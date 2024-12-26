Казахстан. Игра по-крупному. Часть 2: Как паук-монополист забирает все ставки себе

13:22 29.12.2024 Игра по-крупному. Часть 2: как паук-монополист забирает все ставки себе



Никита Дробны

26 декабря 2024



Orda.kz продолжает рассказывать о том, как в Казахстане пытаются под предлогом борьбы с лудоманией монополизировать сразу несколько отраслей. В предыдущем материале мы показали, как монополисты превратили рынок лотерей в прикрытие для азартных игр, наркоторговли и проституции, а доходы выводят в офшоры.



А сейчас объясним, как рынок спортивных пари пытаются превратить в кормушку для единого оператора-монополиста - и заодно отдать в частные руки все платежи в стране.



Битва с ветряными мельницами



Борьба с лудоманией - новый государственный тренд. Под ее предлогом приняли нашумевший закон, ею объясняют спорные инициативы депутатов. Зависимость от игр называют причиной чуть ли не всех проблем казахстанского общества - домашнего насилия, суицидов, разводов.



Точных цифр о том, сколько в Казахстане любителей азартных игр, нет. Можно лишь опираться на данные соцопросов. Например, в 2023 году три процента молодых казахстанцев признавались, что регулярно играют или делают ставки. Много это или мало - вопрос дискуссионный. Но ради борьбы с игровой зависимостью уже приняли закон, лишивший права участвовать в азартных играх 3,5 млн граждан (в первую очередь из ЕРД - единого реестра должников).



Есть и соответствующая база данных ЕРД, и список лиц, которым ограничено участие в азартных играх и пари, куда любой казахстанец может самостоятельно добавить себя через eGov. Теперь казино и букмекеры должны сверять имена посетителей с этим списком. При этом борьба с лудоманией почему-то не затронула лотереи, которые привлекают азартных игроков ничуть не меньше, чем рулетка, покер или ставки на спорт. Некоторые ученые утверждают, что даже "быстрые ставки" на рынке акций и валют могут порождать лудоманию - но играть на бирже казахстанцам тоже никто не запрещает, хотя денежные потери при неудачной покупке акций или валюты могут быть куда выше.



За то, чтобы ограничить рынок ставок ради борьбы с лудоманией, активно ратовали отдельные депутаты - например, Руслан Берденов, чей ресторан активно пиарили китайские блогеры, приехавшие в Казахстан по приглашению Министерства туризма и спорта. На одном из заседаний г-н Берденов даже утверждал, что в некоторых вузах Казахстана по 20-30 % студентов якобы страдают лудоманией.



Позже суд установил, что обвинения г-на Берденова в адрес букмекеров не соответствовали действительности - правда, пострадавших по делу не установили, потому что депутат не называл конкретные компании. Пострадали разве что казахстанцы, которых мажилисмен ввел в заблуждение ложными заявлениями (кстати, по данным соцопросов, лудомания не входит даже в десятку главных общественных проблем).



Тем не менее на основании этих ошибочных заявлений успели разработать и принять закон. Казино и букмекеры обязаны его строго выполнять - но, оказывается, не могут. Потому что у добросовестного бизнеса до сих пор нет работающих инструментов, позволяющих это делать.



Закон невыполним, но это закон



ОЮЛ "Ассоциация букмекеров Казахстана" пожаловалась в Антикор на то, что участники рынка не могут полноценно исполнять требования нового закона (это касается и списка лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари, и ЕРД). Сейчас единственный легальный вариант - вручную проверять каждый ИИН. В списках у букмекеров - десятки, а то и сотни тысяч человек.



Чтобы проверить всех клиентов букмекеров вручную по ИИН с помощью ЭЦП и заблокировать тех, кому больше нельзя делать ставки по новому закону, потребуется около месяца (при условии круглосуточной работы). А ведь база данных постоянно пополняется, то есть этот процесс придется проводить постоянно. И каждый раз "запоздание" будет составлять от пары недель до месяца.



