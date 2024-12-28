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В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин
00:58 30.12.2024

Tolo news: в Афганистане будут строить дома так, чтобы в окнах не видели женщин

Александр Гращенков

Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек, чтобы из них не были видны как стоящие, так и сидящие женщины, сообщил портал Tolo news в своем Telegram-канале.
Так, окна должны размещаться таким образом, чтобы из соседних домов не было видно женщин в то время, когда они готовят или отдыхают сидя.

Документ состоит из пяти пунктов. Отмечается, что если кто-то хочет построить здание рядом с другим, то он не может располагать окна в сторону кухни соседа, его колодца или тех мест, где обычно сидят женщины.

Если это условие не соблюдается, то тогда необходимо установить перед таким окном стену высотой в человеческий рост или другим образом не допустить "ущерба для соседа".
Пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед опубликовал текст указа в воскресенье в соцсети X.
В начале декабря верховный лидер запретил девушкам посещение высших и средних медицинских учебных заведений, сообщал местный новостной портал.
До этого, несмотря на закрытие университетов и школ для девочек, они продолжали учиться в ряде медицинских заведений, обучаясь профессиям акушера, фармацевта, лаборанта, физиотерапевта, дерматолога, а также сестринскому делу и протезированию зубов.

Источник - ria.ru
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