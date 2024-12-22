Глобальное воровство, дары смерти и борьба за уран. Хроники смуты: декабрь 2024 года, - Игорь Нагаев

13:05 29.12.2024 Глобальное воровство, дары смерти и борьба за уран

хроники смуты: декабрь 2024 года



Игорь Нагаев



Совесть, нравственность, мораль придуманы людьми с целью самосохранения рода человеческого, предохранения его от самоуничтожения. При этом эти нормы создавались в конкретном географическом регионе с его климатическими особенностями. Торгаши, создавая свой бизнес, разумеется, создавали его всегда с учетом местных особенностей как моральных, так и климатических, которые влияли на особенности бизнеса. Однако становым хребтом торгашества является нерушимое право собственности. А правила торгашества в последние лет двести приходили исключительно с Запада. Все годы с момента реставрации капитализма в России нам это внушали со всех трибун, как и то, что мир должен жить по правилам. Однако, как выяснилось, эти правила Запад создавал для себя и в свою пользу. Сам создал правило, а когда стало невыгодно его соблюдать, сам же его и отозвал. Поэтому страны БРИКС готовятся к платежам в своих валютах, минуя доллар, но в явной привязке к золоту. По этой причине, а также ввиду нестабильности во всем мире, центробанки мира срочно скупают золото, а те, кто хранил в США, забирают его оттуда.



В 2022 году Запад заморозил, а по сути украл почти 300 миллиардов долларов, принадлежащих России. Потом начал замораживать деньги различных физических и юридических лиц. В настоящий момент первый миллиард из замороженных российских денег будет передан Украине, чтобы та могла расплачиваться по кредитам. Мало того, вечно нейтральная Швейцария заявила о присоединении к западным санкциям против России и также заморозила денежные средства на счетах россиян в швейцарских банках. Все, больше нет нейтральной Швейцарии. Значит, рано или поздно мы увидим перекройку границ Европы, но вначале банкротство швейцарских финансовых учреждений. Всем сторонам конфликтов всегда была нужна нейтральная территория, безопасная для переговоров, а также для осуществления финансовых операций. Швейцария во время мировых войн замечательно справилась со своей ролью, ее банки заработали огромные деньги на хранении или обеспечении средствами воюющих сторон. Если же Швейцария решила отказаться от нейтралитета, то это значит, что с деньгами в банках совсем все плохо. Мы помним, как рухнул банк "Кредит Суис", который неправильно вложился, но мало кто знает, что в швейцарских банках много денег на счетах клиентов, которыми эти банки не имеют права распоряжаться, т.к. эти деньги заблокированы до окончания сверки балансов по исполнению больших и длинных инвестиционных программ по итогам еще Второй Мировой войны. Таким образом за счет заморозки российских денег все, в том числе и швейцарские банки, пытаются решить свои финансовые проблемы.



Кстати, стало известно и о убытках т.н. Банка Ватикана, которые возникли в результате неверно сделанных вложений и из-за того, что от прихожан резко снизились поступления, т.е либо католики не хотят платить в пользу католических чиновников, погрязших в сексуальных скандалах, либо народ просто перестал ходить в церковь. Для многих теперь церковью стал интернет, а экран смартфона алтарем. Пока еще от окончательного оскотинивания и повальной поножовщины на улицах спасают укоренившиеся представления о совести и справедливости. Те правительства, которые перестают разделять эти взгляды, рано или поздно уходят в лету. В Европе мы наблюдаем, как начали уходить или перетряхиваться правительства почти всех стран. Потому что гражданам стало страшно за свое будущее. Если западный ВПК с радостью будет зарабатывать деньги на продаже оружия, то остальным европейцам совсем не улыбается стать пеплом Третьей Мировой войны. Ввиду того факта, что европейцы проиграли в конкурентной борьбе во многих отраслях экономики Китаю, например на рынке электрокаров, то оборонные заказы единственная возможность для ряда европейских компаний не разориться, т.к. на этом рынке конкуренции со стороны российского или китайского оружия нет. Но судя по оговоркам ряда европейских министров, Европа взяла курс на прямое вооруженное столкновение с Россией к 2028-2030 гг. Ибо в настоящий момент европейские страны не располагают необходимыми силами для проведения наземной операции против нас. Зачем это надо Европе? Европа всегда была ресурсодефицитным местом. Европа всегда должна идти во все стороны, особенно на Восток за ресурсами. И идея превосходства одной расы или веры над другими это вечное европейское оправдание крестовым походам и грабежам.