"Ассоциация, начиная с весны 2024 года, неоднократно сообщала Министерству туризма и спорта, что невозможно исполнять закон в части недопуска к пари лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари. Однако бездействие министерства привело к тому, что закон есть, наказание за его неисполнение есть, а работающих инструментов его выполнения нет",

подчеркивают в Ассоциации букмекеров.



Не лучше обстоит ситуация с ЕРД. Систему, которую предлагают применять для сверки, изначально создавали для других целей. Поэтому при большом количестве обращений она просто блокирует букмекера, и дальше проводить проверку невозможно. Конечно, это помогает защититься от злоумышленников. Но для массовой сверки со множеством запросов такая система просто непригодна.



За неисполнение закона в первый раз букмекерам грозят штрафы, за повторное нарушение - отзыв лицензии. В Минспорта знают, что у участников рынка нет технической возможности соблюдать закон. Несмотря на это, ведомство запустило массовые проверки бизнеса. Вопрос о наказании за нарушения собираются решать с каждой компанией в "индивидуальном порядке" - а это открывает большой простор для коррупции.



Даже если исключить коррупционные риски, велика вероятность, что скоро на рынке ставок останется гораздо меньше игроков. Возможно, первые головы полетят уже в ближайшие дни. 27 декабря букмекеров вызывают для оформления административных протоколов. Некоторым участникам рынка уже грозит отзыв лицензий.



Уличить большинство компаний в двух нарушениях закона подряд будет несложно. Но казахстанцы, желающие делать ставки на спорт, никуда не денутся. И дальше есть два варианта: либо все участники пари переместятся к офшорным операторам, которые не платят налоги в Казахстане, либо…



Либо отрасль отдадут монополисту, как это уже произошло с лотереями.



Проще купить, чем взять бесплатно?



Почему же Минспорта не позаботилось о том, чтобы дать игорному бизнесу и букмекерам возможность соблюдать новый закон?



В обеих отраслевых ассоциациях букмекеров подчеркивают, что несколько десятков раз обращались в министерство и просили собрать рабочую группу, чтобы как можно скорее создать работающую систему для соблюдения закона. В Минспорта такую группу создавать отказались (позже ее сформировали на базе НПП "Атамекен").



Тогда Консорциум платежных организаций и поставщиков сервисов предложил использовать для этого свою систему. Такое техническое решение можно было бы реализовать всего за две-три недели и без трат из бюджета. Но министерство почему-то отказалось - хотя создание системы было именно его инициативой. Представители бизнеса подозревают, что на сотрудников Минспорта могут давить лоббисты, которые стремятся монополизировать рынок платежей.



Консорциум может сделать систему быстро и бесплатно. Ведь у букмекеров уже есть все необходимые интеграции с государственными информационными системами. Минюст и МЦРИАП тоже не против такого варианта (они дали согласие на доступ к специальным инструментам для разработчиков, но для этого необходима заявка с подписью Минспорта). Еще в сентябре при обсуждении на площадке НПП "Атамекен" все министерства поддержали идею консорциума.



Если бы в Минспорта согласились на это предложение, то новый закон полностью исполнялся бы уже в сентябре. Однако год уже подходит к концу, тем временем у букмекеров нет ни заявки от Минспорта, ни работающей системы.



"Минспорта неоднократно на совещаниях в присутствии свидетелей аргументировало отказ создать работающий инструмент выполнения закона тем, что "скоро появится единая система, и значит, новый инструмент не нужен". Однако, по информации от МЦРИАП с тех же совещаний, МТС только планирует закупать российскую систему за бюджетные деньги. Узнав, что есть быстрое бесплатное решение, МЦРИАП предложил провести сравнительный анализ, так как отечественное решение выгоднее для государства", - утверждают в ассоциации букмекеров.



Представители легального игорного бизнеса, с которыми связался журналист Orda.kz, отказались комментировать эту ситуацию. По вполне очевидным причинам.



