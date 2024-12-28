 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.12.2024
18:50  Эпоха Путина: самое важное еще впереди, - Петр Акопов
18:45  Деньги, ямы и смертельные ДТП: Orda подводит итоги проекта "Нет дорог - нет налогов"
18:37  Год прокси-войны: "Ось сопротивления" сменила "центрального нападающего"
17:26  Ильхам Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета в Актау
14:21  Развлечение йеменцев последних дней: охота на американские беспилотники MQ-9 (видео)
13:57  Катастрофа в Актау и загадки авиации
13:48  Каких атак стоит ожидать от хакеров в 2025 году

13:42  Дурман опасных химер. В 2024 году мир не стал справедливее, - Сергей Кожемякин
13:41  Китай запустил первый десантный корабль нового поколения: конкуренция с военной армадой США
13:25  Событие недели в СВО. Блокада Великой Новоселки
13:22  Казахстан. Игра по-крупному. Часть 2: Как паук-монополист забирает все ставки себе
13:17  Второй ушел: зачем парламент Южной Кореи отстранил и.о. президента, - К.Фeнин
13:05  Глобальное воровство, дары смерти и борьба за уран. Хроники смуты: декабрь 2024 года, - Игорь Нагаев
12:36  Китайские роботы-гуманоиды Хунху, Рэй и др. выступят на Всемирных играх в Чэнду, - Чжан Жуйжуй
12:07  В будущем году мир столкнется с новыми потрясениями... Одна война будет следовать за другой, - Слободан Янкович
12:01  Юджель Оздемир: "Ультраправые набирают силу": эта тенденция погубит Европу в 2025 году
11:41  В истории с катастрофой самолета авиакомпании Azal торчат британские и украинские "уши", - ФСК
11:31  К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез, - Игорь Караулов
11:25  Как США угробили свой военный флот, - В.Прохватилов
11:22  Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части, - Глеб Простаков
11:15  В Грузии вступил в должность еще один президент - Михаил Кавелашвили. Госпожа Зурабишвили отказалась передавать ему символы власти
11:09  В Южной Корее при посадке разбился пассажирский Boeing 737-800 из Бангкока - более 179 погибших
11:05  Хуситы покрыли НАТО неувядаемым позором, - Константин Ольшанский
10:41  В китайском Госкомитете по реформам создан департамент "по развитию экономики низких высот"
08:53  Овечкин на сломанной ноге вернулся и продолжает забивать. Есть 869 шайба и новый рекорд НХЛ
06:13  18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду
01:30  Триумф воль. 2024 год показал, как трансформируется демократия.., - Ф.Лукьянов
01:29  Химическое и биологическое оружие в геополитических играх, - А.Малыгина
01:22  Санкционное яблоко раздора Евросоюза. Будапешт и Братислава не отступят, потому как выбор у них между плохим и очень плохим, - ФСК
01:01  Украинская группировка под Курском уверенно и упорно... становится "потеряшками", - Р.Маркуш
01:00  Илон Маск предложил переименовать Википедию в Членопедию (Хренопедию)
00:39  Сотворение Америки: от избранного народа к народу избранных. Ч. 2 (история), - В.Можегов
00:35  Сирийским алавитам готовят тотальное уничтожение, - Александр Сокуренко
00:34  Сословное общество серьезных людей. Главные признаки украинской деградации, - Ростислав Ищенко
00:23  Десять главных итогов 2024 года, - Ирина Алкснис
00:20  Россия спровоцировала войну за проливы и каналы, - Сергей Савчук
Суббота, 28.12.2024
19:05  Президент Сердар Бердымухамедов написал третью (литературоведческую) книгу - "Magtymguly – dunyianin akyldary"
18:35  Казахстан. Игра по-крупному. Часть 1: как под лотерейными билетами спрятали наркотики и проституток
17:43  На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои
17:35  Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне СВО
16:11  Путин признал. Актаусский борт сбили российские ПВО
15:06  В Москве нейтрализована укомплектованная центр-азиатами ячейка "вилоята Хорасан"
14:36  Уловка Запада ...и крокодиловы слезы "миротворцев", - Николай Сорокин
12:19  "Оборона ВСУ начала рушиться". Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
12:15  Три нападения за месяц: Си Цзиньпин потребовал остановить массовые убийства в Китае
12:12  ВС РФ начали формировать восточную дугу охвата Мирнограда
11:09  Самарский суд. Певец-идиотик (сжегший в аэропорту паспорт) Шарлот получил 5,5 лет лишения свободы
11:07  Почему россиянки соглашаются быть вторыми женами. Как полигамные отношения отбрасывают нас в прошлое, - Мария Башмакова
10:46  Ближний Восток: кого уже исключили из уравнения войны, - Эран Лерман
10:41  Майнинг-майдан определился со своим кандидатом в президенты Абхазии, - Айнур Курманов
10:13  Три задачи эры Путина. Только Бог с Россией будет всегда, - Ростислав Ищенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эпоха Путина: самое важное еще впереди, - Петр Акопов
18:50 29.12.2024

Эпохе Путина четверть века. Она началась 31 декабря 1999-го, когда накануне новогодней ночи глава государства Борис Ельцин завершил восьмилетнее правление решением, которое хотя бы частично искупило его многочисленные тяжелейшие ошибки и заблуждения: он сделал не просто правильный, но исторический выбор - передал власть Владимиру Путину.

