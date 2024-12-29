|Катастрофа в Актау и загадки авиации
13:57 29.12.2024
2025 год будет временем начала широкого распространения автономных БПЛА и роевых систем
29.12.2024 | Дмитрий СЕДОВ
Катастрофа пассажирского лайнера Embraer 190 азербайджанской государственной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау вызывает ряд вопросов, на которые пока не в состоянии ответить ни члены комиссии, ни эксперты различных специальных ведомств.
Вопрос первый. Лайнер заходил на посадку в аэропорту г. Грозный в тот самый момент, когда на аэропорт началась атака украинских беспилотников, и условия для посадки стали неблагоприятными. Согласно первоначальным сообщениям официальных лиц, лайнер столкнулся с птицами, после чего пилот принял решение уйти на запасной аэродром в казахстанском Актау, который, на минуточку, расположен на другом берегу Каспийского моря. Тут лететь да лететь, и возникает второй вопрос, мог ли пилот принять решение пересечь Каспийское море с поломками, появившимися от столкновения с пернатыми? Судя по описанию очевидцев, поломки были серьезными – лайнер шел в режиме ручного управления, едва подчиняясь пилоту, а на конечной дистанции стал просто круто планировать и ударился о землю.
Третий вопрос заключается в том, что в потерпевшем катастрофу самолете обнаружены пробоины с внешней стороны, которые не похожи на пробоины от поражающих систем ПВО, но все-таки они есть. Эксперты утверждают, что такое случается, когда двигатели самолета идут вразнос, рассыпаются и вырывающиеся из них со страшной скоростью детали бьют по фюзеляжу.
В поисках наиболее внятной версии оставим байки о птицах, угнавших лайнер на другую сторону Каспия, и вспомним о том, что сегодня на передний план выходят роевые системы воюющих сторон и о том, что в этой области ВСУ проявляют небывалую резвость. Появление туч дронов над крупнейшими российскими городами перестало быть сенсационной новостью. Все эти атаки предваряли хвастливые намеки противника о том, что они готовят крупную провокацию против России с применением "Wunderwaffe".
Точно также нас не должно удивлять и то обстоятельство, что эти тучи могут иметь системы роевого управления, в том числе, возможно, и локальную РЭБ.
Хорошо бы, чтобы эта версия не подтвердилась, но нехорошие мысли появляются от того, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вынужден был отменить свое участие в неформальном саммите глав стран СНГ и вернулся в Баку из Петербурга. Наверное, этот факт вызвал ликование в тех кругах, которые любыми способами пытаются подорвать отношения России с республиками Кавказа и Центральной Азии.
И вот еще что обращает на себя внимание. На следующий день после катастрофы генеральный директор АНО "Центр развития транспортных технологий" Алексей Рогозин заявил, что "время примитивных решений и FPV уходит. 2025 год будет временем начала широкого распространения автономных БПЛА и роевых систем".
Может быть, это признание в том, что мы оказались в группе догоняющих, а противник показал нам мастер-класс, стоимостью в 30 жизней ни в чем не повинных- людей? В начале СВО подобный трюк назывался "Буча". Теперь мастерство провокаторов неизмеримо выросло. Они взлетают под облака чтобы и здесь творить зло. Невольно вспоминаются слова министра информации Третьего рейха Йозефа Геббельса: "Дайте мне средства информации, и я превращу любой народ в стадо свиней". Жизнь подтвердила слова этого упыря: на Украине под влиянием нацистской пропаганды сформировалось стадо свиней, впадающих в ликование от самых мерзопакостных своих проделок. Не только в грязи Бучи, но, возможно, и в небе над Грозным.
А Алексею Рогозину и всем разработчикам перспективных средств ответа на беспилотные атаки противника, думается, надо явно поспешать.