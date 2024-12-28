Развлечение йеменцев последних дней: охота на американские беспилотники MQ-9 (видео)

14:21 29.12.2024

Уничтожение семнадцатого американского беспилотника MQ-9 в Йемене



Системы ПВО вооруженных сил Йемена сбили с помощью зенитной ракеты один из беспилотников MQ-9 армии США, выполнявший враждебную миссию в воздушном пространстве провинции Аль-Байда.



