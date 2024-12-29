В будущем году мир столкнется с новыми потрясениями... Одна война будет следовать за другой, - Слободан Янкович

12:07 29.12.2024 ПечатСербия

29 декабря 2024



В будущем году мир столкнется с новыми потрясениями на пути формирования многополярного мира, пишет "Печат". Одна война будет следовать за другой. Продолжится борьба за Большой Израиль, Африку, Латинскую Америку. А старушку Европу ждет дальнейшая утрата ее значимости.



Мы приближаемся к годовщине - три года с начала вооруженного конфликта, который можно считать и третьей мировой войной. Он разворачивается на Украине, Ближнем Востоке и не прекращает расширяться, в том числе, на дальнем востоке в Азии.

Многие сегодня дают прогнозы, и я, конечно, не имею в виду разных гадалок или предсказателей вроде Ванги. Научный прогноз в политических науках есть высшая научная цель, хотя мало кто берется за него. Разные консультанты и эксперты анализируют риски, то есть пытаются предсказать возможные события, которые могут повлиять на бизнес и рекомендуют меры для смягчения или устранения нежелательных последствий. Правительственные советники, военные аналитики и другие занимаются анализом будущих событий, чтобы политики, армия и корпорации могли к ним подготовиться. Разумеется, уровень прогнозов зависит от опыта, доступности данных и возможностью ими оперировать. Итак, давайте задумаемся, какой мир (со всеми оговорками) ожидает нас в следующем году?



Мировой порядок

БРИКС продолжит консолидироваться, прежде всего, в ответ на расширение и агрессивные действия Североатлантического альянса, который стремится официально принять в свои ряды Японию, Южную Корею, а также старых членов англосаксонского союза AUKUS - Австралию и Новую Зеландию. Ради собственной стабильности и своих экономических планов этот альянс провоцирует внутренние беспорядки, прежде всего в странах Средней Азии. Поэтому важно, что в Грузии политическое поражение так и не удалось превратить в победу, в отличие от Молдавии или Румынии. Грузия, кавказская страна, служила плацдармом, как Афганистан во время "натовской" оккупации, для распространения англо-американского влияния. Азербайджан долго сотрудничал с Израилем, как и Грузия ранее, а сегодня лавирует между Анкарой и Москвой.



Параллельно с конфликтом расшатываются глобалистские институты. Поэтому совершенно логично, что после саммита БРИКС в Казани, на котором призвали к коренным реформам Всемирной торговой организации, Всемирной организации здравоохранения и МВФ, Трамп грозит выходом США из некоторых или даже всех. Или они станут региональными, или просто не выживут в нынешнем виде. В ближайшие годы ожидается кризис ВТО.



А что Европейский Союз? Он уже откровенно превратился в гражданское крыло НАТО, которое вынуждено исполнять волю элит послушных Соединенным Штатам.

На Западе классическое государство-нация в принципе исчезло. Новое правительство Дональда Трампа с его техно-магнатами и частью израильского лобби попытается сохранить империю, ужесточив контроль над Латинской Америкой, ведя экономическую войну с Китаем и восстанавливая промышленное производство. Промышленность будет опираться на исключительный рост оборонного производства. В связи с этим возрастут оборонные бюджеты во всех вассальных странах Европейского Союза. Также значительно возрастут оборонные расходы Тайваня, Японии и Южной Кореи.



Кроме того, энергетическое и технологическое развитие Соединенных Штатов Америки на фоне экономического роста стран БРИКС будет сопровождаться стагнацией, то есть реальным упадком в Европе, которая без сырья, без технологического развития превратилась в рынок для других.



Китаю удалось экономическими путами привязать к себе большую часть мира и таким образом оказывать влияние, чему западные элиты вряд ли могут помешать. Поэтому глубинному государству нужна война с Пекином. Вопрос Африки остается открытым, и Запад продолжит разжигать новые войны на богатом сырьем черном континенте.