Триллион тенге для паука-монополиста



Может возникнуть впечатление, что Минспорта намеренно затягивает решение проблемы. Уличить любого букмекера в нарушении закона - проще простого. А учитывая, что за два нарушения лишают лицензии, министерство в любой момент может устроить хладнокровную "зачистку" рынка и освободить пространство для монополизации.



Одна попытка создать паука-монополиста, сосущего соки из отрасли, уже была. Но в тот раз авторам схемы помешала бдительность казахстанских силовиков.



В 2021 году бывшего вице-министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова осудили за мошенничество. Его задержали в феврале того же года, когда он собирался улететь на отдых в Дубай. Следствие установило, что Мусайбеков лоббировал интересы частной компании, которая планировала получить под свой контроль будущий Центр учета ставок (ЦУС).



Мусайбеков в итоге отделался штрафом на сумму более 62 млн тенге. Но в остальном практически не пострадал - и вскоре после приговора стал вице-президентом Казахстанской ассоциации киберспорта. По стечению обстоятельств, экс-глава "Казахтелекома" Куанышбек Есекеев, чье имя связывают с попытками монополизации различных отраслей экономики, - глава этой ассоциации.



Суд над Мусайбековым, казалось бы, поставил крест на идее о создании ЦУС - частной конторы, которая регистрировала бы все ставки у букмекеров, но при этом забирала бы себе по четыре процента с каждой транзакции. Именно эту идею активно лоббировал г-н Есекеев. Предлогом была необходимость регулирования рынка, который якобы находится в тени и платит мало налогов. В ассоциации букмекеров подчеркивают: если бы Есекееву удалось реализовать эту идею и создать ЦУС в обход государственных финансовых регуляторов (АРРФР и Нацбанка), он получил бы под свой контроль полноценную финансовую монополию.



Когда схему монополизации только задумывали, ее обосновывали "выводом бизнеса из тени". Но этот аргумент устарел. Букмекеры выполнили свои обязательства по меморандуму с КГД и Минспорта - обеспечили прямую интеграцию своих аппаратно-программных комплексов с информационными системами КГД.



Государство в ответ обещало убрать из проекта закона пункт о Центре учета ставок. Этот пункт меморандума так и не выполнили, вопреки трем поручениям вице-премьеров. Напротив, ЦУС наделили платежными функциями и переименовали в ЕСУ (единую систему учета).



Сейчас все деньги, проходящие через систему ставок и пари, контролируют тремя способами. Во-первых, есть прямая интеграция с КГД. Во-вторых, чеки ОФД. В-третьих, контроль со стороны банков и платежных организаций: все платежи проводят онлайн. Зачем нужен четвертый уровень проверки с созданием "единого оператора платежей" и как он поможет в борьбе с лудоманией - никто не может объяснить. Но лоббисты не прекращают попыток продавить создание ЦУС под новым названием.



Особенно отличился на этом поприще некий общественный фонд Nonbet. Он зарегистрирован в обычной квартире в Алматы и ни разу не платил налогов за три с половиной года существования. Данных о работе фонда в публичном пространстве практически нет. У Nonbet есть сайт, на котором размещены три статьи и ссылка для перехода в WhatsApp-чат. Разделы, где должны быть реквизиты и правовая информация, не открываются.



Однако именно эта организация, о деятельности которой решительно ничего не известно, обращалась в администрацию президента с настоятельными просьбами создать ЦУС. И именно после ее письма сотрудники АП обращались в госорганы и к депутатам с соответствующим предложением. Все становится понятнее, если знать, что руководитель и один из учредителей неработающего фонда - 29-летний Вячеслав Анисимов - это бывший сотрудник PR-службы в одном из проектов Куанышбека Есекеева "Умный город".



Не в интересах государства



Когда депутаты мажилиса проверили информацию, то поняли, что предлагаемый "регулятор" будет полностью дублировать функции других госорганов. И станет такой же прокладкой-монополистом, как и печально известный "Оператор РОП". Поэтому они выступили решительно против создания ЦУС.