Демонстрация всему миру "Орешника" - это была прежде всего демонстрация для европейцев, т.к. дальности полета ракеты хватит, чтобы накрыть любую цель на территории Европы. Перехватить и сбить его ПВО не в состоянии. А по разрушительной силе "Орешник" вполне заменяет ядерные заряды, но без радиации. Но пока есть Украина, то можно вовать с Россией руками украинцев и заниматься вредительством и диверсиями, там, где возможно. После взрыва Северных потоков я заметил, что теперь можно ждать проблем на море. И похоже, что оказался прав. 23 декабря этого года в результате трех взрывов на правом борту в районе кормовой части судна, где-то в районе машинного отделения, затонул российский сухогруз "Урса Майор".



Это огромное судно перевозило в разобранном виде конструкции огромных портовых кранов из Питера во Владивосток. Конечно, как известно причиной 90% всех аварий и катастроф на транспорте является человеческий фактор. Однако, исходя из того, что воинствующие глобалисты начали по всему миру терпеть поражения от здравомыслящих людей, то уходя ребята явно пытаются хлопнуть дверью, т.е. пытаются спровоцировать Третью Мировую Войну. И в таком случае надо ожидать до момента вступления Трампа в должность 20 января еще много каких гадостей, например, ударов беспилотников и терактов, благо впереди много праздников.



Когда торгаши пытались изменить правила игры в данном ареале обитания людей, то могли встретить сопротивление общества. Например, в Европе и Америке народ стал голосовать ногами против навязывания торжества ЛГБТ* над обычным большинством - перестал покупать товары с такой символикой, смотреть фильмы, в которых все перепуталось, начиная от Феи в "Золушке", ставшей мужиком афроамериканского происхождения и до …….перечислять можно бесконечно. Раз народ перестал оплачивать своими деньгами все эти эксперименты над реальностью Божьей, то вместо суперприбылей у торгашей начались убытки. Посмотрев в отчет о прибылях и убытках, торгаши стали отказываться от ЛГБТ-повестки. Нечто похожее произошло и происходит в так называемой зеленой энергетике. Я называю ее зеленой ересью против здравого смысла. Ветряки и солнечные батареи не оправдали возложенных на них надежд. Они не могут являться основой для промышленного производства, т.к. зависят от ветра, наличия солнца, от града, от морозов и т.д. В результате даже такие финансовые супермонстры, как "Блэк Рок" и "Джи Пи Морган" в срочном порядке выходят из всех проектов по финансированию зеленой ереси. "Бритиш Петролеум", "Эксон мобил" и другие нефтяные компании также пересматривают свои планы развития в пользу традиционной энергетики. Кстати, европейские бюрократы подстраховались еще раньше и внесли в список возобновляемых источников энергии - природный газ, АЭС и дрова. Так что ждите требований пилить русский лес исключительно в пользу Европы. А Европе дров надо мнооооого. Вся ее проблема Европы в ресурсодефиците при большой плотности населения. Экономическое европейское чудо было основано на дешевом угле и железной руде, которой было много и благодаря высоким урожаям на полях. Вот только после санкций против России дешевых удобрений больше нет, а легкодоступные залежи угля закончились. Гронингенское месторождение газа закрыли, нефть в Северном море и нефть и газ на Норвежском шельфе также начинают медленно, но верно заканчиваться. А Америка после уничтожение транзита российского газа по трубе всех посадила на свой сжиженный газ. И никакой новый трубопроводный газ им в качестве конкурента не нужен. Поэтому не стоит ждать, что Катар в срочном порядке будет тянуть трубу в Турцию для Европы через Саудовскую Аравию и пока еще единую Сирию. Кроме того, Катар уже предупредил Европу, что вообще с 2027 года может прекратить поставки даже своего СПГ, т.к. европейские страны с 1 января 2027 года могут штрафовать компании на 5% от годового оборота за невыполнение требований к выбросам парниковых газов. Катар считает этот штраф ничем иным, как неоколониальным налогом. И терять деньги не собирается. Кроме того, после взрыва российских Северных потоков Катар сильно вложился в новые мощности по сжижению газа и в новые суда-газовозы. Иначе говоря, пока все это счастье не окупится, то говорить о газопроводе из Катара в Турцию смысла нет.



Кстати, а что случилось с Сирией и что теперь нам всем ждать от этих далеких событий?



У Израиля нет ресурсов для дальнейшего развития страны без присоединения к себе соседних территорий. В идеале есть мечта о создании Великого Израиля от Нила до Тигра и Евфрата.



У Турции свои влажные мечты либо о воссоздании огромной бывшей Османской Империи, либо о создании Великого Турана, который обьединил бы всех тюркоязычных жителей Евразии, в число таковых внесены даже жители Алтая и Якутии.



