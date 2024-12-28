Около 97% миграционного прироста РФ в 2024 году обеспечили выходцы из Средней Азии

00:05 30.12.2024

Елизавета Коновалова

При этом зафиксирован крайне низкий уровень репатриации из других стран СНГ и Украины

За 9 месяцев уходящего года в Россию на ПМЖ переехали порядка 83,5 тыс человек, однако львиная доля из них приходится на мигрантов из Средней Азии – около 81 тыс приезжих, или 97% от всего объема. Такие данные следуют из опубликованной Росстатом статистики, на которую обратил внимание Telegram-канал "Суверенная экономика".



Несмотря на то что показатель немногим меньше прошлогоднего, когда в Россию приехали 88,7 тыс человек, такой приток людей не компенсирует демографического кризиса в стране. Как отмечают эксперты, в 2024 году естественная убыль населения перевалит за отметку в 600 тыс. Тогда как миграционный прирост позволит покрыть лишь примерно 100 тыс человек.



Кроме того, подавляющее число приезжающих приходится на тех людей, которые не близки России в культурном и историческом плане. Так, к примеру, почти половина от всех долгосрочных мигрантов – это граждане Таджикистана. А значит, для их ассимиляции и интеграции в российское общество придется провести немало работы.



В то же время отмечается крайне незначительный приток из других стран СНГ и Украины. Таких людей на 2,5 тыс больше, чем тех, кто уехал. С учетом приезжих из Прибалтики, прирост достиг отметки в 602 человека. В связи с этим, как подчеркивают эксперты, можно говорить о том, что текущих усилий по возвращению людей, культурно и исторически связанных с Россией, недостаточно и необходимы дальнейшее упрощение законодательства, а также материальная поддержка.



Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поставил

цель по повышению среднего коэффициента рождаемости до 2,3%. Глава государства уверен, что таким образом численность населения страны будет расти. Однако на данный момент СКР в России составляет 1,41%.