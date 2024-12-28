Дурман опасных химер. В 2024 году мир не стал справедливее, - Сергей Кожемякин

13:42 29.12.2024 Дурман опасных химер. В 2024 году мир не стал справедливее



Потрясения уходящего года не привели к краху старого мира. Система угнетения становится все изощреннее, обращаясь к демагогии и играя на предрассудках. Побороть несправедливость может не перетасовка капиталистических карт, а полное разоблачение буржуазных шулеров.



Опасные химеры



История меньше всего похожа на ровный и прямой тракт. В ней есть место ухабам, бездорожью, долгим объездным путям. Не подвергая сомнению неизбежность крушения капитализма, нельзя рассчитывать, что оно произойдет в обозримой перспективе, по мановению волшебной палочки. Как предупреждал В.И. Ленин, даже после сплочения трудящихся мира буржуазия добровольно не капитулирует, оказывая "долгое, упорное, отчаянное сопротивление". "Никогда… эксплуататоры не подчинятся решению большинства эксплуатируемых, не испробовав в последней, отчаянной битве, в ряде битв своего преимущества", - указывал он.



И уж тем более широкий простор для маневров капитала остается теперь, когда до реального объединения эксплуатируемых еще далеко. 2024 год показал способность правящих классов к мимикрии, к одурманиванию трудящихся с помощью лукавых химер. Самый яркий пример - триумфальное возвращение к власти Дональда Трампа. Политик, во время первого срока полномочий сделавший для блага крупнейших корпораций больше, чем кто-либо из его предшественников, наводнивший свою администрацию прожженными дельцами Уолл-стрит, сумел убедить многих простых американцев в том, что будет работать ради их блага. Не последнюю роль сыграло формирование образа врага из иммигрантов и "коммунистов". К таковым Трамп и его единомышленники относят всех, кто смеет требовать минимального перераспределения богатств.



Схожие тенденции характерны для других частей света. Под предлогом "коммунистической угрозы" пытался разогнать контролируемый оппозицией парламент и установить режим личной власти президент Южной Кореи Юн Сок Ель. На выборах в Европарламент, а также в Австрии, Германии, во Франции, в Португалии невиданного успеха добились крайне правые партии. Их неолиберальные экономические программы маскируются антииммигрантской риторикой, лозунгами о защите "традиционных ценностей", критикой внешней политики западных столиц. Но если отстаивание интересов крупного бизнеса остается непоколебимым, то популистская мишура легко отбрасывается. Вчерашние "друзья Москвы" из числа итальянских правых перекрасились после прихода к власти. А "Альтернатива для Германии" выдвинула в канцлеры Алису Вайдель, известную своей нетрадиционной сексуальной ориентацией.



Что такое "чистый капитализм", в полной мере ощутили на себе жители Аргентины. Реформы Хавьера Милея, победившего на волне популизма, принесли пользу узкой прослойке бизнеса. Реальные зарплаты трудящихся упали, уровень бедности подскочил с 41,7 до 53 процентов. Пятая часть населения - свыше восьми миллионов человек - не может заработать даже на базовую продуктовую корзину.



Впрочем, не является панацеей и "многополярный мир", о котором немало говорилось в уходящем году. Рост влияния незападных стран частично перетасовывает "глобальную колоду", но не меняет правил. Большинство новых игроков - будь то Индия, Турция, Россия, Саудовская Аравия или ОАЭ - такие же буржуазные государства, со всеми свойственными капитализму противоречиями, язвами и пороками.



Взять, например, правящую в Индии "Бхаратия джаната парти", в этом году победившую третий раз подряд. За ее националистическими спекуляциями скрывается работа на благо капитала. Десятилетнее правление Нарендры Моди принесло утроение числа долларовых миллиардеров. Их сказочное обогащение оплачено голодом и нищетой сотен миллионов сограждан. Подсчитано, что имущественный раскол в Индии сейчас глубже, чем в колониальную эпоху.



