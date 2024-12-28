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Китай запустил первый десантный корабль нового поколения: конкуренция с военной армадой США
13:41 29.12.2024

В мире есть только один подобный корабль

Китай запустил свой первый десантный корабль нового поколения, добавив мощный ультрасовременный военный корабль к быстро растущему военно-морскому флоту страны, который стремится конкурировать с военной мощью Соединенных Штатов.

Десантный корабль-амфибия Type 076 сошел на воду в пятницу на церемонии спуска на воду на верфи в Шанхае, говорится в заявлении Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Согласно заявлению, корабль, названный "Сычуань" в честь юго-западной китайской провинции, самостоятельно разработанный китайцами, рассматривается как "ключевой актив" для продвижения преобразований военно-морского флота и повышения его оперативных возможностей на большие расстояния.

Китай, который уже может похвастаться крупнейшими военно-морскими силами в мире, строит авианосцы и крупные военные корабли ошеломляющими темпами, стремясь распространить свою мощь далеко за пределы своих берегов и сравняться с военным превосходством США, отмечает CNN.



Согласно информации китайского ВМФ, Type 076, имеющий полное водоизмещение более 40 000 тонн, входит в число крупнейших в мире десантных кораблей-амфибий, имеет надстройку в виде двух островков и полетную палубу во всю длину.

Наиболее примечательно, что корабль оснащен электромагнитной катапультной системой, которая позволяет ему перевозить самолеты с неподвижным крылом, а также вертолеты и десантное оборудование, обычно устанавливаемое на военных кораблях этого типа, говорится в сообщении ВМС КНР.

Система электромагнитной катапульты позволит Type 076 запускать более крупные и тяжелые самолеты, чем это было бы возможно без использования этой технологии. Это означает, что самолет может перевозить больше топлива, что увеличивает его дальность полета и дальность использования корабля в качестве боевой платформы, а также больше бомб или ракет, что делает сам самолет более смертоносным.

Только еще один военный корабль, находящийся на вооружении во всем мире, новейший авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд", использует электромагнитную катапультную систему.

Новейший китайский авианосец "Фуцзянь", который находится на ходовых испытаниях и еще не введен в эксплуатацию, также оснащен электромагнитной системой, отмечает CNN.

Десантные корабли ВМС США оснащены F-35B - малозаметным истребителем-невидимкой с коротким взлетом и вертикальной посадкой, используемым ВМС США, корпусом морской пехоты и военно-воздушными силами.

Насколько известно, ВМС НОАК не располагают пилотируемым самолетом, эквивалентным F-35B, поэтому они могут использовать тот же самолет, что и "Фуцзянь".

Но в докладе, опубликованном ранее в этом году Центром стратегических и международных исследований, говорится, что Type 076 может быть использован в качестве мощной платформы для беспилотных летательных аппаратов.

"Если речь пойдет только о беспилотных системах, авиакрыло Type 076 будет обладать высокими возможностями. Китай может похвастаться передовым и постоянно растущим арсеналом беспилотных летательных аппаратов, включая боевой беспилотник-невидимку GJ-11, разведывательный беспилотник WZ-7 и ударный беспилотный летательный аппарат CASC Rainbow", - говорится в августовском отчете CSIS, который был основан на спутниковых снимках строящегося корабля.

Что касается других возможностей Type 076, то в отчете CSIS говорится, что он, как ожидается, будет оснащен вертолетами и десантными судами-амфибиями, способными разместить более 1000 морских пехотинцев.

В отчете CSIS говорится, что, учитывая большие размеры корабля, он должен быть способен перевозить больше всего, чем меньшие десантные корабли типа 075 в Китае, десантные корабли класса "Америка" ВМС США и вертолетоносцы класса "Идзумо" в Японии, которые переоборудуются для перевозки F-35B.

Карл Шустер, военный аналитик и бывший капитан ВМС США, сказал, что размер имеет большое значение, когда речь заходит о типе 076.

"Это свидетельствует о приверженности ВМС НОАК экспедиционным и десантным операциям и расширении их возможностей", - сказал он, добавив, что это кое-что говорит о конкуренции между двумя крупнейшими военно-морскими державами мира, Китаем и Соединенными Штатами.

"Это демонстрирует растущую способность Китая к проецированию морской мощи в то время, когда приверженность ВМС США проведению экспедиционных операций, десантных операций и операций по оказанию гуманитарной помощи значительно снизилась", - сказал Шустер, бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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