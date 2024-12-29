Год прокси-войны: "Ось сопротивления" сменила "центрального нападающего"

18:37 29.12.2024

Леонид Цуканов

29 декабря 2024



К концу 2024 года асимметричный конфликт между Ираном и Израилем перешел в состояние относительного затишья. Тегеран и Тель-Авив временно перевели противостояние в дипломатическую плоскость, чтобы подготовиться к новому витку противостояния.



"Ось сопротивления", состоящая из лояльных Тегерану группировок и движений, уходит на восстановление в разном состоянии, иные и вовсе оказались на грани разгрома. Впрочем, вопреки победным реляциям израильтян, окончательно победить ни одну из прокси-группировок им пока так и не удалось.



ХАМАС и "Хезболла": второй раунд



На палестинское ХАМАС и ливанскую "Хезболлу" в 2024 году легла основная тяжесть противостояния с израильтянами. Обе группировки понесли за год тяжелые потери: было ликвидировано около 80% "старой гвардии" (включая первых лиц), утрачен контроль над стратегически значимыми объектами.



Погибли и высокопоставленные иранские военные советники, осуществлявшие координацию действий союзников "на земле".



Тем не менее обе прокси-силы сохранили свои общие очертания и костяк сторонников, а снижение интенсивности боевых действий из-за перехода конфликта в дипломатическую плоскость позволило частично восстановить прежнюю боеспособность.



Впрочем, полностью восстановиться ХАМАС и "Хезболле" Тель-Авив едва ли даст. Близится "второй раунд" борьбы, в ходе которого израильтяне будут добиваться полного разгрома неприятеля.



Приготовления к броску ведутся активно: израильские силы вторглись в Сирию и частично "отсекли" подходы к Южному Ливану с сирийской территории, фактически заблокировав иранский "транзитный коридор", по которому в Ливан шли вооружения и добровольцы.



Вбит клин между "Хезболлой" и близкими к ней по духу ливанскими партиями.



Аналогичная работа ведется и против ХАМАС.



Бойцы ХАМАС. Палестина. 2023 год



Израиль продолжает укрепляться на занятой территории Газы, попутно подбивая нейтральные палестинские фракции совместными усилиями выдавить ХАМАС из анклава.



С другой стороны, претворить планы в жизнь Тель-Авиву мешают арабские страны и Турция, у которых свои планы на послевоенное устройство Газы.



Иран прекрасно видит "мышиную возню" вокруг анклава и пытается обернуть ее в пользу "Оси сопротивления" - правда, пока с переменным успехом.



Хуситы: ближе, чем кажутся



В 2024 году в системе прокси-группировок Ирана заметно возросла роль йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).



Оно одним из первых включилось в реальную борьбу с Израилем, парализовав судоходство в Красном и (отчасти) Средиземном морях, а после нейтрализации ХАМАС и "Хезболлы" стало основным исполнителем ударов по территории еврейского государства.



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При этом, в отличие от ракет и БПЛА, запускаемых иракскими и ливанскими прокси, изделия "Ансар Аллах" лучше преодолевали систему "Железный купол" и достигали целей гораздо чаще.



Фактически к концу 2024 года хуситы выдвинулись в градации противников Тель-Авива на первое место.



Израиль, как ни старался, но пока не слишком преуспел в борьбе с хуситами - мощные авианалеты, поддерживаемые США и Великобританией, хоть и нанесли ущерб инфраструктуре движения, не снизили его боевой потенциал. Более того, на каждый подобный выпад "Ансар Аллах" отвечает соразмерно, расширяя номенклатуру используемых вооружений.



Не удается "зацепить" и немногочисленных лидеров хуситов. Попытки вычислить флагманские командные пункты предпринимались израильтянами уже не единожды, но окончились ничем.



На эффективности израильских операций негативно сказывается отсутствие общей границы с хуситами. Нет в Йемене и лоялистов, на которых теоретически можно опереться при проведении комбинированной операции. Арабские союзники Тель-Авива (в частности, ОАЭ) также не горят желанием использовать собственную креатуру для решения израильских военно-политических задач.



Хуситы. 2024 год



Определенную надежду Израиль возлагает на нормализацию отношений с Саудовской Аравией, поскольку сближение с Эр-Риядом откроет возможности для постепенного приближения к йеменским границам или по крайней мере к повышению эффективности выявления целей для авиаударов.



Однако процесс нормализации намеренно затягивается саудитами. Так что Тель-Авиву пока придется искать альтернативные пути борьбы с "Ансар Аллах", которые и не думают снижать градус противостояния с еврейским государством.



В Тегеране также видят рвение своих подопечных и готовы использовать имеющийся у них ресурс по полной.



Иракские прокси в засаде



На протяжении всего 2024 года Иран использовал свои иракские прокси-силы в достаточно ограниченном формате - многочисленные, но все еще достаточно разрозненные группировки подключались либо к проведению операций возмездия ("Правдивое обещание"), либо вели беспокоящий огонь по американским военным базам на территории Ирака.



Зато за время нахождения в "засаде" проиранские формирования провели большую работу по выстраиванию новой структуры управления. На смену разрозненным (и зачастую мелким) группировкам постепенно приходит "прокси-конфедерация", в центре которой сосредоточены наиболее многочисленные и боеспособные силы: "Катаиб Хезболла" и "Хашд Аш-Шааби".



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При этом "Хашд Аш-Шааби", будучи интегрированными в состав вооруженных сил страны, выступают еще и как инструмент влияния на официальный Багдад.



Усиление позиций иранских прокси в Ираке вызывает у Тель-Авива все большую нервозность. Израильские "ястребы" неоднократно намекали на готовность атаковать Ирак в случае, если угроза с его стороны "превысит допустимый уровень".



США, выступающие в качестве одного из гарантов стабильности Ирака, не желают открытого конфликта между партнерами и пытаются через иракское правительство надавить на лидеров шиитских милиций.



Однако Тегеран также пользуется сохраняющимся в иракском обществе расколом (как и зависимостью официального Багдада от экономических отношений с иранской стороной), чтобы вывести подопечных из-под удара. К концу 2024 года дипломатическая игра Тегерана и Вашингтона фактически достигла патовой ситуации.



С учетом того, что выхода из дипломатического тупика пока нет, в 2025 году Ирак вполне может стать ареной противостояния между Ираном и Израилем.