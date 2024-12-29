Крестовый исход: христианские общины покидают Ближний Восток, - Альберт Калашян

00:04 30.12.2024 29 декабря 2024,



На фоне перманентных войн даже библейский Вифлеем практически стал мусульманским

Альберт Калашян



Положение христиан на Ближнем Востоке серьезно осложнилось на фоне беспрецедентной эскалации обстановки. Численность покинувших регион последователей этой религии растет, рассказал "Известиям" представитель РПЦ в Сирии архимандрит Филипп. По его словам, там образовалась настоящая гуманитарная катастрофа и многим жителям пришлось оставить свои дома. Каковы причины ослабления позиций христианских общин в регионе и возможно ли замедлить процесс их исхода - в материале "Известий".



Положение христиан в Ближневосточном регионе

Ближний Восток был колыбелью христианства. Но в последнее время регион сталкивается с тревожным феноменом - стремительным сокращением числа приверженцев этой религии. Об этом "Известиям" рассказал представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев). Политические конфликты, экономические трудности и религиозные преследования заставляют миллионы людей уезжать.



- В условиях стремительно развивающегося вооруженного конфликта процент христиан Ближнего Востока, покинувших родные земли, неизбежно растет. Многие церкви, в том числе Антиохийская православная церковь, высказали беспокойство судьбами своих прихожан в Алеппо и других занятых радикалами районах Сирии. Размер трагедии, которая сейчас разворачивается в Сирии, превышает возможности наших общин, - рассказал он "Известиям".



По различным данным доля христианского населения в некоторых странах региона значительно снизилась. Если в начале XX века каждый четвертый житель Ближнего Востока был христианином, то сегодня их численность едва достигает 5%. Особенно критическая ситуация наблюдается в Ираке, Сирии и Палестине.



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- После эскалации конфликта на Ближнем Востоке с осени 2023 года пострадали сотни тысяч мирных граждан, представителей совершенно разных конфессий. Мир, которому предшествовали многолетние военные действия, из-за которых ранее погибло и ранено множество людей, был снова нарушен, - отметил архимандрит Филипп. - Очевидно, сложившаяся обстановка стала причиной оттока христиан в наиболее благополучные для проживания страны, где есть сирийские и ливанские диаспоры. У Антиохийской православной церкви есть свои епархии в Европе и Америке с большим количеством приходов. В тяжелые времена Церковь всегда проявляет особую заботу о своих чадах, оказывая им духовную поддержку даже за пределами родного края.



По его словам, в регионе образовалась настоящая гуманитарная катастрофа и многие жители были вынуждены покинуть свои дома. У кого была возможность, тот уехал в другую страну, у кого такой возможности не было, живет в развернутых в регионе временных лагерях.



Эскалация в Сирии и Ливане

Христианские общины в Сирии и Ливане столкнулись в 2024 году с серьезными вызовами, обусловленными продолжающимися боевыми действиями и политической нестабильностью в регионе. 1 октября Израиль начал наземную операцию против ливанского шиитского движения "Хезболла", помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.



- У нашей общины как в Ливане, так и в Дамаске достаточно ограниченные возможности помощи. С началом военного ливано-израильского конфликта подворье Русской православной церкви в Ливане организовало комитет по сбору вещей и пожертвований для помощи пострадавшим членам русскоязычной православной общины страны совместно с Русским домом в Бейруте. Собранная помощь была передана прихожанам подворья Русской церкви и российским соотечественникам во время акций в самом Бейруте и в городе Батрун, в которых приняли участие представители Русского дома и подворья Русской церкви, - рассказал "Известиям" архимандрит Филипп.



Ситуация на северо-западе Сирии начала обостряться 27 ноября, когда боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в РФ), представляющего ребрендинг организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), бывшего филиала в Сирии "Аль-Каиды" (также запрещена в РФ), начали атаку в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя всего 10 дней боевикам удалось без боя захватить Дамаск. Несмотря на заверения новых сирийских властей в уважении прав меньшинств, среди христианских общин сохраняются опасения относительно их будущего. Связь "Хайят Тахрир аш-Шам" с исламистскими идеологиями вызывает недоверие и беспокойство по поводу возможных гонений и преследований.



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- В настоящий момент речь идет о том, чтобы с помощью посольства Российской Федерации эвакуировать представителей многочисленной русскоязычной общины в Сирии на родину. В самом начале военных действий в Сирии настоятель подворья Русской православной церкви предложил соотечественникам использовать жилые помещения здания представительства в Дамаске, - сообщил архимандрит, добавив, что правящие архиереи сирийских епархий заверили своих духовных чад в том, что они будут с ними от начала и до конца, оказывая им всю необходимую помощь.



