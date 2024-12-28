 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.12.2024
18:45  Деньги, ямы и смертельные ДТП: Orda подводит итоги проекта "Нет дорог - нет налогов"
17:26  Ильхам Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета в Актау
14:21  Развлечение йеменцев последних дней: охота на американские беспилотники MQ-9 (видео)
13:57  Катастрофа в Актау и загадки авиации
13:48  Каких атак стоит ожидать от хакеров в 2025 году
13:42  Дурман опасных химер. В 2024 году мир не стал справедливее, - Сергей Кожемякин
13:41  Китай запустил первый десантный корабль нового поколения: конкуренция с военной армадой США

13:25  Событие недели в СВО. Блокада Великой Новоселки
13:22  Казахстан. Игра по-крупному. Часть 2: Как паук-монополист забирает все ставки себе
13:17  Второй ушел: зачем парламент Южной Кореи отстранил и.о. президента, - К.Фeнин
13:05  Глобальное воровство, дары смерти и борьба за уран. Хроники смуты: декабрь 2024 года, - Игорь Нагаев
12:36  Китайские роботы-гуманоиды Хунху, Рэй и др. выступят на Всемирных играх в Чэнду, - Чжан Жуйжуй
12:07  В будущем году мир столкнется с новыми потрясениями... Одна война будет следовать за другой, - Слободан Янкович
12:01  Юджель Оздемир: "Ультраправые набирают силу": эта тенденция погубит Европу в 2025 году
11:41  В истории с катастрофой самолета авиакомпании Azal торчат британские и украинские "уши", - ФСК
11:31  К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез, - Игорь Караулов
11:25  Как США угробили свой военный флот, - В.Прохватилов
11:22  Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части, - Глеб Простаков
11:15  В Грузии вступил в должность еще один президент - Михаил Кавелашвили. Госпожа Зурабишвили отказалась передавать ему символы власти
11:09  В Южной Корее при посадке разбился пассажирский Boeing 737-800 из Бангкока - более 179 погибших
11:05  Хуситы покрыли НАТО неувядаемым позором, - Константин Ольшанский
10:41  В китайском Госкомитете по реформам создан департамент "по развитию экономики низких высот"
08:53  Овечкин на сломанной ноге вернулся и продолжает забивать. Есть 869 шайба и новый рекорд НХЛ
06:13  18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду
01:30  Триумф воль. 2024 год показал, как трансформируется демократия.., - Ф.Лукьянов
01:29  Химическое и биологическое оружие в геополитических играх, - А.Малыгина
01:22  Санкционное яблоко раздора Евросоюза. Будапешт и Братислава не отступят, потому как выбор у них между плохим и очень плохим, - ФСК
01:01  Украинская группировка под Курском уверенно и упорно... становится "потеряшками", - Р.Маркуш
01:00  Илон Маск предложил переименовать Википедию в Членопедию (Хренопедию)
00:39  Сотворение Америки: от избранного народа к народу избранных. Ч. 2 (история), - В.Можегов
00:35  Сирийским алавитам готовят тотальное уничтожение, - Александр Сокуренко
00:34  Сословное общество серьезных людей. Главные признаки украинской деградации, - Ростислав Ищенко
00:23  Десять главных итогов 2024 года, - Ирина Алкснис
00:20  Россия спровоцировала войну за проливы и каналы, - Сергей Савчук
Суббота, 28.12.2024
19:05  Президент Сердар Бердымухамедов написал третью (литературоведческую) книгу - "Magtymguly – dunyianin akyldary"
18:35  Казахстан. Игра по-крупному. Часть 1: как под лотерейными билетами спрятали наркотики и проституток
17:43  На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
17:35  Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне СВО
16:11  Путин признал. Актаусский борт сбили российские ПВО
15:06  В Москве нейтрализована укомплектованная центр-азиатами ячейка "вилоята Хорасан"
14:36  Уловка Запада ...и крокодиловы слезы "миротворцев", - Николай Сорокин
12:19  "Оборона ВСУ начала рушиться". Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
12:15  Три нападения за месяц: Си Цзиньпин потребовал остановить массовые убийства в Китае
12:12  ВС РФ начали формировать восточную дугу охвата Мирнограда
11:09  Самарский суд. Певец-идиотик (сжегший в аэропорту паспорт) Шарлот получил 5,5 лет лишения свободы
11:07  Почему россиянки соглашаются быть вторыми женами. Как полигамные отношения отбрасывают нас в прошлое, - Мария Башмакова
10:46  Ближний Восток: кого уже исключили из уравнения войны, - Эран Лерман
10:41  Майнинг-майдан определился со своим кандидатом в президенты Абхазии, - Айнур Курманов
10:13  Три задачи эры Путина. Только Бог с Россией будет всегда, - Ростислав Ищенко
10:11  Молчание соросят. Европейские псиопы и заокеанские загадки, - Илья Титов
10:07  Владимир Путин пытался до последнего... Как разразился скандал на встрече ЕАЭС, - репортаж А.Колесникова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ильхам Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета в Актау
17:26 29.12.2024

Россия должна наказать ответственных и выплатить компенсацию Азербайджану, пассажирам и членам экипажа потерпевшего крушение самолета Embraer 190, заявил Алиев. Накануне Путин принес ему извинения

Россия должна взять ответственность и принести публичные извинения за ситуацию с самолетом Embraer 190, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AZ TV.

"Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, должна наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности и выплатить компенсацию государству Азербайджану и пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Это наши условия", - сказал он (цитата по Trend). Алиев отметил, что первое условие накануне было выполнено.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) следовал рейсом Баку - Грозный. Как отмечали в Кремле, он предпринял несколько попыток посадки, в то время как российские средства ПВО "отражали нападения украинских боевых беспилотных летательных аппаратов" на столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ. В пресс-службе аэропорта Грозного изначально утверждали, что лайнер перенаправили на запасной аэродром из-за тумана.

В Росавиации и AZAL сначала называли основной версией крушения столкновение с птицами. После этого, как уточняли в российском агентстве, на борту самолета возникла "нештатная ситуация" и он ушел на запасной аэродром в казахстанский Актау, где потерпел крушение. Позднее в AZAL и азербайджанском Минтрансе назвали причиной авиакатастрофы "внешнее вмешательство". На борту самолета находились 69 человек, в том числе 16 россиян. В авиакатастрофе выжили 29 человек.



Звания Национальных героев Азербайджана посмертно присвоено погибшим при крушении борта Azerbaijan Airlines в Актау пилотам Игорю Княшкину и Александру Кальянинову, а также бортпроводнице Хокюме Алиевой. Распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Trend.

Выжившие бортпроводники Айдан Рагимли и Зульфигар Асадов получили ордена "Рашадат" ("Доблесть") I степени.

Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета в Актау

Ранее 29 декабря в аэропорту Баку прошла церемония прощания с погибшими членами экипажа. На ней присутствовали Алиев и его супруга Мехрибан.

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735482360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Юбилейный показ спектакля "Гауhартас" состоялся на сцене Музыкального театра юного зрителя
- Спикер Сената подвел итоги работы Палаты за год
- Олжас Бектенов заслушал информацию о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау
- Олжас Бектенов о принципе "закон и порядок": Обязанность всех госорганов и правоохранительных структур – обеспечить безусловную реализацию установки Президента
- Информационное пространство: эволюция или деградация
- Кадровые перестановки
- Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий
- Проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий"
- Приговор в отношении экс-председателя правления ТОО "Астана LRT" вступил в законную силу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  