Китайские роботы-гуманоиды Хунху, Рэй и др. выступят на Всемирных играх в Чэнду, - Чжан Жуйжуй

12:36 29.12.2024

28 Декабря 2024



Это шесть прототипов и один робот, разработка которого находится на стадии концепции



Семь роботов-гуманоидов китайской разработки примут участие на Всемирных играх 2025 года в Чэнду – столице провинции Сычуань на юго-западе КНР. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".



27 декабря участники состязаний были представлены публике. Это шесть прототипов и один робот, разработка которого находится на стадии концепции. Они созданы специалистами компании Chengdu Humanoid Robot Innovation Center Co., Ltd. (CHRIC).



Среди них - робот "Хунху". Как заявил президент CHRIC Чжан Жуйжуй, он обладает "мощным мозгом", который позволяет ему по-настоящему понимать, рассуждать и выполнять задачи. "Хунху" оснащен первой в Китае моделью высокоскоростного логического вывода для человекоподобных роботов, основанной на диффузионной архитектуре и мультимодальной модели. Благодаря этому он способен многомерно воспринимать внешнюю информацию, точно интерпретировать абстрактную семантику и быстро планировать выполнение задач.



Другой член команды - "Конка-1", человекоподобный робот на колесах с метровой рукой-манипулятором, которой может поднять груз массой 5,5 килограмма. Он отличается крайне малым весом – 25 килограммов (в 10 раз меньше зарубежных аналогов). Робот может быстро понимать цели задач, точно их выполнять и делать выводы о процессах ее выполнения, а также самостоятельно генерировать цели и наблюдать за окружающей средой. Время работы робота составляет восемь часов, тогда как в среднем по отрасли оно составляет около часа. Это первый робот такого рода в Китае.



Кроме того, в состязаниях выступит робот Рэй. Он способен выполнять команды: например, принести из холодильника напиток без сахара.



По словам Чжан Жуйжуя, CHRIC сосредоточилась на технологии "мозгов" для человекоподобных роботов, потому что стремится создать для них "самый мощный мозг". Он сообщил, что с начала 2024 года компания добилась более 30 ведущих мировых технологических достижений.



Как отметила представитель управления экономики и информатизации мэрии Чэнду Лю Ша, эти роботы будут использоваться в различных сценариях – таких, как эстафета огня игр, спортивные выставки, прием гостей и розничные услуги. По ее словам, "дебют этих человекоподобных роботов знаменует собой значительный прорыв, достигнутый Чэнду в развитии этой передовой области".



Всемирные игры в Чэнду пройдут с 7 по 17 августа 2025 года. Они призваны продемонстрировать бурное развитие китайской робототехники. В июле на Всемирной конференции искусственного интеллекта в Шанхае был опубликован отчет, согласно которому объем рынка роботов-гуманоидов в КНР составляет около 2,8 миллиарда юаней (более 380 миллионов долларов). Ожидается, что к 2029 году он увеличится до 75 миллиардов юаней. Это 32,7% мирового рынка.