В России с момента начала специальной военной операции число миллиардеров выросло на 40 процентов, а их суммарное состояние - на 63 процента. "Миролюбие" новых глобальных полюсов хорошо иллюстрирует политика Турции, внесшей решающий вклад в свержение сирийского правительства. А ведь Анкара недавно пополнила число кандидатов на вступление в БРИКС! Впрочем, полноправные участники объединения тоже не думают отказываться от экспансии. ОАЭ вовлечены в йеменский и суданский конфликты, Индия в союзе с США, Японией и Австралией интригует против Китая…



То, что мир не становится более справедливым и безопасным, доказывает рост количества войн. Исследовательская группа Уппсальского университета насчитала 75 негосударственных конфликтов и 59 конфликтов с участием государств - максимальное количество с момента начала наблюдений в 1946 году. Счет жертвам идет на сотни тысяч. В одном секторе Газа израильская военщина убила почти 50 тыс. человек - в основном детей и женщин, тысячи числятся пропавшими без вести. При прямой поддержке Запада и молчании других стран агрессия расширена на Ливан, Сирию, Йемен. О многом говорят мировые военные расходы, достигшие рекордной планки 2,5 трлн долл. Более чем треть этой суммы - оборонный бюджет США.



Голод, неравенство, угнетение



Главная проблема, таким образом, заключается не в том, кто является "заправилой" в глобальной капиталистической банде, а в капитализме как таковом - системе, приносящей людям все больше страданий. По масштабам голода и крайней бедности человечество отброшено как минимум на 15 лет назад. По данным ООН, от отсутствия продовольственной безопасности страдают 2,33 млрд человек, причем в острой форме - 864 млн. Более двух десятков стран включены в список "горячих точек голода". В ближайшие полгода там ожидается резкое ухудшение ситуации. Среди них - Судан, Чад, Мали, Кения, Сирия, Палестина, Йемен, Гаити.



Дело здесь не в объективных причинах вроде дефицита ресурсов. Если разделить глобальный валовой доход поровну между всеми жителями планеты, получится 13,4 тыс. долл. в год. В реальности в Африке, южнее Сахары, этот показатель составляет 2,9 тыс., а в Северной Америке - 42 тыс. Существующий со времен работорговли и колониальных империй грабеж "третьего мира" никуда не делся. Среди его механизмов - долговая удавка. У 16 беднейших стран выплаты процентов по кредитам превышают траты на образование и здравоохранение вместе взятые.



Согласно подсчетам международной организации "Оксфам", на половину населения приходится 8,5 процента мирового дохода, зато 148 крупнейших корпораций получили за последний год 1,8 трлн долл. Если шесть лет назад на земле был только один человек с состоянием свыше 100 млрд долл. - владелец компании "Амазон" Джефф Безос, то теперь таковых уже 12. В одних США миллиардеры нарастили свои богатства с 2,9 до 6,2 трлн долл. "Пандемия, инфляция, войны - три главные причины, способствующие обогащению корпораций за счет всех остальных", - подчеркивает "Оксфам".



Еще один инструмент наращивания капиталов - эксплуатация рабочей силы. Международная конфедерация профсоюзов, выпускающая ежегодные отчеты о положении трудящихся, фиксирует его стремительное ухудшение. "Политики и лидеры бизнеса активно ограничивают права работников на справедливую зарплату и защиту своих интересов", - отмечают там. Три четверти государств препятствовали в уходящем году регистрации профсоюзов, в 74 странах (по сравнению с 63 годом ранее) произошли аресты рабочих, в 87 процентах стран власти нарушают право на забастовку, в 79 процентах - на коллективные переговоры. В Египте число независимых профсоюзов сократилось за последние годы с 1,5 тыс. до 150. В шести странах - Бангладеш, Колумбии, Гватемале, Гондурасе, Филиппинах, Южной Корее - произошли убийства профсоюзных активистов.



Регионом с самым быстрым темпом урезания трудовых прав оказалась Европа. Правое правительство Финляндии ограничило право на забастовку и сократило социальные расходы. Преследования рабочих организаций, протестующих против либеральных реформ, происходят во Франции и в Бельгии.



В свою очередь, Международная организация труда отмечает, что ежегодно 330 тыс. человек в мире погибают от полученных на рабочем месте травм. Еще 2,6 млн умирают от профессиональных заболеваний. Десять лет назад эти цифры составляли, соответственно, 300 тыс. и 2 млн. Лидером по производственному травматизму - 63 процента случаев - является Азиатско-Тихоокеанский регион.



Все эти проблемы, повторим, не могут быть решены ни расширением БРИКС, ни усилением незападных держав. Являясь прямым следствием капитализма, они исчезнут только с его крушением. Задача построения нового мира лежит на трудящихся и их авангарде - коммунистических и рабочих партиях.



