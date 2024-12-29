Великобритания: безумие шпиономании пробило очередное дно, - В.Малышев

00:55 30.12.2024

29.12.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



На Западе сняли бредовый фильм о русском "ките-шпионе"



"Новый фильм раскрывает тайну русского кита шпиона" – под таким с претензией на сенсационность заголовком английская газета Guardian недавно сообщила, что ВВС сняла на эту тему "разоблачительный" документальный фильм "Секреты кита-шпиона", который покажут британским телезрителям в среду.



"Новый фильм, – с самым серьезным видом повествует корреспондент газеты по искусству и СМИ Ванесса Торп, – раскрывает тайну российского "кита-шпиона". Режиссер намерен разоблачить секретного подводного агента, известного как Хвалдимир, в новом документальном фильме. Когда белый кит, загадочным образом оснащенный скрытым оборудованием для наблюдения, был впервые замечен в ледяных водах у берегов Норвегии пять лет назад, это казалось невероятной главой из шпионского триллера. Но выяснение истинной личности и тайных целей этой белухи, прозванной норвежцами Хвалдимиром, быстро стало реальной головоломкой, которая продолжает очаровывать общественность и беспокоит аналитиков западной разведки".



Документальный фильм, утверждает автор статьи, содержит свидетельства, предоставленные экспертом по китам доктором Ив Журден, которая подробно описывает модели поведения, которые она наблюдала, изучая поведение Хвалдимира в гавани Хаммерфеста в 2019 году. Она видела, как кит подплывал прямо к камерам, которые несли все, кто пытался проплыть рядом. "Было очевидно, что этот конкретный кит был обусловлен прикладывать свой нос ко всему, что выглядело как цель", – многозначительно заявила Журден создателям фильма.



"Хвалдимир, чье прозвище представляет собой комбинацию hval, что по-норвежски означает кит, и имени российского президента Владимира Путина, – пишет Guardian, – регулярно описывался как русский "шпионский кит". В конце концов, на его сбруе было написано: "Оборудование Санкт-Петербурга" и, похоже, он был предназначен для переноски небольшой камеры. Но фильм раскрывает новые доказательства того, что его могли тренировать в качестве тайного "охранного кита"", – утверждает британский корреспондент.



А режиссер фильма Дженнифер Шоу рассказала газете, что кит, найденный на норвежском побережье, по всем признакам был завербован в качестве некоего "патруля безопасности". В 1980-х годах, когда стратегическое значение Арктики возросло во время холодной войны, в северном российском городе Мурманске была запущена некая программа. Как утверждает Шоу, там эти млекопитающие будто бы использовались для охраны подводных лодок с баллистическими ракетами Северного флота.



Распад Советского Союза, утверждает Guardian, привел к сокращению финансирования программ по морским млекопитающим, но появление "шпионского кита" было одним из нескольких признаков реинвестирования. Снимки российской военно-морской базы в Оленьей губе выявили наличие двух больших плавающих загонов с "белыми пятнами", предположительно белухами.



Эта бредовая история о русском "ките-шпионе" была запущена в СМИ еще в 2019 году, когда норвежские рыбаки встретили у побережья Финнмарка (это самая северная провинция Норвегии, которая граничит с Россией) необычную белуху. Чрезвычайно дружелюбное животное (что необычно для белух, которые чаще избегают контакта с людьми) плавало среди рыбацких суденышек и даже давало себя погладить. На спине у белухи норвежские рыбаки обнаружили странную конструкцию, которая оказалась креплением с камерой GoPro. На ней была надпись: "Сделано в Санкт-Петербурге". Упряжь была туго обвязана вокруг торса белухи. Рыбаки вызвали береговую охрану, которая с помощью водолаза сняла приспособление. После этого белуху накормили рыбой и отпустили в море. Ну а западные СМИ тут же принялись вовсю раздувать шпионский скандал.



В России провокацию тут же разоблачили. В Институте проблем экологии и эволюции им Северцова РАН обратили внимание, что на пряжке ремня, который был прикреплен к киту, было написано латиницей Equipment St. Petersburg. А на фотографиях был заметен логотип петербуржской компании "Снаряжение". Такие пряжки продавали тысячами штук оптом и в розницу, и их мог купить кто угодно. А как заявил ведущий научный сотрудник этого института Лев Мухаметов, "кому принадлежит это животное, сказать нельзя. Там написаны общие слова, что это Санкт-Петербург", отметил Мухаметов. Он напомнил, что нахождение белух с различными приборами в этих водах вовсе не является экзотикой, потому что еще 10-15 лет назад норвежский биолог Кристиан Лидерсен выпускал в этом районе белух с различными передатчиками.



