Деньги, ямы и смертельные ДТП: Orda подводит итоги проекта "Нет дорог - нет налогов"

18:45 29.12.2024

Жадра Жулмухаметова

29 декабря 2024



В 2024 году Orda.kz запустила проект "Нет дорог - нет налогов", чтобы обратить внимание на состояние дорог в Казахстане. Почти целый год редакция вместе с читателями исследовала проблемные участки, поднимала острые вопросы и добивалась реакции. О том, что уже удалось изменить и почему впереди еще много работы, читайте в нашем материале.



Как бюджетные деньги улетают на ветер



Только за несколько месяцев 2024 года из-за плохих дорог произошло 164 ДТП, в которых погибло пять человек, а 112 пострадало. Очевидно, что плохие дороги - это вопрос не только удобства передвижения, но и жизни и смерти.



Мы были удивлены такому большому отклику со стороны наших читателей, которые активно делились фотографиями дефектов на дорогах и комментариями. Казахстанцы просто завалили бот Orda.kz своими сообщениями. Многими из них мы активно делились в нашем телеграм-канале. Их можно найти по хештегу #нет_дорог_нет_налогов.



Сообщения читателей мы получали из самых разных уголков Казахстана: будь то улица в столице, крупных городах Шымкенте и Алматы либо районная или сельская дорога. Некоторые отчеты наших читателей превращались уже в полноценные материалы на сайте.



К примеру, о том, что дорога без асфальта между поселками в Костанайской области разрушилась через полгода. В ходе работы нашего журналиста выяснилось, что на нее потратили более 300 млн тенге. Не так много, если сравнивать с другими тратами государства. Но все же этот факт вновь показал, как бюджетные деньги улетают на ветер, оставляя за собой бездорожье.



Конечно, мы не могли не затронуть столичные дороги. Ведь Астана - это лицо Казахстана, визитная карточка. О состоянии дорог в Астане "на троечку" и о том, как исправить положение, в нашем проекте высказались депутаты мажилиса. К примеру, коренной астанчанин Павел Казанцев, который отметил, что особого ухода удостаиваются дороги только в центре. А качество работ у большинства подрядчиков оставляет желать лучшего. Особенно плохими он назвал дороги на окраинах, в районах Лесозавод или Юго-Восток. Магистраль хороша, но стоит съехать с нее - и там, по словам депутата, начинается "маскарад".



Но тут депутат немного ошибся. Ведь даже живущие недалеко от Акорды люди оказались заложниками недостроенной дороги. Они тоже обратились в редакцию с надеждой, что ситуация изменится. Улицу Бухар Жырау в Астане уже несколько лет не могут довести до ума. Жители устали от бесконечного ремонта, пыли и ям. Работы начинают каждую весну, а потом приостанавливают якобы из-за нехватки денег. В нашем репортаже мы показали, что на отрезке от Аль-Фараби до Касыма Кайсенова перекопаны даже подъездные пути, заезды в паркинг. Бизнесмены, открывшие там свои точки, уходят из-за отсутствия проходимости и клиентов. Жители этого района считают, что здесь "просто отмывают деньги".



Под горячую руку проекта попадали не только дороги, но и тротуары. Одна из таких подборок была осенью от читательницы в Алматы, которая показала кадры разбитого тротуара на Ораза Исаева между Казыбек би и Айтеке би. По ее словам, ранее тротуар был в полном порядке, но, видимо, желая его обновить, акимат застрял на полпути. Иначе как объяснить, что разбитым на тот момент он лежал уже около месяца, усложняя движение горожанам.



Республиканские дороги: строительство, ремонт, содержание



Освещала Orda не только состояние местных дорог. Активно публиковалась и ситуация на дорогах республиканского значения. Мы подробно рассказывали, как строят, ремонтируют и содержат эти трассы, в том числе платные. Куда обращаться, если вы наткнулись на дефект на дорожном полотне, и кому жаловаться, если дорога ушла под воду. Помогала нам в этом разобраться нацкомпания "Казавтожол".



К слову, после запуска рубрики "Казавтожол" активно реагировал на публикации в телеграм-канале и на сайте и предоставлял информацию. Еще одна из наших публикаций родилась как раз благодаря этому сотрудничеству: о том, как проводят экспертизу республиканских дорог, и где строители прокалываются больше всего.



