки, - Татьяна Воеводина
00:42  Биткоин – новое "золото"? О проекте официального биткоин-резерва, - Валентин Катасонов
00:14  Финляндия мечтает о новой линии Маннергейма, - Юрий Паниев
00:13  Киргизия решила перейти к национальному написанию фамилий. Ради роста национальной духовитости, - Виктория Панфилова
00:03  Южную Корею временно возглавил вице-премьер по экономике и финансам Чхве Сан Мок
00:02  Астана. Скрывающийся экс-глава LRT Талгат Ардан попытался обжаловать приговор
00:01  Скромное обаяние либерализма: в чем главная проблема Российской школы?
00:00  В возрасте 94 лет скончался "гениальный скряга" Осаму Судзуки - более 40 лет руководивший автоконцерном Suzuki
Пятница, 27.12.2024
16:52  Предварительный тезис Азербайджана: самолет, потерпевший крушение в Актау, был сбит ПВО, - Рейтер
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В истории с катастрофой самолета авиакомпании Azal торчат британские и украинские "уши", - ФСК
11:41 29.12.2024

29.12.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ

Западная пропаганда пытается повлиять на расследование трагедии в Актау

28 декабря Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, посвященное актуальным вопросам взаимодействия в Каспийском регионе. В тот же день по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и Азербайджана, в ходе которого подробно обсуждались вопросы, связанные с крушением пассажирского самолета авиакомпании Embraer E190 авиакомпании Azal ("Азербайджанские авиалинии") 25 декабря вблизи города Актау на казахстанском побережье Каспия.

"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау",

– говорится на официальном сайте Кремля. В тот же день в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева было подтверждено, что "казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер".

"Назначили комплексную трасологическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизу. Когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать четкие ответы. По итогам мы будем информировать общественность: и казахстанскую, и мировую", – рассказал в интервью Tengrinews вице-премьер РК Канат Бозумбаев. В ходе прошедшего накануне в Грозном оперативного совещания глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин получил доклад о расследовании обстоятельств инцидента, относительно обстоятельств которого различные заинтересованные круги все последние дни распространяли самые нелепые и фантасмагорические фейковые версии. В частности, Центром анализа и расследования кибератак Казахстана зафиксированы факты распространения однотипных текстовых сообщений о намеренном перенаправлении российскими диспетчерами борта авиакомпании Azal в аэропорт Актау, после якобы повреждения самолета российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в расчете на то, что воздушное судно потерпит катастрофу в акватории Каспийского моря, что, в свою очередь, затруднит объективное расследование авиапроисшествия. Муссируется и тема с задержанием казахстанского блогера Азамата Сарсенова, якобы за съемку им фотографий хвостовой части упавшего самолета с повреждениями, похожими на следы поражающих элементов, в действительности произведенную другими очевидцами.

Но даже на общем предельно токсичном информационном фоне особым циничным безумием выглядит безапелляционное заявление МИД Великобритании о том, что "в заявлении президента Путина отсутствует признание того, что бездумные и безответственные действия российского государства представляют огромную и непосредственную угрозу интересам и национальной безопасности других государств". Можно с уверенностью предположить, что всеми своими публичными заявлениями и иными шагами британские власти, прямо заинтересованные в дестабилизации Кавказа и Центральной Азии (в том числе через продвигаемые Анкарой "общетюркские" проекты), будут делать все возможное и невозможное, не дожидаясь результатов расследования, дабы перевалить ответственность за трагический инцидент на российскую сторону.

Между тем, связанное с администрацией президента Алиева информационное агентство Haqqin, изначально написало о том, что самолет сбит украинским беспилотником, однако через некоторое время слово "украинским" исчезло из текста соответствующего информационного сообщения. Тем не менее, тон сообщений в целом оставался сдержанно-нейтральным, однако уже на следующий день бакинские СМИ, политики и эксперты, словно по команде, принялись обвинять в крушении самолета Россию. При этом вопрос о том, каким образом уже через 15-20 минут после происшествия на проправительственном бакинском сайте могло появиться недвусмысленное указание на причастность к нему Украины, как бы остался "за кадром".

Не исключено, что речь идет о весьма филигранно реализуемом проекте по окончательному выдавливанию России из Южного Кавказа, что чревато новыми вызовами уже по северную, российскую сторону Большого Кавказского хребта. Вовсе не случайно, наряду с Грозным в тот же день, 25 декабря, украинские беспилотники атаковали Магас (Ингушетия) и Владикавказ (Северная Осетия), где в результате удара по торговому центру погибла женщина. Не следует забывать и о том, что прикаспийская страна является важным участником переговоров относительно гипотетических схем поставок в Европу природного газа через территорию бывшей Украинской ССР после окончания 31 декабря действующего контракта "Газпрома". Соответственно, ухудшение российско-азербайджанских отношений отвечает интересам противников продолжения поставок российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины и "Турецкий поток".

Обращаясь же к непосредственным обстоятельствам трагедии, заметим, что деструктивное воздействие на навигационную систему самолета авиакомпании Azal могло быть осуществлено с помощью стаи украинских дронов, оснащенных системами локальной радиоэлектронной борьбы. "Ослепленный" самолет вполне мог потерять маршрут, и даже, более того, его могли с помощью этой технологии умело подставить под огонь противовоздушной обороны. Маршрут воздушного судна был известен, так что повод поднять возопить на весь мир про "злых русских", поразивших-де гражданский самолет, представляется вполне подходящий.

Ну, а если эта версия в конечном итоге подтвердится, то и выгодоприобретатели неизбежно так или иначе себя проявят. Собственно, они уже начали это делать, о чем в полной мере свидетельствует процитированное выше истерично-нетерпеливое заявление Форин Офиса. Кому выгодно серьезное охлаждение отношений Баку с Москвой на фоне ведущейся Западом гибридной войны против России? Вестимо, не только и не столько не явившемуся на неформальный саммит СНГ Николу Пашиняну, но его хозяевам такое развитие событий уж точно на руку. Про бандеровцев и говорить нечего, учитывая их прямую причастность к теракту в "Крокус-Сити" и убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Российские граждане неоднократно становились жертвами "воздушного" терроризма, как, например, в 2015 году, когда боевики одной из террористических группировок взорвали над Синаем лайнер авиакомпании "Когалымавиа". На борту рейса Баку – Грозный также следовало немало граждан нашей страны, безусловно заинтересованной в объективном расследовании и нахождении системного решения, исключающего возникновение подобных ситуаций в будущем.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735461660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Юбилейный показ спектакля "Гауhартас" состоялся на сцене Музыкального театра юного зрителя
- Спикер Сената подвел итоги работы Палаты за год
- Олжас Бектенов заслушал информацию о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау
- Олжас Бектенов о принципе "закон и порядок": Обязанность всех госорганов и правоохранительных структур – обеспечить безусловную реализацию установки Президента
- Информационное пространство: эволюция или деградация
- Кадровые перестановки
- Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий
- Проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий"
- Приговор в отношении экс-председателя правления ТОО "Астана LRT" вступил в законную силу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  