"Норвежцы и другие скандинавы в любом бревне, которое плавает у их берегов, видят либо нашу подводную лодку, либо нашего подводного пловца", – с иронией прокомментировал тогда эту новость полковник в отставке Виктор Баранец.



По его словам, российские военные действительно используют в работе водных млекопитающих, но не белух, а дельфинов и не на севере, а на Черном море. Центр подготовки боевых дельфинов существовал в СССР с 1965 г. Однако их использовали не для шпионажа за судами, а для обследования дна. (Кстати, работы с дельфинами для военных целей ведутся в США и в других странах НАТО).



"Если бы белуха у берегов Норвегии действительно занималась разведкой, то на нее не стали бы вешать громоздкое и заметное издалека оборудование, сказал Баранец: Мы же не идиоты. Если бы с помощью этого животного мы вели разведку, думаете, мы бы оставили надпись „Сделано в Санкт-Петербурге"?" – задал вполне резонный вопрос Виктор Баранец.



Однако на Западе такая простая и очевидная мысль не пришла в голову тем, кто стал использовать эту историю для очередных нелепых обвинений России в шпионаже. Действуя, как видно, по рецепту Геббельса, который утверждал, что чем абсурднее ложь, тем скорее в нее поверят. Мы не знаем, поверил ли в эти бредовые обвинения западный обыватель, но пропагандисты Запада, как видно, решили снова начать раскручивать нелепую историю о "ките-шпионе".



Несмотря даже на тот факт, что эта "подозрительная" белуга уже умерла в октябре нынешнего года. Поначалу даже ее смерть попытались превратить в продолжение шпионского триллера. Норвежские издания объявили, будто кит был якобы "застрелен", намекая на то, что "шпиона" ликвидировали сами русские, как будто бы "опасную улику". Однако вскоре ученые установили, что несчастная белуга скончалась от банальной инфекции.



Казалось бы, ну чего дальше огород городить? Но нет, оказывается, что на эту тему уже специально ВВС снят "разоблачительный" документальный фильм, повествующий о коварных происках русских. И его авторов нисколько не смущает, что версия о "ките-шпионе" напоминает бред охваченного шпиономанией параноика. А что? Если против России, то и бред сгодится.



Паранойя со шпиономанией приводит иногда к еще более смехотворным казусам. Так в 1981 году гидроакустики шведского флота начали улавливали подозрительные сигналы, которые идентифицировали как якобы шумы советских подлодок. Однако поисковые группы, отправляемые на поиски вторжения, каждый раз ничего не находили. Шведские власти отправили специальную исследовательскую группу для изучения происходящего. Лишь недавно результаты их работы были обнародованы. Профессор Магнус Уолберг выяснил, что это был звук, который издает селедка, когда ее плавательный пузырь сжимается и излишки газов выходят через анальный канал в виде пузырей воздуха. Таким образом, получается, что 15 лет военные моряки Швеции слушали… как пукает селедка!



Но шпиономания не перестает дурманить головы наших северных соседей, буквально свихнувшихся на маниакальной русофобии. В Швеции, например, с 1980 г. было зафиксировано 6437 (!) наблюдений неопознанных субмарин. Ни одно из подозрений не подтвердилось. "Это большой культурный феномен. Об этом писали каждую неделю, говорили на телевидении, невозможно даже подсчитать, какое количество статей я лично прочел – тысячи", – рассказывает шведский исследователь Маттиас Йоранссон, который написал в 2018 году об этом феномене книгу под названием "Идет медведь".



Достаточно вспомнить и другую бредовую историю с обвинением в адрес России в деле с отравлением в Англии Скрипалей. И эту провокацию давно разоблачили, но западные СМИ тоже до сих пор продолжают ее мусолить.



Что можно сказать по этому поводу? Спорить с охваченными параноидальной русофобией людьми на эту тему бессмысленно. А потому в России уже давно высмеивают эти шпионские басни в язвительных анекдотах. Вот один из них: "В Норвегии поймали русского кита-шпиона! Пытались допросить, но, кит не раскололся! Кит – наш человек? Русские не сдаются!"