На всякий случай напомню, что земли, на которых сейчас расположены многие страны, в том числе Израиль, Ливан, Сирия, Ирак, Иордания, Египет и даже часть Саудовской Аравии были составной частью этой империи. При развале Империи все границы новых государств чертились англичанами по линейке без учета национального и конфессиональных особенностей региона.



Турция хотела оттяпать от Сирии только север страны в виде Алеппо и территорий, где живут вперемешку туркоманы и курды. И для этого вскормило подотчетные турецкой разведке организации туркоманов и джихадистов, которые в настоящий момент начали боевые столкновения с проамериканской организацией курдов СДС, которую американцы поддерживают деньгами и оружием. Таким образом две страны единого блока НАТО США и Турция начали там воевать друг с другом через прокси-вооруженные формирования, т.е. чужими руками. Это к вопросу о том насколько едино и жизнеспособно в перспективе объединение под названием НАТО.



Израиль в лице Башара Асада имел вполне договороспособного и неагрессивного соседа, что вполне устраивало евреев. Однако, произошло удивительное: усталость населения от внутренних проблем, смена лозунгов джихадистов с агрессивных на более-менее умеренные, ослики с золотом открыли ворота всех городов, и Сирия пала. И турки. и евреи оказались в полной растерянности. Тель-Авив понял, что джихадисты могут рано или поздно пойти на Израиль, и в срочном порядке несколько дней бомбил все известные им крупные склады оружия сирийской армии и аэродромы. Россия молча аплодировала этому т.к. оружие могло быть передано Украине. Турция вначале заявила о нерушимости границ Сирии, а теперь положила глаз на всю территорию Сирии. В результате Турция обложит Израиль со всех сторон. И столкновение будет неизбежно. Кстати, главной ударной силой Израиля является авиация американского производства. В случае конфликта Турции и Израиля американцы выключат турецкие "Пэтриоты", а вот Россия свои С-400 не выключит. Это и есть причина, по которой Турция закупила у нас эти системы ПВО.



Но где туркам взять деньги на содержание территории и ее населения? В Сирии просто физически нет такого количества полезных ископаемых, чтобы страна каталась как сыр в масле. Одна треть территории страны контролируется курдами, у которых очень сложные отношения со всеми соседями, особенно с турками. Курдов вообще-то 60 миллионов человек в мире, почти треть населения и Сирии, и Турции, и Ирака – курды. И если одни курды торгуют спокойно с турками и американцами, то другие - с турками и различными джихадистами воюют много лет.



Это карта возможного Курдистана, исходя из мест проживания этого народа. Однако курды не едины, у разных кланов и интересы разные, потому никак не могут объединить свои усилия для создания своего собственного государства. Государства, на территориях которых проживают курды, вынуждены все время с ними договариваться о мирном сосуществовании. Как поведут себя новые сирийские власти в лице джихадиста Джулани неизвестно. Но у него всего три месяца, чтобы найти деньги на посевную компанию в марте, т.е на зерно, горючее, удобрения и т.д. Весь фокус в том, что основные посевные площади под зерно находятся там, где живут сирийские курды, а на западе Сирии занимаются выращиванием фруктов и овощей. Иначе говоря, или Джулани предлагает федеративное устройство Сирии, или идет воевать со всеми несогласными. Вопрос остается открытым - куда джихадисты направятся после. На Ирак или на Израиль? Ситуация непонятная и непредсказуемая для всех.



Кроме того, нашу армию с арендованных ранее баз никто не выгоняет. Мы знаем, что идут переговоры об условиях их нахождения в Сирии. Новым властям очень нужны деньги, т.к. казна пуста. Поэтому не исключено, что базы там останутся. И Турция, и Израиль только за то, чтобы они там находились как определенный фактор стабильности в этом нестабильном регионе. Пока же с падением Сирии в руки джихадистов равновесие нарушено, все может вылиться в войну всех против всех, что поставит под угрозу поставки газа и нефти из региона.



Снова с тобой



Вот бы Горя поменьше,

И, конечно, побольше тепла,

И поступков мудрейших,

А не только о вечном слова.



Вот бы зиму, и лето

Под заказ и бесплатно совсем,

И немножечко света,

Когда тьма душит нас бытием.



А когда-то хотелось

Осчастливить весь мир наш земной,

Счастье рядом- приелось,

А далекое- грезит звездой.



Припев:

Когда любишь не требуй

Ничего ты в ответ,

Ожидания тают в рассветах.

На закате спрячь в небе

Огонь сердца, как свет,

Он проявится всем в первоцветах



Говорят, время лечит,

А былье порастает травой,

Кто любви не перечит,

Тот с молвою идет вразнобой.



Говорят: "жизнь-мгновенье,

Не спеши, поспешая дружок".

Но вон Божье растенье

Рвет гранит, и вздымает песок.