Войны

Израильские военные, добравшись до вершины горы Хермон в бывшей Сирии, сломали крест, который местные христиане периодически обновляли. По местным верованиям, на это место опустились некоторые падшие ангелы. Крест означал, что место запечатано и защищено, из-за чего туда часто приходили паломники, что не понравилось оккупантам. Вот почему войны не прекратятся.

Переустройство мирового порядка идет полным ходом, и такие процессы никогда не протекают мирно. Даже коллапс Советского Союза сопровождался рядом войн, которые инициировали американские элиты. Оборонные расходы беспрецедентно растут с 1988 года (ранее СССР не публиковал данные о расходах армии), а оружие закупается и разрабатывается, так как в том есть необходимость. Россия, Израиль и Украина резко увеличили оборонные бюджеты, но рекордный годовой рост в 2023 году показала Польша, которая увеличила траты на 74,6%. Вооружается и Дальний Восток, и если в свое время Дональд Трамп требовал увеличить расходы на закупку американского оружия, то есть на "оборону" до двух процентов ВВП, то сейчас уже говорят о пяти процентах.



На Ближнем Востоке продолжается война за Великий Израиль. Следующий на очереди Йемен, то есть хуситы. Они резко ограничили грузоперевозки в Красном море. Они успешно и постоянно обстреливают цели в Израиле в знак поддержки палестинцев, которых истребляют. Также хуситы бьют по судам, которые, по мнению этих бойцов одной из беднейших стран мира, считают израильскими из принадлежащими странам, поддерживающим еврейское государство. Все это резко сократило траффик в Красном море - аж на 60%. Эти два фактора вместе с тем, что сами хуситы действуют против интересов коллективного Запада, означают, что следующий удар придется именно на них. Он будет носить ограниченный характер без сухопутной интервенции.



Кроме того, израильские войска приблизились к Дамаску (стоят в 20 километрах), а также захватили узкую полоску сирийской территории на границе с Ливаном, что наводит на мысль о подготовке или к новой военной операции Израиля в Ливане, или к постепенному уничтожению "Хезболлы" как военного фактора, который может перечеркнуть израильские захватнические амбиции в Ливане, за счет перекрытия помощи из Ирана. Сама Сирия превратилась в поле боя, на котором схлестнутся Турция и Израиль силами своих прокси. Курды сотрудничают с США, а курдский клан Барзани в Ираке и с израильтянами. Они могут помочь дестабилизировать Ирак для ослабления иранского влияния в этой стране, что, однако, будет сделать не так просто, как в Сирии. Сирии больше нет, и можно ожидать дальнейшего распространения боевых действий на Ирак и Ливию, как и рост напряженности в отношениях между Израилем и Турцией.



На Дальнем Востоке после инаугурации Дональда Трампа угроза войны не исчезнет. В Китае запланированный дефицит бюджета составит четыре процента, а это один из признаков подготовки к боевым действиям на случай необходимости. Китайская элита во главе с Си Цзиньпином предпочла бы, чтобы Тайвань упал им в руки как перезрелая груша, но годами готовится к варианту, предполагающему широкое применение ракетных систем, тяжелой артиллерии, а теперь еще и дронов.



Наконец, уже сейчас значительное число африканских государств, в основном бывших французских колоний, вступили в партнерские отношения разной интенсивности с Россией. Присутствуя в Ливии и планируя базы в Судане, на Красном море, Москва пытается сохранить военное присутствие, а с ним и экономическое влияние.

Макрокультурные тенденции



Конечно, в следующем году будут не только войны. Судя по намерениям новой американской администрации дополнительно упростить, в том числе с помощью цифровизации, сектор госуправления, то есть госаппарат и особенно финансы, можно ожидать включения криптовалют в перечень финансовых средств, которые номинально обеспечивают основу для бешеной печати долларов. Это повлечет дополнительную коммерциализацию, которая, вероятно, коснется здоровья и материального статуса граждан. На первый план выйдут цифровые ценности, такие как социальный кредит в Китае. По итогам гражданам будут предоставляться кредиты и страховки (на первых порах, вероятно, в качестве стимула).

