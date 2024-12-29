Майдан и "ядерка по Лондону", - Ростислав Ищенко

00:52 30.12.2024

29.12.2024



Регулярно читаю в социальных сетях "зато у нас есть прививка от…" - от всего нехорошего: от желания всех облагодетельствовать, создав при помощи правильно прочитанных "научных" заклинаний "светлое будущее всего человечества", от наивной веры в "общечеловеческие ценности" и, конечно же, от майдана. Одним словом все это называется "простые решения".

Майдан – лишь частный случай простых решений, в рамках которого их (простых решений) сторонники захватывают власть и получают возможность поэкспериментировать всласть.



Идея майдана проста как правда и стара как мир, задолго до 1917 года, когда этим методом пытались преобразовать Россию, энтузиасты "прогресса" пытались реализовать его в разные времена в разных странах. Вот и сейчас, громче всех кричат о "мы вам не хохлы!", "у нас другой менталитет!" сторонники решения всех проблем методом "ядеркой по Лондону".



Цель может дискутироваться (Варшава, Нью Йорк), но непременно "ядеркой", очевидно, чтобы можно было с умным видом вести "продуктивную" дискуссию о сравнительных достоинствах ТЯО и СЯО (адепты "ядерки" почему-то любят эти аббревиатуры, обильно насыщая ими текст, видимо, считают, что это придает ему научность, надо бы им еще вместо "ядерки" выучить аббревиатуру ОМП – можно сразу в академики зачислять).



Сторонники "ядерки" почему-то считают, что их радикализм является лучшим отрицанием майдана, но радикализм как раз является основой майданного мышления. Нормальный человек никогда не хватается за пистолет сразу. В самых сложных ситуациях (за исключением прямого нападения, когда даже часовой по уставу обязан стрелять без предупреждения) адекватный человек вначале действует добрым словом – пытается договориться.

И вовсе не потому, что, как считают радикалы, он чего-то боится. В конце концов, войны развязывают радикалы, а годами воюют в них и добывают в конечном итоге победу нормальные люди. Воюют тогда, когда радикалы (по определению обладающие неустойчивой психикой) давно уже забыли о том, что это именно они требовали развязать войну и требуют ее немедленно прекратить.



Преимущества невоенного урегулирования кризисов несомненны:

1. Война чревата непредвиденными оборотами – победа и поражение ходят на войне обнявшись.

2. Война истощает материальные ресурсы обеих сторон, так что после нее все участники становятся беднее. В худшем же случае, победителю вместо цветущего сада достанутся чужие руины, которые он может с гордостью добавить к своим руинам.

3. Можно выиграть войну на поле боя, но не получить желаемое – послевоенный мир окажется хуже довоенного.

4. Войну легко начать, но трудно закончить – это не хоккейный матч, длящийся строго отведенное "чистое время". Вы можете устать и передумать, но раз начали – надо продолжать.

5. Всегда существует опасность, что после выигранной вами войны придет кто-то не воевавший, сохранивший все свои силы, в то время, как вы свои истощили, и заберет плоды победы.



Так можно продолжать долго – у войны нет явных преимуществ. Она является вынужденной реакцией либо на неспровоцированное нападение, либо на абсолютную недоговороспособность оппонента, вломившегося в вашу сферу интересов, создавшего тем самым вам серьезную угрозу и не желающего даже обсуждать ваши опасения, не говоря уже об урегулировании противоречий. Война – последний довод, как писал Фридрих Великий на своих пушках.



Между тем майдан – это и есть война – гражданская война, развязываемая радикальной частью общества против умеренной его части, с целью снизить общий уровень умеренности и радикализировать как внутреннюю, так и внешнюю политику. Майдан – попытка революционного прыжка вперед, в "светлое будущее всего человечества", в том виде, в каком его представляют очередные люмпены, изучившие три лозунга из очередной "научной" методички и уверенные, что если снести власть, то сразу всем станет хорошо.

Последствия своих действий они не представляют. Поэтому, когда они власть сносят и становится плохо, они не понимают и не верят, что к ухудшению положения привели их действия. Они считают, что просто радикализма не хватило и начинают искать и убивать "врагов народа" и "саботажников", вначале среди политических оппонентов, затем среди нейтралов, потом среди союзников, в конце концов среди своих. Они, ведь, "не могли ошибаться", у них же есть "передовой научный метод" познания реальности.



Когда у сторонника майдана спрашивают: "А что если все пойдет не так, как ты полагаешь?" - он удивляется: "Что же здесь может пойти не так?".

- К примеру не мы убьем врагов, а нас убьют враги.

- А нас за что?!

Сравните:

- А если мы "ядеркой по Лондону", а они по нам?

- Не посмеют, испугаются, не попадут, не долетит, у них ракеты ржавые, а у нас новые, и вообще все собьем.

- А если не испугаются, долетит, собьем, но не все?

