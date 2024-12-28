 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Грузинский урок для всех
00:11 30.12.2024

Грузинский урок для всех

Битва за кресло президента Грузии окончена.

В Тбилиси приведен к присяге новый глава государства Михаил Кавелашвили, а занимавшая президентский дворец Саломе Зурабишвили, которая грозилась оставаться в нем и после истечения своих полномочий 29 декабря, была вынуждена смириться с неизбежным и выйти из здания.

Покинув теплое, насиженное место, уже на улице она стала что-то говорить о своем намерении "остаться с народом во дворце или вне дворца", но это уже не имеет ровным счетом никакого значения. Теперь Зурабишвили исчезнет с экрана грузинской политики точно так же, как исчез с него и "сиделец" Саакашвили.

И никто ведь Саломе Зурабишвили из президентского дворца насильно не выдворял. Поганой метлой ее выгнала сама история независимого грузинского государства на ее нынешнем крутом вираже. Как выяснилось, такие политики в стране, готовой биться за свой национальный суверенитет, а не продавать его по дешевке, на излете 2024 года не имеют будущего.

Они уже отыгранная карта, уходящая натура.

Почему миссия Зурабишвили, на которую грузины в свое время возлагали большие надежды, окончилась для нее таким позором? Почему в последние недели пребывания в президентском дворце она превратилась в сущую ведьму, которой можно пугать детей на Рождество, в монстра в женском обличье?

Шесть лет назад француженка с грузинской фамилией, избранная президентом Грузии, давала клятву на Конституции в отношении верности стране, вот только на самом деле она тайно присягала совсем не той стране, в которую приехала. Но тогда никто в Грузии еще не знал об этом обмане. Он окончательно вскрылся только в этом году, когда Саломе Зурабишвили, опираясь на проплаченную внешними спонсорами уличную массовку, открыто возглавила поход против независимого грузинского государства и грузинского народа, действуя по инструкциям Вашингтона и Брюсселя.

Но шесть лет назад очарованная француженкой Грузия, надев розовые очки, свято верила, что в стране появился "грузинский политик с европейским знаком качества", который станет мостиком между страной и Западом и поможет побыстрее договориться о вхождении страны в светлое европейское будущее.

Прозрение и горькое разочарование наступили не сразу. Но все действия Зурабишвили на посту президента были направлены исключительно на то, чтобы перевести Грузию под внешнее управление, сформировать внутри страны группу поддержки этой разрушительной стратегии, навязать традиционному грузинскому обществу нетрадиционные ценности, вроде идеи о разнообразии полов.

Разумеется, это не могло не привести к крушению мифа о француженке, которая способна быть патриотом Грузии. Как выяснилось, одной грузинской фамилии для решения задач национального развития недостаточно. К тому же все тайное, включая злые помыслы, однажды становится явным.

В этом смысле вступивший в должность шестого президента Грузии Михаил Кавелашвили, представляющий партию "Грузинская мечта", выглядит политиком новой генерации национально ориентированных лидеров, не торгующих суверенитетом страны и готовых стоять на своем до конца.

Можно сказать, что в этом и состоит главный грузинский урок для всего постсоветского пространства.

Журналист, писатель Сергей Строкань

Источник - Специально для RT
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