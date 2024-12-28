Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб на СВО

20:58 29.12.2024

Бывший защитник сборной России Алексей Бугаев погиб на СВО. О смерти спортсмена рассказал юрист Антон Смирнов в своем телеграм-канале.



Напомним, Алексей Бугаев подписал контракт с Министерством обороны после того, как суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за незаконное хранение и перевозку наркотиков.



За свою профессиональную карьеру Алексей Бугаев играл в таких клубах, как московские "Торпедо" и "Локомотив", "Краснодар", "Томь" и "Химки". В составе "железнодорожников" защитник выиграл Суперкубок России, а также бронзовые медали чемпионата.



Кроме того, Бугаев имеет в своем активе семь матчей за сборную России.



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Родился 25 августа 1981 года в Москве. Отец - Иван Иванович, мать - Валентина Николаевна. Алексей второй ребенок в семье, у него есть старший брат Сергей и младшие брат Андрей и сестра Юлия. Поначалу семья жила в коммунальной квартире на Арбате, впоследствии переехала в отдельную квартиру в районе "Спортивной". С трех до шести лет Алексей серьезно занимался гимнастикой, в дальнейшем учился в школе № 168 со спортивным уклоном, играл в футбол в дворовой команде на полях близлежащих Лужников, где его заметили тренеры ФШМ. Первым тренером Бугаева был Юрий Павлович Карнов.



Молодые футболисты ФШМ "Торпедо" 1981 года рождения выиграли первенство России в своем возрасте, Бугаев был признан лучшим защитником турнира, и его в числе других молодых игроков пригласили в дубль "Торпедо". Регулярно играя в течение двух последующих лет за дублирующий состав под руководством тренера Сергея Петренко, Бугаев привлекался и к матчам основного состава черно-белых. Дебютировал в первой команде в мае 2001 года в матче против саратовского "Сокола", всего в том сезоне провел два матча в высшей лиге.



В дальнейшем, по приглашению Валерия Петракова, провел один год в первом дивизионе в клубе "Томь", где был признан лучшим защитником команды, после чего вернулся в "Торпедо".



В составе черно-белых Бугаев провел успешный сезон 2004 года, был приглашен Георгием Ярцевым в национальную сборную, поехал в ее составе на чемпионат Европы в Португалию. В межсезонье руководство "Торпедо" решило принять предложение о продаже Бугаева в московский "Локомотив".



В конце 2004 года Бугаев заключил с "Локомотивом" трехлетний контракт с возможностью продления еще на год. В составе "железнодорожников" футболист провел сезон 2005 года, после чего вновь уехал в Томск. С 2006 года регулярно выступал за "Томь" в матчах российской премьер-лиги, в начале 2008 года подписал с клубом новый годичный контракт.



28 августа 2008 года подписал контракт с ФК "Химки" до конца сезона, но за подмосковный клуб так ни разу и не сыграл. Контракт продлен не был.



В июле 2009 года на правах свободного агента стал игроком ФК "Краснодар". В середине мая 2010 года контракт с Бугаевым был расторгнут по обоюдному согласию.



В сборной

10 октября 2003 года Бугаев сыграл свой первый и единственный матч за молодежную сборную России против Грузии, который проходил в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы 2004 года. Игра завершилась победой россиян со счетом 3:2, но ничего не решала для российской сборной. Параллельный результат игры сборных Ирландии и Швейцарии лишал россиян последних теоретических шансов выйти в следующий раунд (в стыковые матчи).



Бугаев дебютировал за основную сборную России 25 мая 2004 года в товарищеском матче против Австрии (ничья 0:0). Сыграл два матча на чемпионате Европы против Португалии 16 июня (поражение 0:2) и Греции 20 июня (победа 2:1). Позже сыграл еще три встречи в отборочном цикле к чемпионату мира 2006 года против Люксембурга 9 октября (победа 4:0), Португалии 13 октября (поражение 1:7) и Эстонии 17 ноября (победа 4:0). Последнюю игру провел 9 февраля 2005 года против Италии (поражение 0:2).



В марте 2005 года Бугаев готовился в составе российской сборной к матчу против Лихтенштейна, будучи на сборах в швейцарском Абтвиле, однако за три дня до игры улетел в Москву по семейным обстоятельствам. В дальнейшем в сборную не вызывался.



Стиль игры

Антропометрические данные на момент подписания Бугаевым контракта с "Локомотивом" - рост 180 см, вес 74 кг.



Существует мнение, что талант футболиста в полной мере так и не раскрылся. Виной тому - проблемы с дисциплиной, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя. По словам бывшего футболиста "Торпедо" Дмитрия Бородина, иногда Бугаев "пропадал на неделю и его было не найти".



После карьеры

После завершения карьеры футболиста Бугаев занялся грузоперевозками и открыл пункт приема для сбора макулатуры. В 2015 году в интервью изданию Sports.ru он объяснил, что закончил карьеру не по причине многократных нарушений спортивного режима, а из-за необходимости быть с семьей.



Задержание

1 ноября 2023 года Бугаев был задержан в Краснодаре. У него было обнаружено около 500 граммов производного метилэфедрона. На Бугаева было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 - производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере[14]. Как позже стало известно, Бугаев оказал сопротивление полицейским при задержании, за что получил семь суток административного ареста[15]. После суток, проведенных в изоляторе, Бугаев согласился сотрудничать со следствием и рассказал подробности. По его словам, после завершения игровой карьеры он начал пить и накопил большую сумму долгов в размере около 70 тысяч неоплаченных налогов. Чтобы расплатиться с долгами, он решил заработать через Darknet, став курьером наркодилеров. В ходе допроса он выдал своих сообщников. Позже Бугаев заявил, что полиция подбросила ему наркотики, сфальсифицировав доказательства, и якобы вымогала у Бугаева взятку в 3 млн рублей. Однако прокуратура не нашла доказательств, подтверждавших заявления Бугаева.



24 сентября 2024 года Бугаев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ) и приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима.



Достижения

"Локомотив" (Москва)



Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2005

Обладатель Суперкубка России: 2005

Бронзовый призер чемпионата России: 2005