Событие недели в СВО. Блокада Великой Новоселки

13:25 29.12.2024

Евгений Норин



СВО



Рождественским подарком нашим войскам на поле боя, судя по всему, станет многострадальный укрепрайон противника в поселке Великая (она же Большая) Новоселка. Это была исходная позиция для восточной "клешни" украинского "контрнаступа" в 2023 году. Сейчас же Новоселка ограничивает западный фланг соединений ВС РФ, идущих из-под Угледара. Она, конечно, ценна не сама по себе – это не слишком большой населенный пункт. Вопрос в том, что Великая Новоселка – это восточный фланг украинской системы укреплений в Запорожье.



За последние дни русские войска приблизились к поселку с нескольких сторон. На севере удалось пробиться через Новый Комар и отрезать противнику пути сообщения. Южнее наши взяли Макаровку. Украинские картографы даже сгоряча нарисовали там окружение – что, конечно, приятно, но, увы, неправда – из Макаровки противник отступил к Времьевке, расположенной у самой Великой Новоселки. Но что действительно радует – это марш по лесопосадкам западнее. Здесь ВС РФ прорвались к дороге, ведущей из укрепрайона ВСУ на запад. Пока там нет физического контроля, то есть наши войска не седлают трассу, но уже перекрыт путь снабжения и отхода: теперь оттуда можно выходить только по грунтовым дорогам через 5-километровую горловину. Слово "Угледар" тихонько шелестит в воздухе. Только здесь ситуация для украинских частей даже несколько хуже. Дело в том, что теперь отходить придется через очень пересеченную местность с речками.



