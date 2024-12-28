Второй ушел: зачем парламент Южной Кореи отстранил и.о. президента, - К.Фeнин

13:17 29.12.2024

Второй ушел: зачем парламент Южной Кореи отстранил и.о. президента

Политический кризис усугубил экономические проблемы страны



Кирилл Фенин



Национальная ассамблея Южной Кореи объявила импичмент премьер-министру Хан Док Су, который исполнял обязанности президента. Премьера обвинили в том, что он помогал отстраненному президенту Юн Сок Елю, отказавшись назначить новых судей Конституционного суда. Импичмент премьер-министра может привести к потере управляемости экономикой страны, считают опрошенные "Известиями" эксперты. В то же время внешняя политика Сеула не изменится, пока к власти не придет оппозиция.



Что произошло в Южной Корее



Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за импичмент премьер-министра и исполняющего обязанности президента Хан Док Су. Отстранение поддержали 192 депутата, все они из оппозиционной Объединенной демократической партии и пяти других политических сил. Согласно конституции Южной Кореи, для импичмента президента необходимо две трети голосов (200 депутатов), но для отстранения чиновников высокого ранга, включая премьера, достаточно простого большинства (151 голос).



Перед голосованием спикер Национальной ассамблеи У Вон Сик заявил, что для отстранения и.о. президента достаточно простого большинства. Правящая в стране партия "Гражданская сила" не согласилась с таким решением и отказалась голосовать за импичмент Хан Док Су. При этом сам отстраненный премьер по итогам голосования заявил, что уважает решение парламента и приостановит свои обязанности в соответствии с законом.



Теперь исполнять обязанности президента и премьера будет вице-премьер и министр финансов Чхве Сан Мок. Ранее он обратился к парламенту с просьбой не отстранять главу правительства Хан Док Су от должности. Политик призвал все партии сосредоточиться исключительно на экономической стабильности страны и общественном благосостоянии.



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Напомним, что политический кризис в Южной Корее резко обострился 3 декабря после решения президента Юн Сок Еля ввести военное положение и запретить любую политическую деятельность. Свой шаг он объяснил действиями "беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил", подразумевая оппозицию, которая запустила процесс отстранения ряда чиновников и угрожала импичментом самому Юн Сок Елю из-за коррупционных скандалов с участием в том числе его жены.



Тем не менее большая часть депутатов Национальной ассамблеи Южной Кореи смогла собраться и проголосовать за отмену военного положения. Президент подчинился их решению и уже ранним утром 4 декабря отменил действие режима. В тот же день Объединенная демократическая партия и еще пять более мелких оппозиционных сил запустили процедуру импичмента президента. 14 декабря Юн Сок Еля отстранили от власти, теперь это решение должен утвердить Конституционный суд.



Как политический кризис влияет на экономику Южной Кореи



Масштабный политический кризис уже сказывается на южнокорейской экономике: курс дошел до 1480 вон за доллар США - это новый антирекорд для страны после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Причем нынешнее падение курса валют продолжается уже 11 дней подряд.



Однако текущие проблемы в экономике обусловлены не только импичментом, но и объективными факторами, заявил "Известиям" ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Ким Ен Ун.



В свободном падении оказался и фондовый рынок страны: индекс KOSDAQ упал на 22% с начала года, KOSPI потерял 9%. Если ситуация не изменится, то это снижение будет самым масштабным со времен экономического кризиса 2008–2009 годов. Рост ВВП в III квартале 2024 года составил лишь 0,1%, годом ранее этот показатель был 1,5%. В стране наблюдается самая высокая с конца 1990-х инфляция - в 2023 году она составила 3,6%. На этом фоне растет бюджетный дефицит и уровень госдолга, который превысил 50% ВВП.



Политический кризис не дает властям возможности решить эти вопросы. Именно сопротивление оппозиции во время принятия бюджета было одним из оправданий введения военного положения. Тогда Объединенная демократическая партия урезала финансирование президентской администрации, прокуратуры и резервных фондов правительства.



- Политический кризис и потеря должного уровня управляемости могут усилить экономические сложности, с которыми сталкивается Южная Корея, - сказал Ким Ен Ун.