Политолог и востоковед Роланд Биджамов в беседе с "Известиями" подчеркнул, что самое страшное для христиан и Сирии и Ближнего Востока уже произошло.



- За эти два десятилетия большинство из них эмигрировало, и христианство, которое зародилось на Ближнем Востоке, сегодня практически исчезло. Его присутствие в некоторых странах стало даже микроскопическим, а в других христиане представляют незначительное религиозное меньшинство, - сказал специалист.



Риск исчезновения христианства на Ближнем Востоке

Сложно дать точную оценку численности христианских общин в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Приблизительные оценки указывают на то, что в Египте проживает порядка 8–9 млн коптов. После начала "арабской весны" и перехода власти к "Братьям-мусульманам" (организация признана в РФ террористической) копты подверглись преследованиям со стороны исламистов. В те годы Египет покинули сотни тысяч христиан. В Сирии по итогам внутреннего вооруженного конфликта христианская община сократилась вдвое - до войны, которая началась в 2011-м, христиане составляли 8% населения (это приблизительно 1,8 млн человек). В Ираке из 1,5 млн христиан, проживавших до разгула там ИГ (признана террористической и запрещена в РФ), сейчас осталось не более 150 тыс.



- В ухудшающемся положении христиан на Ближнем Востоке виноваты в первую очередь западные колониальные державы, которые многое сделали для того, чтобы разжигать эту межконфессиональную рознь. Конечно, и то, что Израиль делает в Газе и на Западном берегу, тоже сильно бьет по позициям христиан, - отметил в беседе с "Известиями" директор Центра партнерства цивилизаций института международных исследований МГИМО Вениамин Попов.



Тот факт, что христианские церкви до сих пор сохранились на Ближнем Востоке, можно считать до какой-то степени феноменом. Ведь на территории стран, официально исповедующих ислам и иудаизм, выжили не просто христианские диаспоры, но и четыре православных патриархата (Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Антиохийская православная церковь и Иерусалимская православная церковь), история которых неразрывно связана с жизнью всего православия. И это при том, что число их последователей на сегодня составляют около 5% населения региона.



- Цифры говорят о том, что, если допустим, в 1970 году христиане составляли 70% населения Вифлеема, это город, который для христиан очень важен, сейчас там насчитывается всего 12%, то есть библейский Вифлеем становится практически мусульманским, - отметил Вениамин Попов.



По его словам, в нынешних условиях требуется активность РПЦ, которая имеет очень большой авторитет на Ближнем Востоке.



- Здесь большое поле для совместных действий, христиане должны как-то помогать друг другу, объединяться, это вопрос только более активной координации действий, здесь можно говорить о совместных акциях с католиками и с протестантами, может быть, с в Ватиканом, потому что нужно обеспечить безопасность христиан, иначе действительно тенденция сокращения населения вызывает тревогу. Здесь мы могли бы более активно работать с коптами и египетской церковью, - рассказал Вениамин Попов.



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Основными направлениями миграции христиан стали США, страны Европы, особенно Франция, ставшая домом для многих маронитов и ассирийцев, а также другие ближневосточные страны.



- Запад на самом деле - цивилизационная ловушка для христианских беженцев, потому что, будучи вынужденными покинуть свою историческую родину, они устремляются в западные страны в надежде обрести религиозную свободу, но сталкиваются с другими явлениями, которые в итоге приводят к тому, что их религиозная идентичность нарушается и им приходится менять свои мировоззренческие установки и приспосабливаться, - считает Роланд Биджамов.



По его мнению, остановить сокращение численности христиан в этом регионе сейчас не представляется возможным в связи с низким уровнем рождаемости у христианских женщин по сравнению с другими религиозными группами ближневосточных стран.



- Решение проблемы зависит не от того, что мы констатируем упадок христианства, а от того, что мы можем совместно сделать, чтобы не допустить исчезновения христиан. Ближний Восток - место священное для всех трех религий, колыбель цивилизации, и поэтому надо более активно и настойчиво действовать в этом плане, - резюмировал в беседе с "Известиями" Вениамин Попов.



Положение на Ближнем Востоке остается тревожным. С расширением деятельности радикальных террористических организаций создается реальная опасность того, что тенденция выдавливания христиан как коренных жителей данного региона станет необратимой. Это будет не только гуманитарной трагедией, но и необратимым ущербом для мирового наследия. Источник - известия

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