Ранее упомянутое расшатывание государства вылилось в победу республиканцев, для которых важно национальное государство, защита границ, традиционной семьи и основных христианских ценностей и связанная с этим борьба с миграцией. Потрясение в государстве-метрополии приведет к укреплению в вассальных государствах правых правительств, таких как правительство Мелони, Орбана и Фицо. Немецкое правительство уже распущено, и то же может случиться в Испании. Греческая правящая партия тоже с радостью дождется Трампа.



В культурной сфере новым веянием станет ослабление ЛГБТ*-пропаганды в этих странах, как и в некоторых других государствах Запада, за исключением Канады до ухода выкормыша Швада Джастина Трюдо. Также будут реабилитированы понятия мать и отец, абсурдно преследуемые, продвижение мнимой менструации у мужчин и прочих антихристианских вещей. Однако за все это придется платить безусловной поддержкой (Великого) Израиля и покупкой американского оружия.



Интересная ситуация складывается в Германии, где растет поддержка сторонников суверенитета - "Альтернативы для Германии", но стремление к суверенитету и подчиненность американскому правящему классу (вне зависимости глобалистская ли это олигархия или маниакальные техномагнаты) не согласуются друг с другом. Кроме того, проблема иммиграции никуда не денется, из-за чего по воле глобалистских элит сохранится политическая напряженность, которая может чуть ослабнуть в первой половине года. Когда станет ясно, что новое американское правительство не помогло вернуть суверенитет своим вассалам, на периферии могут начаться попытки дать отпор, например, в Греции, но не ранее конца будущего года.

Таким образом, всем свободолюбивым людям станет легче дышать, но первым настоящим испытанием станет судьба вооруженного конфликта на Украине. Прекращение войны сейчас создало бы единую приватизированную территорию, где царила бы только и исключительно ненависть к России. Без Одессы Россия не сможет заявить о победе, а Запад не проиграет. Россия не победит без освобождения Киево-Печерской Лавры, без свободной Одессы, Днепропетровска и Харькова. Поэтому возможное перемирие станет только временным. Крайне вероятно продолжение вооруженного конфликта в дальнейшем с его распространением на Левант и Африку.

Чтобы сохранить власть, по крайней мере в части мира, США попытаются вернуть доктрину Монро и восстановить влияние в Латинской Америке. То есть Соединенные Штаты Америки будут давить на Центральную и Южную Америку, чтобы снова навязать себя в качестве единственной державы в регионе. Однако даже сама американская элита не уверена в успехе. Это подтверждают и недавние шаги нового американского президента, который де-факто угрожает Панаме, а поддержку ей оказывают Бразилия и Колумбия. Военная авантюра Соединенных Штатов Америки вроде той, что была в конце 80-х, когда они свергли бывшего протеже Норьегу, подняла бы новую волну мигрантов, которая захлестнула бы американо-мексиканскую границу, и, вероятно, заставила бы латиноамериканцев больше тратить на свою оборону. Как и Колумбия с Бразилией, Мексика и Сальвадор тоже не поддерживают эти шаги, а напротив, критикуют их. На самом деле неоднократные заявления Трампа о желании купить Гренландию, отобрать Панамский канал и его предложение Канаде стать 51-м штатом США доказывают маниакальное состояние новой администрации, которая в свое время обоснованно критиковала преступления против здравого смысла, совершаемые Байденом, Харрис и их окружением. Последние заявления предвещают ограничение дипломатических возможностей США в будущем году, начало экономических конфликтов и рост напряженности. (…)

* запрещенная в РФ экстремистская организация

Автор: Слободан Янкович (Слободан Јанковић) Источник - ИноСМИ

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