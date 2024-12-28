Эпоха Путина: самое важное еще впереди, - Петр Акопов

18:50 29.12.2024

Эпохе Путина четверть века. Она началась 31 декабря 1999-го, когда накануне новогодней ночи глава государства Борис Ельцин завершил восьмилетнее правление решением, которое хотя бы частично искупило его многочисленные тяжелейшие ошибки и заблуждения: он сделал не просто правильный, но исторический выбор - передал власть Владимиру Путину.



Тогда никто не знал ни сроков, ни масштаба эпохи Путина - да и в саму возможность того, что его президентство станет именно эпохой в истории России, верили немногие. Однако Путин пришел не просто всерьез и надолго - он смог выполнить сразу две важнейшие задачи.



Остановить дальнейший распад государства - ведь шансы на продолжение дезинтеграции уже "малой России", то есть РФ, оставались очень высокими - и дело было не только в войне на Северном Кавказе, но и в амбициях столичных олигархов, и в общем настрое региональных элит: первые считали себя настоящей властью в стране и хотели завершить процесс подчинения государственного аппарата своему влиянию, а вторые хотели надежнее дистанцироваться от попавшей в зависимость от олигархов центральной власти, защитить свои права и свои территории от рейдерского захвата обнаглевших олигархов. Действия двух этих сил расшатывали Россию изнутри и вполне могли завершиться переходом к преобразованию страны в фактическую конфедерацию, в которой самоуправство и самостоятельность регионов сочетались бы с зависимостью правительства и Кремля от олигархической элиты. В дальнейшем это привело бы или к распаду страны на несколько региональных блоков, или же к установлению олигархической диктатуры, в которой реальные хозяева страны меняли бы министров и президентов, манипулируя народным мнением.



Россию (как в виде РФ, так и частями) при этом всеми силами затаскивали бы в западные структуры и в орбиту западного влияния - на правах младшего партнера, не имеющего, по сути, права голоса. Потому что олигархический класс был не просто космополитичен, но и преимущественно прозападно настроен.



Путин не просто остановил эту тенденцию. Он переломил этот искусственный (потому что противоречащий национальным интересам и законам нашей истории) ход событий. Восстановив вертикаль власти и лишив олигархат политического влияния, он изменил направление движения России - и угроза распада РФ исчезла.



Но не исчезли проблемы и вызовы, возникшие после распада СССР, то есть Большой России, - и тут Путин тоже сумел переломить направление движения. Перед Россией стояли два вызова: мы теряли постсоветское пространство в целом и Украину в особенности. Украина вообще не могла рассматриваться как отдельное государство - это были два государства одного народа. Причем государства, обреченные на воссоединение в той или иной форме - по образу Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского союза или полного воссоединения. Но и политика Запада, и настроения большей части украинской элиты (полностью олигархической) привели к тому, что Россия не могла уже мирным путем удерживать Украину от "похищения Европой": интеграция Незалежной в ЕС, а потом и в НАТО ставила бы крест на реинтеграции двух государств одного народа. Отсюда и Крым, а потом и начало специальной военной операции.



Борьба за Украину оказалась тяжелее и сложнее, чем представлялось. В том числе и потому, что ее к этому моменту уже отчасти успели превратить в анти-Россию. Однако трагедия во многом братоубийственной войны - на радость, к выгоде и при активнейшей поддержке атлантистов - не отменяет того факта, что Россия не могла отказаться от Украины, не могла сделать вид, что никакого "украинского вопроса" для нее не существует, не могла махнуть рукой и сказать Западу: "Украина? Да забирайте ее себе". Это стало бы катастрофой всей русской истории - катастрофой даже более масштабной, чем трагедия 1991-го. Путин точно не тот человек, который мог бы ее допустить.



Остановив распад сохранившейся после 1991-го страны и начав вновь собирать разбазаренные земли, Путин уже обеспечил себе знаковое место в русской истории. Но ведь этим его вклад не ограничивается - в основе всего лежит восприятие им России как самодостаточной цивилизации, дома русского народа, который нужно укреплять и развивать. Но настоящее сбережение народа невозможно при наличии наднациональной, но по сути своей антинациональной элиты - олигархической, политической, культурной. Освобождение России от их власти напрямую связано с решением Путиным двух главных его задач, и оно еще далеко не закончено, ведь процесс формирования новой - подлинно национальной - элиты только разворачивается.



Четверть века - это не время подводить итоги. Не только потому, что Путин может оставаться президентом до 2036-го, - его эпоха продолжится и будет длиться столько, сколько лет жизни отпущено ему Богом. Столько же лет и продолжится его служение России.