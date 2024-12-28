Развлечение йеменцев последних дней: охота на американские беспилотники MQ-9 (видео)

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14:21 29.12.2024
Уничтожение семнадцатого американского беспилотника MQ-9 в Йемене
Системы ПВО вооруженных сил Йемена сбили с помощью зенитной ракеты один из беспилотников MQ-9 армии США, выполнявший враждебную миссию в воздушном пространстве провинции Аль-Байда.
Согласно заявлению бригадного генерала Яхъя Сари, эта зенитная ракета была разработана специалистами йеменской военной промышленности.
Этот беспилотник стал 17-м аппаратом MQ-9, уничтоженным за время войны в Йемене. Из этого числа 13 беспилотников были сбиты в ходе операций по поддержке народа и сопротивления Палестины.