Голос рабочих



Не так быстро, как хотелось бы, но рабочее движение в мире усиливается. Всплеск забастовочной активности затрагивает все части света. В США по состоянию на конец ноября произошло 307 выступлений, из них 29 крупных, с числом участников более 1 тыс. В них участвовали 350 тыс. человек, потеряно 3,3 млн рабочих дней. Наиболее заметными были забастовки 45 тыс. докеров морских портов и 33 тыс. сотрудников корпорации "Боинг". Семь из десяти американцев одобряют деятельность профсоюзов - это максимальный уровень за шесть десятилетий. В соседней Канаде в последние недели года бастовали докеры и почтовые служащие.



Многолетние рекорды ставят выступления трудящихся в Европе. В Великобритании их размах стал невиданным с 1980-х годов, за последние два года из-за остановок работы потеряно 5,7 млн дней. Свыше полусотни забастовок произошло в Нидерландах - максимум с 1972 года. Около 800 рабочих протестов зафиксировано в Испании.



Серия всеобщих забастовок прошла в ноябре - декабре в Италии. Работники различных отраслей выступили против неолиберального проекта бюджета и в защиту прав трудящихся. Во Франции прекращения приватизации и массовых сокращений потребовали тысячи железнодорожников. Предупредительные забастовки прошли в декабре на заводах немецкого автопроизводителя "Фольксваген". Общенациональная забастовка в Греции объединила работников портов, железных дорог, организаций образования и здравоохранения. Закипает возмущение британских бюджетников. Лейбористское правительство предложило им подачку в виде повышения зарплат на 2,8 процента в следующем году. На что-то большее, цинично добавили чиновники, люди могут рассчитывать, только если производительность их труда значительно вырастет.



Больше года длится противостояние шведских рабочих и производителя электромобилей "Тесла". Последний отказывается заключать коллективный договор. На замену бастующим компания нанимает штрейкбрехеров, но трудящиеся не прекращают борьбу. Забастовки солидарности с ними проводят докеры, почтовые служащие и другие работники как в самой Швеции, так и в Дании, Норвегии, Финляндии. К слову, состояние владельца "Теслы" Илона Маска в декабре превысило 400 млрд долл., что сделало его богатейшим человеком планеты. Не в последнюю очередь это связано с ущемлением прав работников.



В турецком городе Гебзе несколько месяцев продолжалась забастовка сотрудников завода электротехнической компании "Мерсен". Причинами стали отказ хозяев признать созданный работниками профсоюз и увольнения активистов. В ноябре в Турции протестовали работники здравоохранения. Изменения законодательства увеличивают нагрузку при сохранении старых зарплат.



Не может не радовать, что выступления не ограничиваются экономическими вопросами. В ряде стран трудящиеся требовали прекращения агрессии в секторе Газа. Именно таким был главный лозунг всеобщей забастовки 27 сентября в Испании. Десятки тысяч рабочих металлургической и машиностроительной отраслей Южной Кореи прекратили работу, потребовав отставки президента. Это подтолкнуло объявление импичмента Юн Сок Елю 14 декабря.



Другая положительная тенденция - интернационализация протестов. В четвертый раз прошла международная акция "Заставьте "Амазон" платить!". Сотрудники платформы электронной коммерции в тридцати странах потребовали обеспечить право на коллективные переговоры и объединение в профсоюзы, поднять зарплаты и лишить корпорацию налоговых льгот. "Приоритет должен отдаваться человеческому достоинству, а не банковскому счету Безоса", - говорится в заявлении активистов, создавших международное объединение "Прогрессивный интернационал".



Мировое коммунистическое движение пока отстает от рабочей борьбы. В ходе выборов 2024 года коммунисты несколько укрепились в Индии, Бельгии, Чехии, но потеряли часть позиций в Португалии и Японии. Левые партии и коалиции одержали победы в Мексике, Уругвае, Сенегале, Шри-Ланке. Вместе с тем очевидно, что парламентские площадки не гарантируют приближения победы социализма. Обязательных условий здесь два. Во-первых, соединение с борьбой трудящихся. Во-вторых, строгое следование классовому подходу. Нередко наблюдаемая ситуация, когда коммунисты плетутся в хвосте буржуазных идей, не приближает, а отдаляет гибель капитализма.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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