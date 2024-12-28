Ильхам Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета в Актау

17:26 29.12.2024

Россия должна наказать ответственных и выплатить компенсацию Азербайджану, пассажирам и членам экипажа потерпевшего крушение самолета Embraer 190, заявил Алиев. Накануне Путин принес ему извинения



Россия должна взять ответственность и принести публичные извинения за ситуацию с самолетом Embraer 190, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AZ TV.



"Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, должна наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности и выплатить компенсацию государству Азербайджану и пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Это наши условия", - сказал он (цитата по Trend). Алиев отметил, что первое условие накануне было выполнено.



РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.



Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) следовал рейсом Баку - Грозный. Как отмечали в Кремле, он предпринял несколько попыток посадки, в то время как российские средства ПВО "отражали нападения украинских боевых беспилотных летательных аппаратов" на столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ. В пресс-службе аэропорта Грозного изначально утверждали, что лайнер перенаправили на запасной аэродром из-за тумана.



В Росавиации и AZAL сначала называли основной версией крушения столкновение с птицами. После этого, как уточняли в российском агентстве, на борту самолета возникла "нештатная ситуация" и он ушел на запасной аэродром в казахстанский Актау, где потерпел крушение. Позднее в AZAL и азербайджанском Минтрансе назвали причиной авиакатастрофы "внешнее вмешательство". На борту самолета находились 69 человек, в том числе 16 россиян. В авиакатастрофе выжили 29 человек.



