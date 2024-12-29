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Юджель Оздемир: "Ультраправые набирают силу": эта тенденция погубит Европу в 2025 году
12:01 29.12.2024

Evrensel
Турция

Юджель Оздемир
29 декабря 2024

Ультраправые организации стали набирать силу, такая тенденция для Европы очень опасна, пишет Evrensel. 2025 год в каком-то смысле станет "судьбоносным" - он покажет, переживет ли Запад бесчисленные межклассовые противоречия, бедность или от них же и погибнет.

В 2024 году в странах Европы начали терять власть социал-демократические и христианско-демократические партии - опора сформировавшейся после Второй мировой войны капиталистической системы правления. Между тем ультраправые организации, наоборот, стали набирать силу. И это стало одной из главных тенденций уходящего года.

Аналогичным образом в Великобритании, хотя Лейбористская партия вновь стала первой на парламентских выборах и сформировала правительство впервые за 14 лет, крайне правая партия "Реформировать Соединенное Королевство" увеличила свои голоса на 12,3% и с 14,3% стала третьей по величине силой в парламенте. Если к событиям в Европе добавить переизбрание Дональда Трампа в США, то можно сказать, что крайне правые, националистические и фашистские партии и лидеры, набиравшие популярность в течение последних нескольких лет, укрепили свои позиции в 2024 году. Голоса, которые ранее отдавали исключительно в знак протеста против партий капитала, теперь все чаще становятся постоянными. При этом ничто так не опасно и не важно, как это постоянство.
Вследствие этого по всей Европе ужесточилась политика в отношении мигрантов и беженцев, а основные права и свободы стали более ограниченными. Среди буржуазных партий возросла нетерпимость к мигрантам и беженцам. Общая европейская система предоставления убежища, вступившая в силу 14 мая 2024 года, сделала практически невозможным приехать в ЕС и подать заявку на получение убежища. Вместо того чтобы бороться с демагогической риторикой правых, стало обычным делам применять ее.

Одним из первых показателей, сохранится ли эта тенденция в 2025 году, станут досрочные выборы в Германии. Крайне правая партия "Альтернатива для Германии", получившая в среднем 30% голосов на выборах, состоявшихся в этом году в трех землях Восточной Германии, на выборах 23 февраля следующего года может удвоить свои голоса. А это будет означать, что в Германии на подходе "политический кризис" подобно тому, что происходит во Франции. Таким образом, в Германии и Франции, судя по всему, продолжит усиливаться "политическая нестабильность" под влиянием экономических и социальных проблем.

Экономический спад в Европе начиная с Германии - страны-локомотива ЕС, еще одно важное событие 2024 года, продолжится и в 2025 году. В то время как рост в еврозоне составил 0,8%, в Германии с крупнейшей экономикой - лишь 0,1%. Иначе говоря, роста не было. В целом инфляция снизилась, это мало повлияло на основные продукты питания. Согласно большинству оценок по ситуации в Германии, спад продолжится и в 2025 году, соответственно, закрытие заводов и увольнения только наберут обороты... Под влиянием в том числе глобальной конкуренции в Европе, особенно в автомобильной отрасли, проявился "кризис перепроизводства", который больше всего дал о себе знать в Volkswagen. Этот кризис имеет высокий потенциал расширения и может охватить новые европейские монополии. А если Трамп после вступления в должность 20 января 2025 года введет таможенные пошлины на продукцию ЕС, ситуация еще более усугубится.
Что касается внешней политики, ожидается, что в предстоящий период ЕС станет более разделенным и разобщенным. Когда мы смотрим на произошедшее за последний год в контексте украинского конфликта, видим, что каждая страна руководствуется своими интересами, а какой-либо единой внешней политики нет. Несмотря на это, из ресурсов ЕС продолжала поступать финансовая и экономическая поддержка Украине. Страны, не желающие сталкиваться с Россией, в случае затягивания боевых действий будут противодействовать еще больше. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в июле 2024 года стал первым лидером, приехавшим к Путину в Москву с начала украинского конфликта, в качестве временного председателя Совета ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц был первым лидером, позвонившим Путину по телефону после двухлетнего перерыва. Наконец, в начале этой недели к Путину приехал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Если украинский конфликт затянется, то разногласия внутри ЕС в отношении России продолжат усугубляться в 2025 году. Также остается загадкой ответ на вопрос о том, как конфликт будет продолжаться, если США прекратят военную и финансовую поддержку Украины.

2024 год был весьма оживленным для рабочего класса, антифашистских и антивоенных движений. В начале года фермеры по всей Европе выехали на улицы на своих тракторах в знак протеста против сельскохозяйственной политики ЕС. В Германии в ходе протестов против подъема крайне правых, начавшихся в январе и продолжавшихся в течение нескольких недель, около четырех миллионов человек отреагировали на рост расизма, национализма, фашизма. Борьба с повышением пенсионного возраста во Франции дала о себе знать - и акции продолжились. Сотни тысяч рабочих-металлургов приняли участие в протестах в Германии против увольнений, с требованием повышения заработной платы. В Италии профсоюзы дважды призывали к забастовкам против социальных ограничений, введенных крайне правым правительством.

Во многих странах капитал хочет компенсировать возросший из-за военных расходов бюджетный дефицит за счет урезания социальных прав и заработной платы рабочего класса. А протесты на улицах Франции, Германии, Италии показывают, что народы континентальной Европы, где межклассовые противоречия и бедность растут год от года, больше не будут молча наблюдать за этой политикой.

Источник - ИноСМИ
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