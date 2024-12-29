Катастрофа в Актау и загадки авиации

13:57 29.12.2024

2025 год будет временем начала широкого распространения автономных БПЛА и роевых систем



29.12.2024 | Дмитрий СЕДОВ



Катастрофа пассажирского лайнера Embraer 190 азербайджанской государственной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау вызывает ряд вопросов, на которые пока не в состоянии ответить ни члены комиссии, ни эксперты различных специальных ведомств.