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Оппозиция решила объявить импичмент и.о. президента, поскольку Хан Док Су отказался назначить трех недостающих судей в Конституционный суд. Сейчас в нем заседает шесть судей из девяти. Назначает их президент, причем трех он выбирает самостоятельно, еще трех делегирует по рекомендации главного судьи Верховного суда, а оставшихся - по предложению парламента.



Национальная ассамблея, где доминирует Объединенная демократическая партия, предложила три кандидатуры, две из которых близки к оппозиции. Однако 26 декабря премьер-министр Хан Док Су обратился с посланием к нации, в котором пообещал, что назначит судей, только если по этому вопросу будет достигнут консенсус. Президентская партия "Гражданская сила" настаивает, что и.о. президента может назначить судей лишь после того, как Конституционный суд примет решение по импичменту президента Юн Сок Еля.



Таким образом премьер и правящая партия содействуют временно отстраненному президенту. Примечательно, что перед введением военного положения президент Юн Сок Ель собрал заседание Госсовета (орган, в который входят премьер и некоторые министры), на котором обсуждалось введение военного положения. Премьер-министр присутствовал там и не возражал против этого, фактически поддержав решение главы государства, утверждает Ким Ен Ун. Теперь Хан Док Су, по словам эксперта, не стал пополнять высший судебный орган, хотя это нужно для решения вопроса об импичменте.



- Допустим, через два-три месяца будет голосование в Конституционном суде и внезапно в этот день один из шести членов суда заболевает и не принимает участия в голосовании. И все, решение не принимается. Тогда президент Юн Сок Ель возвращается к власти, - пояснил Ким Ен Ун.



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Впрочем, даже тогда политический кризис на закончится. В случае возвращения Юн Сок Еля к исполнению обязанностей президента оппозиция вновь запустит процесс импичмента, считает ведущий сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов.



- Демократы, которые откровенно рвутся к власти, просто планируют использовать свое преимущество в парламенте, методично устраивая импичмент всем, кто отказывается действовать на их условиях. При первом взгляде вроде бы мы видим, как демократия сопротивляется попыткам ввести военное положение, при втором очевидно, что стороны, мягко говоря, стоят друг друга, - сказал Асмолов.



Эксперт отметил, что южнокорейская политическая система оказалась не готова к тому, что партия с большинством в парламенте начинает тотально бойкотировать действия исполнительной власти. При этом внутренняя нестабильность влияет на отношения Сеула с другими странами региона.



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Импичмент главы государства и премьер-министра привел к остановке многих внешнеполитических проектов. Продолжение этой тенденции поставит даже у союзников Сеула вопрос о том, с кем вести переговоры. Однако союз с США сохранится при любом стечении обстоятельств, поскольку Вашингтон предоставляет Республике Корея не только военную, но и экономическую поддержку, заметил Ким Ен Ун.



- Американцы позволяют Южной Корее иметь доступ на собственный рынок, который закрыт для многих других компаний и стран. Прежде всего, это касается электроники, - сказал эксперт.



При этом политика в отношении в России и Китая не изменится, пока Конституционный суд рассматривает законность импичмента Юн Сок Еля. В случае его окончательного отстранения в течение 60 дней в Южной Корее пройдут досрочные президентские выборы. Социологические опросы отдают предпочтение лидеру оппозиции Ли Чжэ Мену, который был соперником Юн Сок Еля на выборах 2022 года. Он выступает за нормализацию отношений и расширение торгово-экономических связей с Китаем и Россией, говорит Ким Ен Ун.



В Пхеньяне события в Южной Корее назвали "шокирующими", а действия президента Юн Сок Еля - применением инструментов "фашистской диктатуры" против собственного народа. Однако КНДР вряд ли постарается воспользоваться политическим кризисом в Южной Корее, сказала "Известиям" кореевед, старший преподаватель Восточного факультета ГАУГН при РАН Анна Поленова.



- Довольно сдержанная по северокорейским меркам реакция на последние события в Сеуле еще раз подчеркнула перемены, произошедшие в политике Пхеньяна на межкорейском направлении: Южная Корея для КНДР больше не представляет значительного интереса, - сказала Анна Поленова.



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Хотя Пхеньян определенно учитывает обстановку у южных соседей, в гораздо большей степени на его планы влияет позиция Москвы, Пекина и Вашингтона, резюмировала она.