Оно бьется за Солнце,

И за место свое под Луной,

И, конечно клянется

В новой жизни быть снова с тобой.



Припев:

Когда любишь не требуй

Ничего ты в ответ,

Ожидания тают в рассветах.

На закате спрячь в небе

Огонь сердца, как свет,

Он проявится всем в первоцветах.



Игорь Нагаев



22.12.2024 г. г.Москва



***



Теперь обращаю ваше внимание на то, как в последнее время бурлит политическая жизнь стран, где Россия строит атомные станции. В Египте начались демонстрации протеста против ухудшения уровня жизни, в Турции силы оппозиционные Эрдогану лидируют в главных городах Турции. И как это связано с тем, что по всему миру, где влияние США велико, там медленно, но верно закрываются атомные станции?



Как видим, самое большое количество реакторов у США, они дают примерно 25% всей электроэнергии страны. А значит, именно Америке нужно больше всех топлива для АЭС.



Нужного урана в земной коре крайне мало. Добывать его сложно, потом надо переработать, обогатить, потом сделать из него топливо. Все процессы сложные, лидером в мире по соответствующим технологиям является наш Росатом. Исходя из того, что известно о состоянии месторождений урана, которые уже в разработке, мировые запасы близки к исчерпанию в ближайшее время.



Поэтому американцы делают все, чтобы страны с атомной энергетикой, от нее либо избавились, либо не строили новые станции. А Египет и Турция именно строят. Т.е. они автоматически конкуренты на топливо так нужное американцам. Поэтому страны и бурлят, поэтому идет попытка убрать нынешних лидеров и привести к власти послушных. Послушные придумают что-нибудь про экологию и закроют АЭС, или просто не будут достраивать. Япония не захотела закрывать реакторы, в результате в 2011 году случилось цунами, явно искусственного происхождения, удар стихией по АЭС Фукусима…и Япония закрыла часть реакторов. Потом под нажимом экологов и зеленых свои АЭС закрыла Германия. А отказавшись от дешевого российского газа, да еще без дешевой атомной энергии, Германия стала проигрывать в конкурентной борьбе за рынки сбыта из-за подорожавшей электроэнергии.



Конечно, реакторы закрываются не только в результате давления США, но и чисто из-за своего возраста, ибо срок эксплуатации есть срок эксплуатации.



Швейцария тоже растеряла вначале часть своих реакторов, потом практически отказалась от банковской тайны и стала обмениваться сообщениями с США, Германией о клиентах швейцарских банков, которые являются налогоплательщиками вышеозначенных стран, потом начались проблемы у швейцарских банков, а потом Швейцария решила поправить свое финансовое здоровье, присоединившись к санкциям против России. А началось все с отказа от дешевого электричества АЭС. Германия нынче повторяет весь этот путь. И если Украина закроет свои реакторы, то американцы будут только счастливы, ибо одним конкурентом на топливо станет меньше. В настоящий момент украинские АЭС вырабатывают 75% всей энергии страны. С 1 января транзит российского газа через Украину прекращается, и государство Украина больше не нужно ни России, ни Европе. Америке нужно, а нам нет. До сих пор прокачка газа спасала Украину от полного разрушения ее инфраструктуры.



Кстати, в последнее время многие СМИ кричали о том, что Украина располагает полезными ископаемыми на 12 триллионов долларов. Однако, для того чтобы начать их добычу и переработку, нужно вложить такие огромные средства в дороги, сети, электростанции и т.д., что овчинка выделки не стоит. Советская власть прекрасно знала про эти месторождения, и если бы добывать их было бы рентабельно, то все уже давно бы добывали.



Дары смерти

Затекающее солнце в зрачки.

Уплывающие тени людей.

Прямо в ту неизбежность,

что смертью

зовется.



Мы как путники ждали привала,

И за звездами видели край,

Демонстрирующий небрежность

и зовущий как

придется.



Те отчетливые линии смутно

Закрывают наш разум

И в слепящих пустотах

закоулков души

возлежат.



Я поверю им в пол-оборота,

А может, даже в полный рост.

В тех буйных красотах

Блуждать был я рад



Те дары, что давала нам жизнь,

Обесценены были весною.

И поэтому мы наказаны ей.

Бессмертие нам

дано.



Не познать неуклонной границы

И безбрежной волны громких лет.

И рассыпано солнце

между пальцами.

решено…



Нет свободы, и воли, и фатума.

Белое облако моих глаз

Проливает на землю

робкие капли

тепла.



Есть любовь, добро и красота -

Среди этих бесконечных гор

Любовь-Феникс нас на крыльях

несла.



Валентина Чибисова



*дивжение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ



Полный текст

https://zavtra.ru/blogs/hroniki_smuti_dekabr_2024g_ Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735466700





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