- Как это не испугаются? Как это не все собьем? Ты что же в нас не веришь? Да тебя за клевету на армию привлечь надо! Иноагент паршивый!



Сторонников "ядерки" опыт так же не лечит, как сторонников майдана. С 2014 года они требовали военной операции против киевского режима. Когда операция началась и все пошло не так, как они думали, а так, как им говорили, они стали обвинять во всем руководство государства ("надо было раньше"), генералов ("неправильно воюют"), народ – ходит себе на работу, как ни в чем не бывало, не желает требовать всеобщей мобилизации и "ядеркой по Лондону".



Даже когда им говорят, что рано или поздно, обязательно после нашей победы, надо будет заключать мир. С кем-нибудь, кто уцелеет, но все равно надо будет, они возмущенно спрашивают: "Как это мир? С кем мир? С врагами мир? С теми кто нас обманывал? С теми, кто против нас воевал?"

- Так мы же не можем воевать вечно.

- Почему не можем?

- Так что нам, всю планету надо захватить?

- Зачем нам планета, нам ничего не надо, у нас своей территории полно!

- Зачем же нам бесконечно воевать, если нам ничего не надо?

- Ты что же, сволочь либеральная, сдаться предлагаешь?

Они с чисто майданной уверенностью утверждают, что "если победить", то мир не нужен, мы же победили – пусть капитулируют. Очень удивляются, когда им говорят, что даже после безоговорочной капитуляции подписывают мирный договор. Самые умные вспоминают о Японии, с которой мирного договора нет. Правда они не знают, что давным-давно, в 1956 году, еще СССР подписал с Японией декларацию о прекращении войны. Результатом же отсутствия мирного договора является то, что кто хочет, кому в данный момент это выгодно, не признает российскими Южные Курилы, так как Япония не признала официально их переход в российскую юрисдикцию.



Возможно, когда-нибудь нам придется и "ядеркой по Лондону" ударить, глобальная конфронтация ядерных держав не исключает и такого развития событий. Но это будет не лучшее и не желаемое, а вынужденное решение. Главное же, что если хоть что-то прилетит в ответ, адепты "ядерки" начнут вопить "как допустили!" Ровно так же, как они несколько лет доказывали, что "украинцы не имеют право воевать на нашей территории", не объясняя, кто им запретил и как этот запрет реализуется, а потом начали истошно орать "как это они на двадцать километров в Курскую область просочились?"

Проблема майданного радикала заключается в том, что он, в силу интеллектуальной ограниченности не видит сложность мира, не в состоянии спрогнозировать пагубные последствия своих действий. Он не видит прямой зависимости между "выпил с друзьями", "дал в морду этому хмырю" и "присел на пару лет общего режима за хулиганку". Для него это отдельные, никак между собой не связанные, события. Поэтому жертвы майданного мышления всегда считают, что "майдан-то был хорош, враги потом идеи его извратили". Ничем не напоминает: "Идея-то была хороша, Троцкий (Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Горбачев) извратили (предали)?"



Майдан всегда "побеждает, если бы не…". И всегда это "если бы не…" случается. И всегда обладатели майданного мышления готовы повторять эксперимент с одними и теми же простыми решениями, надеясь, что уж в этот-то раз все будет хорошо.



Но "менталитет у них другой", "они-то против нас, а мы-то ядеркой по Лондону – совершенно разные вещи, понимать надо!"

Главное, что никто от возможности применения ядерного оружия не отказывается. Если оно есть в арсенале, значит может быть применено. Радикалам просто объясняют, что "ядеркой по Лондону" - последний довод, пока есть надежда решить проблему менее экстремальными способами. Но их мер двухмерен. Если вы не за, значит против, "кто не с нами, то против нас". "Кто не против нас, тот с нами" - до них не доходит. До американцев, вводящих против нейтралов вторичные санкции доходит, а до "ядеркой по Лондону" никак.



На майдан выходят обычные люди – такие же как мы, наши соседи, друзья, родственники, коллеги по работе. Вы можете годами дружить с человеком и не подозревать в нем радикала, пока не возникнут экстремальные обстоятельства. Недостаток знаний, ведет к непониманию общей обстановки, непонимание пугает, под давлением перманентного стресса психика быстро изматывается, мозг начинает выдвигать только одно требование – немедленно прекратить все это, иначе угрожает слететь с катушек.



Тут-то и приходят организаторы майдана, предлагающие расшатанной психике простое быстрое радикальное решение. С этого момента любой, кто хотя бы скажет "не торопись" становится врагом, отдаляющим "минуту блаженства", немедленно наступающую после победы всего хорошего над всем плохим, а в чем выражается "все хорошее": в "мы европейцы", в "мы здесь власть" или в "ядеркой по Лондону" - дело десятое.



Результат всегда один – печальный. Но радикалы всегда ни при чем: "Мы не виноваты! Не этого мы хотели!".