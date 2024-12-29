Дожить до инаугурации. В США могут организовать переворот, чтобы не пустить Трампа к власти, - СП

00:28 30.12.2024

29 декабря 24

Дожить до инаугурации - норма или везение?

В США могут организовать переворот, чтобы не пустить Трампа к власти

Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Владимир Блинов Владимир Можегов Дмитрий Ежов



Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованную в американской газете Hill статью, которая призывает конгресс заблокировать его возвращение к власти, сославшись на положения 14-й поправки к конституции.



"Это Hill пытается организовать мятеж?" - написал он на своей странице в соцсети TRUTH Social.



Ранее Hill призвала конгресс воспользоваться конституционными полномочиями и заблокировать возможность Трампа занять пост президента. Авторы материала, юристы Эван Дэвис и Дэвид Шульт, считают, что действия Трампа подпадают под 3-й раздел 14-й поправки, который запрещает лицам, участвовавшим в мятеже или оказывавшим помощь врагам конституции, занимать государственные должности.



Очевидно, речь идет о подстрекательствах к штурму Капитолия в январе 2021-го, в чем Трампа неоднократно, но безрезультатно обвиняли оппоненты. Вряд ли у них что-то получится и в этот раз. Если они реально чего-то пытаются добиться. И это не банальный троллинг…



- Публикация Hill в целом содержательно соответствует духу поствыборной борьбы, доминирующее направление которой в США демонстрирует фактическое вырождение демократии, - уверен доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.



- По факту речь идет о потенциальной попытке воспрепятствования законно избранному президенту приступить к исполнению полномочий. Впрочем, удивляться особо нечему. Относительно недавно был любопытный прецедент в Румынии, в результате которого выборы были попросту признаны неконституционными; остается неопределенность относительно признания реального положения дел оппозиции в Грузии…



Другими словами, для современного мира, вернее, его части, становится нормой фактическое пренебрежение волеизъявлением граждан. И в этих условиях возникает вопрос целесообразности проведения выборов в принципе.



По факту их можно опротестовать, если кому просто не понравятся результаты. В США же явно не всем нравится победа Трампа. Однако все же это не является основанием для пересмотра результатов выборов в демократической стране. В то же время попыток Демпартии США ухватиться за любую возможность как минимум осложнить получение власти Трампом, исключать нельзя.



- На самом деле подобные призывы американского взбудораженного левого общества не являются поводом для серьезных выступлений президента США, - считает доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.



- Сумасшедшие есть везде, и комментировать их слова не стоит. То обстоятельство, что Дональд Трамп обратил на статью Hill внимание, говорит, что он имеет намерения расправиться со своими обидчиками, укравшими у него прошлую победу. Наверняка возвращение Трампа в Белый дом станет началом кампании по разоблачению преступлений прошлой администрации. Насколько она будет широкомасштабной - вопрос открытый.



Вообще описанное здесь является верным шагом по уничтожению США, ведь в случае воплощения давно обещанная гражданская война начнется. У Байдена и Харрис должны быть очень веские основания прибегать к такому, физическое устранение республиканской администрации на порядок проще. Самое примечательное в этой публикации - реакция Трампа, которая может быть показателем будущей зачистки в руководстве США.



Байдену остается только давать помилования за еще нераскрытые преступления тем, кто может стать объектом будущих разоблачений, что он уже в отношении своего сына сделал. При этом кампания по расправе с врагами Трампа навряд ли приведет к тюремным заключениям.



Задача вновь избранного президента уничтожить врагов морально - скорее всего, он хорошо понимает, что поставит под угрозу своих близких после завершения своего срока нахождения у власти. Складывается впечатление, что статью Hill написали друзья России, ведь реализация подобного сценария была бы на руку Москве, поскольку выкинула бы США из внешнеполитической жизни на долгий срок.



- Hill - обычный таблоид, которому нужны просмотры. Это главное, - поясняет политолог-американист Владимир Можегов.



"СП": Насколько указанная поправка тут применима? Или это абсолютный нонсенс?



- Формально применима. И это уже активно обсуждали до выборов. Но от формального параграфа до фактической реализации путь не близок. За Трампом обе палаты конгресса и Верховный суд, так что шансов у этой инициативы нет.



"СП": Могут демократы попробовать? Терять им, в сущности, нечего…



- Думаю, все это тщательно уже обдумывали и обсуждали. И решение было принято еще до выборов, когда стало понятно, что Трамп побеждает с большим отрывом. Во избежание хаоса и гражданской войны решено было передать власть Трампу мирно. Глобалисты будут работать с ним как-то иначе. В их руках весь мир, а у Трампа всего лишь США в каких-то своих опциях.



"СП": Судя по всему, Трамп воспринял публикацию серьезно? Он и его окружение еще опасаются выходок уходящих Джо и Камалы?



- Не думаю, что Трамп воспринял все это слишком серьезно. Но это, конечно, заход за черту, потому он одергивает зарвавшуюся прессу. Да и та сторона конечно наблюдает за реакцией. Это обычные политические игры.



"СП": Кстати, что еще Байден и Харрис могут выкинуть на прощание?



- Опять же, думаю, с Байденом Трамп договорился о мирной передаче власти в обмен за отказ от преследований самого Байдена, его семьи и еще какие-то опции. Было обговорено и то, что уходящий президент может делать и что нет. Если что-то против Трампа готовится, то в глубинах самого глубинного государства. Байден же, что бы про него ни говорили, не идиот, он будет следовать договоренностям.