Тогда никто не знал ни сроков, ни масштаба эпохи Путина - да и в саму возможность того, что его президентство станет именно эпохой в истории России, верили немногие. Однако Путин пришел не просто всерьез и надолго - он смог выполнить сразу две важнейшие задачи.

Остановить дальнейший распад государства - ведь шансы на продолжение дезинтеграции уже "малой России", то есть РФ, оставались очень высокими - и дело было не только в войне на Северном Кавказе, но и в амбициях столичных олигархов, и в общем настрое региональных элит: первые считали себя настоящей властью в стране и хотели завершить процесс подчинения государственного аппарата своему влиянию, а вторые хотели надежнее дистанцироваться от попавшей в зависимость от олигархов центральной власти, защитить свои права и свои территории от рейдерского захвата обнаглевших олигархов. Действия двух этих сил расшатывали Россию изнутри и вполне могли завершиться переходом к преобразованию страны в фактическую конфедерацию, в которой самоуправство и самостоятельность регионов сочетались бы с зависимостью правительства и Кремля от олигархической элиты. В дальнейшем это привело бы или к распаду страны на несколько региональных блоков, или же к установлению олигархической диктатуры, в которой реальные хозяева страны меняли бы министров и президентов, манипулируя народным мнением.

Россию (как в виде РФ, так и частями) при этом всеми силами затаскивали бы в западные структуры и в орбиту западного влияния - на правах младшего партнера, не имеющего, по сути, права голоса. Потому что олигархический класс был не просто космополитичен, но и преимущественно прозападно настроен.

Путин не просто остановил эту тенденцию. Он переломил этот искусственный (потому что противоречащий национальным интересам и законам нашей истории) ход событий. Восстановив вертикаль власти и лишив олигархат политического влияния, он изменил направление движения России - и угроза распада РФ исчезла.

Но не исчезли проблемы и вызовы, возникшие после распада СССР, то есть Большой России, - и тут Путин тоже сумел переломить направление движения. Перед Россией стояли два вызова: мы теряли постсоветское пространство в целом и Украину в особенности. Украина вообще не могла рассматриваться как отдельное государство - это были два государства одного народа. Причем государства, обреченные на воссоединение в той или иной форме - по образу Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского союза или полного воссоединения. Но и политика Запада, и настроения большей части украинской элиты (полностью олигархической) привели к тому, что Россия не могла уже мирным путем удерживать Украину от "похищения Европой": интеграция Незалежной в ЕС, а потом и в НАТО ставила бы крест на реинтеграции двух государств одного народа. Отсюда и Крым, а потом и начало специальной военной операции.

Борьба за Украину оказалась тяжелее и сложнее, чем представлялось. В том числе и потому, что ее к этому моменту уже отчасти успели превратить в анти-Россию. Однако трагедия во многом братоубийственной войны - на радость, к выгоде и при активнейшей поддержке атлантистов - не отменяет того факта, что Россия не могла отказаться от Украины, не могла сделать вид, что никакого "украинского вопроса" для нее не существует, не могла махнуть рукой и сказать Западу: "Украина? Да забирайте ее себе". Это стало бы катастрофой всей русской истории - катастрофой даже более масштабной, чем трагедия 1991-го. Путин точно не тот человек, который мог бы ее допустить.

Остановив распад сохранившейся после 1991-го страны и начав вновь собирать разбазаренные земли, Путин уже обеспечил себе знаковое место в русской истории. Но ведь этим его вклад не ограничивается - в основе всего лежит восприятие им России как самодостаточной цивилизации, дома русского народа, который нужно укреплять и развивать. Но настоящее сбережение народа невозможно при наличии наднациональной, но по сути своей антинациональной элиты - олигархической, политической, культурной. Освобождение России от их власти напрямую связано с решением Путиным двух главных его задач, и оно еще далеко не закончено, ведь процесс формирования новой - подлинно национальной - элиты только разворачивается.

Четверть века - это не время подводить итоги. Не только потому, что Путин может оставаться президентом до 2036-го, - его эпоха продолжится и будет длиться столько, сколько лет жизни отпущено ему Богом. Столько же лет и продолжится его служение России.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735487400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Юбилейный показ спектакля "Гауhартас" состоялся на сцене Музыкального театра юного зрителя
- Спикер Сената подвел итоги работы Палаты за год
- Олжас Бектенов заслушал информацию о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау
- Олжас Бектенов о принципе "закон и порядок": Обязанность всех госорганов и правоохранительных структур – обеспечить безусловную реализацию установки Президента
- Информационное пространство: эволюция или деградация
- Кадровые перестановки
- Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий
- Проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий"
- Приговор в отношении экс-председателя правления ТОО "Астана LRT" вступил в законную силу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  