|Событие недели в СВО. Блокада Великой Новоселки
13:25 29.12.2024
Евгений Норин
СВО
Рождественским подарком нашим войскам на поле боя, судя по всему, станет многострадальный укрепрайон противника в поселке Великая (она же Большая) Новоселка. Это была исходная позиция для восточной "клешни" украинского "контрнаступа" в 2023 году. Сейчас же Новоселка ограничивает западный фланг соединений ВС РФ, идущих из-под Угледара. Она, конечно, ценна не сама по себе – это не слишком большой населенный пункт. Вопрос в том, что Великая Новоселка – это восточный фланг украинской системы укреплений в Запорожье.
За последние дни русские войска приблизились к поселку с нескольких сторон. На севере удалось пробиться через Новый Комар и отрезать противнику пути сообщения. Южнее наши взяли Макаровку. Украинские картографы даже сгоряча нарисовали там окружение – что, конечно, приятно, но, увы, неправда – из Макаровки противник отступил к Времьевке, расположенной у самой Великой Новоселки. Но что действительно радует – это марш по лесопосадкам западнее. Здесь ВС РФ прорвались к дороге, ведущей из укрепрайона ВСУ на запад. Пока там нет физического контроля, то есть наши войска не седлают трассу, но уже перекрыт путь снабжения и отхода: теперь оттуда можно выходить только по грунтовым дорогам через 5-километровую горловину. Слово "Угледар" тихонько шелестит в воздухе. Только здесь ситуация для украинских частей даже несколько хуже. Дело в том, что теперь отходить придется через очень пересеченную местность с речками.
Сейчас на повестке дня стоит взятие под контроль пригорода Новоселки – Нескучного, а также господствующих над местностью холмов. Сделать это будет уже все-таки попроще: противник в Великой Новоселке "размягчен", снабжение, эвакуация раненых и прочие процессы нарушены, а силы неприятеля, соответственно, будут отвлекаться на задачу спасения гарнизона и удержания ситуации от полного коллапса.
Другой вопрос, что само по себе взятие Великой Новоселки – это только один шаг к тому, чтобы сломить оборону ВСУ на юго-западе Донбасса. Противник, разумеется, потеряет там еще какие-то силы. Не очень крупные – эквивалентные, вероятно, одному батальону приличной комплектности. Однако и это полезно в смысле расшатывания армии незалежной. Регулярных поставок техники у неприятеля мало, а свежей хорошо обученной пехоты еще меньше. Каскад оперативных кризисов то там, то здесь заставляет его раздергивать резервы. А это увеличивает общее напряжение фронта.
Собственно, данное обстоятельство хорошо заметно по динамике движения. Так, темпы продвижения на фронте очень невелики, прямо скажем. Вопрос в том, какая тенденция кроется под этими перемещениями. За первые пару месяцев 2024 года ВС РФ освободили больше, чем за весь 2023. Само собой, тут эффект низкой базы – в прошлом году значимые продвижения были только в районе Бахмута и Авдеевки, и 2024-й начался с той самой Авдеевки. Однако за последние 2 месяца наши войска отвоевали больше, чем за все прочие месяцы текущего года, а декабрь явно станет рекордным и по пройденным квадратным километрам, и по взятым городам и поселкам. Идеального равновесия не бывает, и статики в таких передвижениях нет. Как при прорыве плотины – маленькая трещина постепенно расширяется, напряжение накапливается, и, если у вас сочится узкая пробоина, это не значит, что через какое-то время ручеек все еще будет струиться. Нет, просто в какой-то момент у вас смоет всю плотину.
Примерно это мы сейчас и видим на фронте. И, скорее всего, именно пониманием данного факта объясняется несколько истеричная активность противника в последние недели. Попытки устроить новую кампанию по поджогам и подрывам, удары дронами по Казани – все это неприятно, но это происходит не от невероятной мощи неприятеля, а из-за четкого понимания: если он сейчас не сможет нанести России какой-то ошеломительный удар, то просто потерпит поражение в текущем конфликте.