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Финляндия ищет якорь от танкера с российским бензином: след на дне есть, а якоря нет
08:14 30.12.2024

Патрульный корабль "Турва". Фото: Gerd Wiese/marinetraffic.com
Финская полиция продолжает расследование разрыва энергокабеля EstLink 2 в Балтийском море между Финляндией и Эстонией. Патрульные корабли пытаются найти якорь, которым танкер с российским бензином мог зацепиться за энергокабель. Но пока обнаружили только след.

"Расследование событий в Финском заливе все еще находится на ранней стадии. Полиция совместно с другими органами власти продолжает расследование событий",
- сообщает финская полиция.
По данным АИС судов, патрульный корабль "Турва" совершает проходы в Балтийском море у участка якорной стоянки в нейтральных водах, где проходит кабель и осуществляется международное судоходство. Там проходил и танкер Eagle S.

"Плохая погода также стала проблемой для патрульного корабля „Турва" и подводных операций, проводимых следователями NBI. Подводные работы пришлось прекратить",
- пояснили в полиции.

Главный инспектор Сами Пайла заявил, что подводные работы позволили определить след волочения якоря на морском дне от начала до конца.

"Длина трассы составляет десятки километров. На данный момент возможное место, где оторвался якорь, не установлено",
- добавил инспектор.
Также полиция продолжает расследование на борту самого танкера Eagle S, который перевозит неэтилированный бензин из России. В субботу его перевели к нефтепродуктовому терминалу Свартбек.

"Продолжаются работы на борту танкера Eagle S. Однако плохие погодные условия на якорной стоянке сегодня затруднили проведение работ. На борту проводится техническое расследование, и в настоящее время основное внимание уделяется допросу экипажа",
- добавили в полиции.
Как сообщало EADaily , днем 25 декабря в Финляндии заявили об обрыве энергокабеля EstLink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. Подозрение пало на танкер Eagle S, который перевозит неэтилированный бензин из России в Азию или Европу - судно шло к Суэцкому каналу. Во время разрыва танкер мог проходить прямо над энергокабелем.

Вечером судно поменяло маршрут и свернуло в финские территориальные воды. На следующий день в Финляндии заявили о задержании судна. Следователи полагают, что танкер мог зацепить якорем энергокабель и еще четыре коммуникационных кабеля. Пока это предположения, так как в Финляндии не сообщали об обнаружении точки разрыва и исследовании ее. Но уже возбудили уголовное дело за вандализм с отягчающими последствиями.

Танкер Eagle S принадлежит компании из ОАЭ и управляется оператором из Индии. На Западе судно относят к танкерам теневого флота России, который помогает российским производителям обходить санкционные ограничения Запада. В отдельных странах ЕС требуют бороться с теневым флотом и конфисковывать грузы, чтобы снизить доходы России. Что, впрочем, крайне проблематично, так как международное право четко устанавливает правила свободы судоходства - в нейтральных водах.

Источник - eadaily.com
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