Но сразу после этого в мажилис пришло письмо из администрации президента за подписью Асета Иргалиева (по совпадению, через несколько дней после отправки письма депутатам он покинул АП и сейчас представляет интересы Казахстана при ВТО). Вмешательство Иргалиева выглядит удивительным, поскольку он раньше не проявлял интереса к ситуации на рынке ставок. В своем письме Иргалиев обвинял депутатов в продажности и настаивал, чтобы депутаты одобрили создание ЦУС.



"Это письмо, о существовании которого известно из открытых источников, нарушало Конституцию РК, принцип разделения властей, нарушало прописанные в Конституции РК и законах процедуры рассмотрения законопроектов мажилисом", - подчеркивают в ассоциации букмекеров.



Депутаты проголосовали против поправки, предусматривающей наделение ЦУС (ЕСУ) платежными функциями. На заседании рабочей группы в мажилисе выяснилось, что ни Нацбанк, ни АРРФР, ни АФМ о такой инициативе не знали и заключений не давали.



После этого мажилисменов экстренно собрали на следующее утро для переголосования, и вопрос приняли без обсуждения. По слухам, в ночь перед повторным голосованием с депутатами вели "воспитательные беседы" сотрудники администрации президента. Среди аргументов был довод о том, что за внедрением ЦУС якобы стоят какие-то влиятельные люди - может быть, даже связанные с президентом лично.



"Мы уверены, что ни глава государства, ни его близкие родственники не являются бенефициарами схемы, поскольку все ниточки ведут к автору схемы еще из середины десятых годов и к вовлеченным в коррупциогенные ситуации различным регуляторам. Поэтому кроме ущерба государству, госбюджету, бизнесу и целым отраслям экономики, с нашей точки зрения, также нанесен ущерб честному имени главы государства",

подчеркивают в ассоциации.



При обсуждении законопроекта допустили массу нарушений:



не провели оценку регуляторного воздействия;

не запросили заключения компетентных госорганов (как минимум Нацбанка, АЗРК, АРРФР и АФМ);

не получили заключение АЗРК по поводу монопольной функции ЕСУ (ЦУС);

не выяснили, есть ли альтернативные варианты - хотя они были, как со стороны госорганов, так и со стороны бизнеса.



"Такое "скоропостижное принятие законопроекта чужими руками" полностью соответствует схеме Есекеева, которую он применял как при монополизации отрасли лотерей, так и при попытке внедрить ЦУС в 2020 году", - утверждается в обращении ассоциации в Антикор.



По-видимому, схему с внедрением ЦУС под новым названием собираются провернуть в 2025 году. По предварительной информации, Минспорта уже готовится к ее реализации - потому и не позволяет отечественным разработчикам быстро, бесплатно и с соблюдением антимонопольного законодательства внедрить инструмент исполнения закона. Вместо этого предположительно планируют закупить российскую систему за средства республиканского бюджета или даже дать оператору-монополисту право собирать "частный цифровой налог".



Речь идет о монополизации рынка платежей объемом триллион тенге в год. Этот рынок сейчас обслуживают десятки банков и платежных организаций, и все платежи проходят через "тройной кордон" проверок.



Мы уже подробно рассказывали, чем грозит создание компании-монополиста, у которой будет функция оператора платежей. Можно не симпатизировать букмекерам и никогда не делать ставки, но согласны ли казахстанцы, чтобы очередной "единый оператор-монополист" получал проценты от каждого их платежа? И готово ли государство к тому, как появление такого паука-кровососа отразится на экономике и бюджете?



По нашей информации, Антикор перенаправил жалобу ассоциации букмекеров в Министерство туризма и спорта - то есть в тот самый орган, которым авторы обращения недовольны. Значит ли это, что интересы бизнеса, депутатов, государственных чиновников и миллионов казахстанцев защищать попросту некому?



От редакции: Orda.kz направит официальные запросы в Антикор, Минфин и Минспорта, чтобы выяснить позицию государственных ведомств по поводу внедрения так называемой ЕСУ и узнать, почему предпринимателям не дают возможности соблюдать закон. Источник - орда

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