В проекте редакция активно освещала ввод новых трасс в эксплуатацию. Пожалуй, самым ярким событием этого года стало завершение трассы Астана - Алматы, которая превратилась в дорожный долгострой. Однако как долго казахстанцы смогут наслаждаться хорошим покрытием, вопрос открытый, ведь, как утверждают эксперты, в стране нет должного ухода за введенными в эксплуатацию дорогами.



Также на сайте выходил подробный репортаж открытия отрезка этой большой трассы - участок Караганда - Акбастау, который тоже очень долго ждали жители. Накануне открытия на одном из таких участков случилось ДТП, в котором погибли пять человек. Это еще раз подчеркивает жизненную важность качественных дорог в Казахстане.



О республиканских дорогах говорили и грузоперевозчики. Они утверждают, что в Казахстане лишь пять процентов нормальных дорог, и все они - платные. Грузоперевозчики рассказали редакции, какие потери они несут из-за бездорожья, и как это влияет на себестоимость их услуг. По информации Союза автомобильных перевозчиков и экспедиторов, в среднем в месяц на ремонт одной машины компании тратят около 500 тысяч тенге. Эти потери они учитывают при формировании цены за свои услуги. А значит, это сказывается и на цене товара. То есть в конечном счете расплачиваются за все дорожные огрехи потребители товаров.



Президент обратил внимание на дороги



Спустя полгода после запуска проекта о дорогах заговорил и сам президент. В своем послании на совместном заседании палат парламента Токаев заявил, что по всей стране ремонтируется и строится около 12 тысяч километров автомобильных дорог, что стало беспрецедентным объемом для Казахстана. По его словам, большое значение имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2,5 тысячи км межобластных и межрайонных автодорог, как раз те дороги, которые пользуются высоким спросом у граждан.



Он поручил масштабировать эту программу с охватом не менее 10 тысяч км дорог по всей стране, подчеркнув, что качество в особом приоритете. Касым-Жомарт Токаев также поручил запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских.



Нам, конечно, хочется верить, что внимание на состояние дорог президент обратил в том числе благодаря многочисленным публикациям "Орды".



Сколько казахстанцы платят за проезд и за ремонт машин



Безусловно, редакция уделила внимание самим водителям и тому, какие трудности им приходится преодолевать из-за плохих дорог. Специалисты по ремонту машин рассказывали Orda, что 90 % клиентов приходят из-за плохих дорог. СТО и автосервисы, пожалуй, единственная категория бизнеса, которая выигрывает от этого. От плохих дорог - ям, выбоин, ухабов - страдает множество различных деталей и систем автомобиля. В первую очередь из-за попадания в глубокую яму на скорости могут повредиться элементы подвески. Подробности того, сколько водители вынуждены тратить на ремонт машин, мы отразили в отдельном материале.



Еще один материал проекта был посвящен транспортному налогу, который платят автовладельцы в Казахстане. Мы писали, что несмотря на название, он не является целевым. Как пояснили в Минфине, все налоги собираются в один общий котел, а уже оттуда распределяются на нужды. Именно транспортный налог поступает в местные бюджеты. И поскольку затраты формируются из общего пирога, то очевидно, что местные дороги строятся за счет всех, кто живет в конкретном городе или селе. И идя по этой дороге пешком или проезжая на собственном или общественном транспорте, вы можете смело утверждать, что они строятся и ремонтируются за ваши деньги, независимо от того, есть у вас автомобиль или нет.



В 2023 году на строительство и реконструкцию дорог республиканского значения выделяли более 127 млрд тенге. В 2024 году эта сумма составила 150 млрд. На строительство и реконструкцию местных дорог в 2023 году выделяли 173 млрд тенге, а в 2024 - 112 млрд тенге. Подробнее о том, сколько денег казахстанцев уходит на дорогу, мы тоже писали в отдельном материале.



В целом очевидно, что проблема дорог не просто актуальная, а наболевшая для казахстанцев. И это видит каждый из нас, это мы видим, получая многочисленные обращения от читателей. И, безусловно, в 2025 году мы продолжим проект с новыми силами. Ведь дороги строятся на деньги каждого казахстанца, а, значит, мы вправе требовать качества.